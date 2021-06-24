Театр в трамвае: как томские школьники превратились в актеров

24 июня 2021 / Партнерский материал / Фото: Сергей Стёпин

Примерить на себя роль и актера, и зрителя — такую возможность томским школьникам подарила «Творческая весна с Трамваем-театром», победитель шестого конкурса социально значимых проектов в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

Весной ребятам показывали необычный спектакль, а в середине мая для них организовали мастер-класс по актерскому мастерству и предложили попробовать свои силы в постановке небольшого спектакля.

Подробности — в нашем материале.

От трамвая до весны

Авторы проекта «Творческая весна с „Трамваем-театром“» Анатолий Карнаухов и Наталья Семухина (справа) Фото: Сергей Стёпин

История «Трамвая-театра» началась в сложном 2020 году. Придумали проект трое томичей — Анатолий Карнаухов, Наталья Банникова и Федор Татарский. Анатолий выступил в роли продюсера, Наталья и Федор отвечали за творческую часть (в прошлом году мы уже рассказывали об этой истории).

— Проект быстро начал расти как снежный ком, — рассказывает Анатолий Карнаухов. — Однажды в арт-мастерскую «Золотой воробей» пришли Наташа Банникова и Федор Татарский и сказали: «Хотим провести у вас спектакль по сказке Сергея Козлова, можно?» Это была зима 2020 года, еще до пандемии. Мы сказали «можно». И все постепенно начало закручиваться. Наташа и Федор сделали спектакль про роботов по мотивам серии рассказов Лема «Кибериада», он назывался «История Трурля и Клапауция». Как-то, сидя за чаем, мы обсуждали разные варианты — что интересного можно было бы сделать. Так родилась идея перенести спектакль в трамвай, играть его по ходу движения. В общем, планы были грандиозные.

Спектакль «История Трурля и Клапауция» Фото: Серафима Кузина

Оказалось, что поставить спектакль в трамвае можно, но крайне сложно — требовалось соблюсти большое количество условий и подстроиться под множество ограничений. А потом началась пандемия и идею с трамваем пришлось отложить. Однако спектакль про Трурля и Клапауция продолжил существовать на локальных площадках — авторы «Трамвай-театра» постоянно искали партнеров, которые могли бы поддержать проект. Всего было сыграно четыре спектакля: по два — в «Хобби-центре» и в кафе «Дыхание вока» на Усова. А еще «Трамваю...» удалось попасть в число финалистов всероссийского конкурса проектов в сфере креативных индустрий Art Team.

— В чем была наша идея — мы хотели, чтобы «Трамвай-театр» ездил по районам области, показывал детям бесплатные спектакли. То есть создать такой вариант культурного досуга для детей и родителей, чтобы они могли больше времени проводить вместе. Но делать это одним, самим по себе, очень тяжело. Мы быстро поняли, что нужно искать партнеров, — говорит Анатолий.

А потом случилось знакомство с Натальей Семухиной — директором АНО «Солнечный городок», чья главная миссия — организация мероприятий семейного формата, призванных восполнить нехватку совместных мероприятий детей и родителей. За плечами организации не один такой реализованный проект. Стало понятно, что сторонам нужно искать «точки соприкосновения».

— Мне кажется, хорошие люди притягиваются друг к другу, и в итоге сами по себе рождаются замечательные вещи. У людей творческих всегда есть темы для разговора, идеи, которые можно реализовать в совместном проекте. В случае с «Солнечным городком» и «Трамваем-театром» так и произошло. Вместе мы придумали проект «Творческая весна с „Трамваем-театром“», который удалось реализовать благодаря программе «Формула хороших дел» СИБУРа, — говорит Наталья Семухина.

Спектакль — мастер-класс — спектакль

На мастер-классе проекта «Творческая весна с «Трамваем-театром“» Фото: Сергей Стёпин

Формат проекта «Творческая весна с „Трамваем-театром“» получился сложносоставным:

— Сначала мы показываем школьникам спектакль необычного формата, когда стремянка превращается в большой дом, а из разобранного на части телефона получается волшебный переговорный аппарат. А потом тех, кто заинтересовался, приглашаем на театральный мастер-класс и предлагаем самим что-то поставить. Таким образом дети получают возможность увидеть театр с разных сторон: и как актеры, и как зрители, — рассказывает Анатолий Карнаухов.

Необычную постановку для ребят готовили и показывали Наталья Банникова и Федор Татарский. Всего было сыграно четыре спектакля. После зрителям — подросткам в возрасте от 12 до 17 лет — раздавали специальные листочки для отзывов, чтобы впоследствии отобрать самых заинтересованных, которые и станут участниками мастер-класса.

Спектакли проекта «Творческая весна с «Трамваем-театром"" Фото: предоставлено АНО «Солнечный городок»

— Проект даже мне с моим опытом показался очень интересным. Спектакль в нетрадиционном формате действительно увлекает настолько, что ты не замечаешь, что люди на сцене играют — они действительно живут. Посмотреть на этот процесс изнутри, увидеть, как люди все это создают, тоже интересно, — отмечает Наталья Семухина.

Площадкой проведения итогового мероприятия стала база «Зорька» в Заварзино. Сюда пригласили 20 отобранных участников, плюс зрителей — из числа все тех же школьников. Всех делили на группы, соблюдая режим ограничений.

На базе «Зорька» Фото: Сергей СТёпин

Мастер-класс получился интенсивным: шесть часов постоянной работы с перерывом на обед.

— Мы показали ребятам несколько упражнений по актерскому мастерству. Дети демонстрировали свою смекалку, сообразительность, талантливость, готовность работать. С ними было весело, потому что все были замотивированы и работали активно, — говорят Наталья и Федор.

На мастер-классе проекта «Творческая весна с «Трамваем-театром“» Фото: Сергей Стёпин

Во второй части мастер-класса школьникам предложили самостоятельно сыграть небольшую импровизационную постановку.

— Таким образом получается трансформация, свой путь героя. Ребята сначала смотрят на театр со стороны, потом разбираются, как это делается, и в итоге пытаются сами поставить спектакль друг для друга. С позиции зрителя они уходят на позицию актера — это как тренинг, внутренняя проработка самого себя. Ребятам, которые здесь собрались, это очень интересно. Среди них есть те, кто хочет быть ведущим, мечтает ставить спектакли, — говорит Анатолий Карнаухов.

На мастер-классе проекта «Творческая весна с «Трамваем-театром“» Фото: Сергей Стёпин

Одна из участниц мастер-класса, Екатерина Кощеева, хотела бы в будущем посвятить себя театру. Мастер-класс для нее оказался действительно очень полезным:

— Я думаю о профессии актрисы, но мне было нужно, чтобы что-то подтолкнуло меня, помогло прояснить — стоит пробовать или нет. А потом я увидела игру актеров и сразу поняла, что это те люди, которые смогут помочь мне определиться. На мастер-классе нам ставили сценические движение и речь. Упражнения были достаточно интересными. Я ведущая, аниматор в «Хобби-центре». Мы проводим праздники. В основном я выступаю в роли администратора и организую деятельность аниматоров. Но бывают случаи, когда приходится играть самой, сегодня как раз появилась возможность попрактиковаться. Благодаря мастер-классу мне захотелось все-таки себя попробовать реализоваться в актерском искусстве.

Екатерина Кощеева Фото: Сергей Стёпин

— Мне кажется, для молодежи очень важно попадать в такие небольшие группы, чтобы посмотреть на себя со стороны, или заглянуть внутрь себя, — объясняет Наталья Семухина. — Наблюдала за ребятами, когда они знакомились: кто-то в школу аниматоров пришел, кто-то увлекся тем, что хочет общаться, не хочет сидеть дома. Им трудно определиться и мастер-класс для них — возможность попробовать себя и понять, хотят ли они дальше профессионально заниматься актерским мастерством или делать это просто для себя. Они — подростки, но вопросы задают уже взрослые, нацеленные на их дальнейшую жизнь. Меня это очень порадовало.

К вам едет театр

На мастер-классе проекта «Творческая весна с «Трамваем-театром“» Фото: Сергей Стёпин

«Творческая весна с „Трамваем-театром“» стал одним из 13 томских победителей VI конкурса социально значимых проектов, который проходит в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа. Всего же грантовую поддержку получили 126 проектов из 15 российских городов-участников.

— «Формула хороших дел», как мы для себя понимаем, нацелена на поиск активных сообществ, которые могут изменить мир вокруг нас, сделать его лучше. Достаточно посмотреть на те направления, которые сейчас представлены в программе. И мы, и СИБУР в этом плане — равные партнеры. Мы пытаемся построить социальную конструкцию, коммуникацию, чтобы получить возможность реализовать нашу идею, и у предприятия своя миссия — развивать города своего присутствия, работать с сообществами, с молодежью. Нам было очень важно, несмотря на пандемию, чтобы мы начали знакомство подростков с театром. И для СИБУРа важно, чтобы проходили мероприятия, ориентированные на разные целевые аудитории, — говорит Анатолий Карнаухов.

— Объединение небольших сообществ полезно и для нашего опыта, и для опыта главного организатора программы, — добавляет Наталья Семухина. — На самом деле выиграть в таком конкурсе как «Формула хороших дел» очень нелегко. Но у нас все получилось. На мой взгляд, и предприятию непросто: выбирать из множества предложенных проектов те, в которых есть «изюминка» по одному лишь описанию — сложная задача.

— Творческая весна с «Трамваем-театром» — потрясающий проект, который вносит разнообразие в культурный досуг творческих томичей. Это и личное и социальное развитие молодых людей через театр. Благодаря подобным проектам мы вместе с участниками конкурса грантовых проектов «Формулы хороших дел» воплощаем в жизнь истории нужные региону. Поддержка таких инициатив даёт новый импульс для творчества и самореализации томичей разного возраста, — отмечает советник генерального директора «Томскнефтехима» (СИБУР) Александр Еремин.

Мастер-класс стал кульминацией проекта «Трамвай-театр», а что же дальше? Четких планов у авторов пока нет, а вот идей и желания продолжать хватает:

— Самая главная наша мечта — отправиться в отдаленные районы, показывать спектакли детям, которые не так часто приезжают в Томск. Мы даже задумывались о том, чтобы найти какой-нибудь автобус или купить «уазик», чтобы можно было выезжать вообще хот куда. Почему мы выбрали нестандартный спектакль и локацию — по сути, театр может быть везде. Одна из ключевых идей «Трамвая-театра» как раз в том, что театр может приехать в гости. Люди вышли из дома, посмотрели спектакль, соприкоснулись с культурой, получили возможность разбавить свои будни, — говорит Анатолий Карнаухов. — Потихоньку, маленькими шажками, мы движемся — слона надо есть по кусочкам. Идею проведения необычных спектаклей и работу с подростками мы продолжим. Возможно, для детей помладше стоит сделать спектакль попроще — нынешний все-таки нацелен на подростков, которые читают, разбираются в технологиях. Надо понимать, что бюджет проекта всегда выходит за рамки гранта в плане привлечения дополнительных ресурсов. Сейчас мы ищем партнеров, чтобы продолжить воплощать все наши идеи в жизнь.

Текст: Егор Хворенков, Анна Мацковская

Фото: Сергей Стёпин, АНО «Солнечный городок»

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