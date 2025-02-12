В Томске пройдет вечер памяти Белостокской трагедии

12 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД»

В субботу, 15 февраля, в томском Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет вечер памяти Белостокской трагедии. Он будет посвящен жителям небольшого томского села Белосток, подвергнутых аресту в годы большого террора.

Как сообщают организаторы, участникам встречи будет показан документальный фильм «НКВД. Контрольное дело № 1273. Польский вопрос». Он был снять ГТРК «Томск» в 1999 году при участии УФСБ по Томской области.

Также со вступительным словом выступит доктор исторических наук, заместитель директора Томского областного краеведческого музея по работе с мемориальным наследием Валерий Уйманов.

Мероприятие пройдет в выставочном зале музея по адресу: пр. Ленина, 44. Начало в 16.00. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Возрастное ограничение 12+.

Напомним, арест жителей томского села Белосток происходил в массовом порядке с 1937 по 1938 гг. Под репрессии попало практически все взрослое мужское население — около 100 человек. Многих из них приговорили к высшей мере наказания и расстреляли 14 мая 1938 года в Колпашевской тюрьме. В конце 1950-х годов все они были реабилитированы, но долгое время о событиях, произошедших в Белостоке, не было известно широкой аудитории.



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