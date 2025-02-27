Томичи увидят проект «Кица-града» и архитектурное животное на выставке юных архитекторов

27 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В субботу, 1 марта, в томском областном Доме искусств откроется выставка «Дети и Архитектура». В экспозицию вошли работы учащихся предпрофессиональной программы «Архитектура» художественной школы Северска.

«Одним из принципов обучения является погружение в эпоху, культуру, орнамент, письменность, изобразительное искусство, костюм. А в результате у учеников получаются яркие интересные работы, которые вы можете оценить на выставке», — рассказывают организаторы выставки.

Открытие в 14.00. Экспозиция будет работать до 1 апреля без выходных с 10.00 до 20.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Вход свободный.

Самые интересные работы — в нашем фоторепортаже.

Фото: Савелий Петрушев

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