Виртуозный саксофонист Армир Ли выступит в Томске в компании мэтров российского джаза

В среду, 26 февраля, в томском джаз-клубе Underground пройдет концерт признанного мастера саксофона, выпускника знаменитого музыкального колледжа Беркли Армира Ли в компании трио известных московских джазменов.

Как уточняют организаторы, томичей ждут известные джазовые мелодии в филигранных авторских аранжировках, виртуозные импровизации и мощный грув.

— Армир Ли — молодой, но уже признанный мастер саксофона. Он виртуозно владеет инструментом и любит яркий агрессивный стиль, отдавая предпочтение бипопу и постбопу, — отметил основатель джаз-клуба Олег Усенко — Несмотря на молодой возраст, Армир уже успел блистательно выступить на многочисленных джазовых фестивалях и конкурсах, многократно выступал на аншлаговых концертах в Berklee Performance Center.

Компанию Ли составят мэтры российской джазовой сцены — трио Сергея Васильева. В его составе Константин Хазанович (рояль), Павел Тимофеев (барабаны) и сам Сергей Васильев (контрабас). Имя каждого музыканта из трио хорошо известно любителям джаза.

Концерт пройдет 26 февраля в джаз-клубе Underground на ул. К. Маркса, 23а. Стоимость билетов от 2 150 рублей.

Начало в 19.00.

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