Трурль, Клапауций и настоящий трамвай. Как томский театр «Лес» готовится к необычному спектаклю

8 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

АВТОР Мария Симонова

Добраться со спектаклем до такой необычной локации, как настоящий трамвай, решил театр «Лес». Когда массовые мероприятия в Томске, наконец, станут возможны, на рельсы выйдет вагон, где главным будет не маршрут, а сама поездка. Во время пути пассажиры увидят две истории по Станиславу Лему.

Сдача спектакля идет не в трамвае (ох уж эти ограничения из-за пандемии!), а в арт-пространстве «Золотой воробей». Ребята снимают видео своей работы. Спешат — через несколько дней их проект будет представлен в Москве на фестивале Russian Creative week. В состав 80 финалистов конкурса Art team они уже вошли, но есть возможность обрести инвестора для развития проекта.

«Истории Трурля и Клапауция»

Актера театра «Лес»

Театр «Лес» — это проект Натальи Банниковой, чьи спектакли уже много лет идут в зрелищном центре «Аэлита»:

— У меня театральная мастерская, я занимаюсь с детьми и взрослыми, люди приходят и уходят, я ставлю спектакли, мы их показываем в «Аэлите», — поясняет Наташа Банникова. — Раньше никакого названия у моего проекта не было, на афишах писали: «спектакль такой-то, режиссер Наташа Банникова». Мне было некомфортно, что везде мое имя. Тем более, я же не одна работаю. И год-полтора назад появилось название — театр «Лес». Теперь уже не только я, теперь мы вместе. Так, мне кажется, гораздо вернее, и мне спокойнее.

С арт-пространством «Золотой воробей» ребята стали сотрудничать недавно, прошедшей зимой. Места там немного, но тем лучше для камерных работ:

— Зимой мы театрализовано читали в «Золотом воробье» сказки Сергея Козлова. Можно сказать, был спектакль на столе, — поясняет Наташа. — Люди пили чай и слушали, всем было комфортно. В «Аэлите» мы продолжаем работать. Иногда ездим на фестивали — летом были на Сибирском фестивале чая в эко-поселении Чачжаевка на Алтае, сыграли под открытым небом «Маленького принца». Необычный опыт, у нас настоящие звезды светили в тот вечер!

Наталья Банникова

Поставить в трамвае спектакль по Станиславу Лему предложил актер «Леса» Федор Татарский. В обычной жизни он программист и увлекается «медленной» фотографии — снимает по тем же технологиям, что на заре фотодела, когда позировать, замерев, приходилось по несколько минут. И любит творчество Лема:

— У меня давно были мысли о таком спектакле, пока я еще не начал работать с Наташей, даже сам пытался что-то ставить. Правда, получалось очень по-дилетантски, — признается Федор. — У меня нет театрального образования, я учился прикладной математике. Сказки Лема полюбил еще в детстве и долго думал, как бы вынести их на сцену. Когда появилась идея о трамвае, то этот материал прямо напрашивался. Железо, грохот, электричество… Это отлично сочетается с текстами Лема.

Федор Татарский

В итоге выбрали две сказки из цикла «Кибериада», и получилась «История Трурля и Клапауция» — о двух инженерах-роботах, известных своими изобретениями на всю Галактику. Решиться на проект театру помогли обладающие менеджерским талантом друзья.

— Организационная часть — это не наше, — говорит Наташа. — У нас не слишком получается продвигать свои проекты. Мы можем подолгу обсуждать их на кухне, мечтать, как прекрасно было бы сделать настоящий свой театр… А воплощать все в жизнь сложнее. Но руководитель проекта Женя Суходолина и продюсер Толя Карнаухов — очень активные ребята, и умеют заставить нас взяться за дело…

Анатолий Карнаухов

Анатолий Карнаухов известен многим томским кофеманам по своим проектам — ресторану «Арт-латте», кофейне «Ку-ку-кофе». Его кофейная точка под таким колоритным названием находится в «Золотом воробье». Не удивительно, что он начал организовывать в этом пространстве разные события:

— Я люблю Томск и стараюсь объединить людей делать интересные проекты именно в нашем городе, — объясняет, зачем ему все это нужно, Анатолий.

В трамвае свои ограничения

Придумать спектакль в трамвае — это одна история. Другая — договориться с трамвайно-троллейбусным управлением.

— Мы долго разбирались с юристами, узнавали, как нанять трамвай, делали замеры, чтобы понять, в каком пространстве будем работать, — рассказывает Женя Суходолина, руководитель проекта. — Из-за пандемии мы пока не можем попасть в трамвай и непосредственно в нем репетировать. Узнали, что взять в аренду этот транспорт можно любому горожанину. Конечно, есть ограничения: ехать он сможет только там, где есть трамвайные пути. Маршрут выбираем любой, но если городской трамвай, идущий перед нами, сломается, наш, естественно, тоже остановится. Об этом отдельно предупреждают.

Пока авторы спектакля предполагают, что на одной остановке в трамвай сядут зрители, на второй — один конструктор-герой истории, на третьей — второй. Режиссерская фантазия при работе в трамвае имеет некоторые специфические границы:

— Когда мы были на экскурсии в трамвайно-троллейбусном управлении, нам рассказывали про правила безопасности, — вспоминает Наташа. — Весь реквизит нужно проверить, чтобы ничего во время движения не падали. И значимо, что мы не можем завешивать окна, затемнять пространство.

— Нельзя придумать для спектакля световое решение, а жаль, Наташа интересно работает со светом, — добавляет Федор. — Зато показывать работу можно будет в любое время суток, поскольку от света ничего зависеть не будет.

Конечно, не получится и долго стоять на остановках, иначе нарушится график городского транспорта.

— Из неожиданных ограничений — в трамвае нельзя подключиться к системе питания, — уточняет Женя. — Это электротранспорт, но в нем другое напряжение. Колонку или дополнительную лампу мы не можем сделать.

Трамвай явно задаст свое настроение, но пока авторы постановки не знают, как такое необычное пространство на них повлияет: для этого нужно поработать в реальном вагоне:

— Пока у нас есть только фантазии, мечты, они мало отношения имеют к реальности, — думает Наташа. — Наверняка в трамвае что-то будет меняться, появятся новые решения. Но «головой» этого не понять, можем только предполагать.

Декорации находятся сами

Сочинение спектакля началось еще весной. История фантастическая, в ней задействованы говорящие машины и своеобразные персонажи. Костюмы и реквизит понадобились соответствующие.

Сначала ребята срочно «старили» комбинезоны — окунали их в отбеливатель и растворитель. Потом поняли, им нужна «говорящая машина», за нее отвечал Федор, как программист написал специальную программу. Среди предметов, нужных на сцене, оказались и старые дисковые телефоны. Найти их — тоже была отдельная история. Помог магазин старых вещей «Свалка», правда, рыться в коробках с предметами из прошлого пришлось несколько часов. Теперь телефоны частично разобрали, придав им «фантастический» вид.

Афиши для своих спектаклей Наташа делает сама, вручную. К сказкам Сергея Козлова — рисунок на бумаге. А с «Историей Трурля и Клапауция» все сложнее — здесь будет металлическая афиша. Бумага в ней тоже используется, причем любопытной обработки — лист состарили, подержав на нем очистки от картошки для супа (так творчество переплетается с бытом).

— Пока была нормальная бумага, Федору афиша не очень нравилась. А очистки день полежали, и на листе появились пятнышки, это вариант лучше подошел, — поясняет Наташа. — Еще в основе афиши будет металлическая штуковина, которую мы однажды подобрали в районе Монголии. Буквально посреди степи нашли деталь от старого телевизора! Год она просто лежала, а когда появился спектакль про Трурля и Клапауция, то мы поняли: вот для чего она была нам нужна! У нас в театре часто так получается, все само собирается. Недавно мы в железнодорожном туннеле в Хакасии нашли красивую ржавую крышку от кастрюли, я думаю ее использовать в спектакле.

— В «Маленьком принце» нам нужна труба, мы сначала использовали основу от рулона обоев, — вспоминает Федор. — И даже зрителям говорили, нам нужна хорошая труба, подходящая визуально к образу развалившегося самолета.

— На спектакле я объявила, мы ищем, к примеру, глушитель от «Москвича», — продолжает Наташа. — И через пару дней едем по улице и видим, лежит кусок глушителя! Наверное, от «Волги», большой, причем отпиленный и брошенный. Мы его подобрали, теперь он «занят» у нас в спектакле.

Ребята играют свою сказку-притчу про фантастические машины и пугающее небытие. Видеомейкер Елена Лежнина снимает эту репетицию. Все готовятся к защите проекта в Москве. Анатолий будет рассказывать о нем в сентябре. Общая мечта — привлечь инвестора: театру «Лес» хочется свою «ГАЗель».

— Сейчас есть подразделение ГАЗель Next, где официально переделывают «ГАЗели» под фудтрэки, кофейни и тому подобное, — поясняет Анатолий. — Наша идея — попросить «ГАЗель» для передвижного театра. Ребята хотели бы автобус, поскольку у него возможностей больше, чем у трамвая, можно будет куда угодно ездить и играть спектакли.

Фото: Серафима Кузина

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