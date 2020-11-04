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Уютная жизнь. Как семья томичей отремонтировала столетний дом

АВТОР
Мария Симонова

На улице — дождливая осень и суета, шумный проспект Ленина. Заходим в старинный деревянный дом в переулке Совпартшкольном, 6а и, наконец, можно выдохнуть. Здесь неожиданно для центра Томска тихо, очень тепло и для полного уюта к гостям ластится красавец-кот.

Это тот самый дом, фасад которого в этом году горожане чистили и красили в рамках фестиваля «Том Соейр Фест». Тогда участники интересовались, какие в этом доме удобства, и даже не продаются ли здесь квартиры. Вот мы и пришли в гости к хозяйке одной из квартир Марине Васильевой расспросить, каково это — жить в деревянном доме, и что понадобилось переделать ради комфорта.

Первый ремонт за 100 лет

Своя часть дома в отличном районе у семьи Васильевых появилась в 1993 году. Квартиру в два этажа дали супругу Марины Васильевны после долгих лет в очереди на жилье. Дети были еще маленькими, не ходили в школу. Первые полгода ушло на восстановительные работы:

— Дому было почти 100 лет, а ремонта в нем, судя по всему, не делали ни разу, — предполагает Марина Васильевна. — Наверху комната находилась еще в более-менее приличном состоянии, а в подвале стояла вода, по квартире ходили крысы. Разруха… Страшно показать фотографии, как дом тогда выглядел. Мы пошли средневековым способом: на 1 этаже закрыли стены гобеленами (ремонтировать их было страшно, еще потом, когда появились материалы, закрыли их панелями), на втором переклеили обои, покрасили полы. Спустя какое-то время ЖЭУ поменяло нам трубы, на этом их участие закончилось. Позже мы заменили полы и засыпали подвал керамзитом, так боролись с влагой.

Пришлось решать проблему с горячей водой — в дом шла техническая, качество было соответственное, мыться в ней было явно не полезно. Тем более, даже и плохую воду каждый год отключали на 4 месяца, с мая по сентябрь. Семья попробовала проточные водонагреватели, а когда в конце 90-х в Томске появились бойлеры, то поспешила его установить. С той поры с ним и живут.

Если целью первых ремонтов было обжить дом, то в 2017 году жилье силами семьи преобразилось всерьез:

— Тогда мама уже жила в доме одна. Ей многое нравилось — расположение в центре Томска, что есть пусть небольшой, но свой двор, что рядом инфраструктура и транспорт. Дом теплый, в нем хорошо. Переезжать не хотелось, — объясняет Максим, сын Марины Васильевны. — Но дому требовался капитальный ремонт. Мы хотели решить проблемы и при этом сохранить историческую атмосферу. Привлекли к работе строителей, разработали проект дизайна. Переделали коммуникации — подачу тепла и воды, поменяли батареи, канализацию. Понадобилась перепланировка помещений. К современным коммуникациям в туалете и ванной свои требования, надо было соблюсти определенные параметры.

Начали переделывать дом со второго этажа, где работ было меньше — там только жилые комнаты. Поменяли перегородки, выбрали обои и мебель. На первом этаже пришлось сложнее — прежде дом постоянно подтоплялся, в этих помещениях было прохладно. Пришлось поменять теплоснабжение, переделать канализацию, убрать все перегородки — остались только несущие конструкции. Повлияли на проект и задумки, с прошлым дома и с восстановлением коммуникации никак не связанные:

— Маме очень хотелось, чтобы в гостиной был камин, — поясняет Максим. — Ради этого поменяли планировку комнаты, расположение мебели. Для стилизации комнаты под старину использовали вагонку — так придумали, еще когда был жив отец. В этом месте гостиной всегда была иллюзия барной стойки, здесь ее и разместили. Когда расширили ванную, кухня превратилась в «варочный цех», ее площадь — около 2 квадратных метров. Из-за несущих конструкций были проблемы с лестницей, в итоге мы еще лет 10 назад сделали винтовую. Теперь с помощью друзей-профессионалов ее улучшили, обшили.

Одним из важных моментов было справиться с полом на первом этаже. Из-за подтоплений на него положили керамическую плитку и предусмотрели насосную систему, чтобы откачивать воду. Еще из материалов на 1 этаже использовали доску-вагонку и влагостойкий гипсокартон, поверх него клеили обои. Материалы старались брать сибирские, многое было от томских производителей. Заказывали из других стран только обои и мебель. Так дом и преобразился.

Легенды дома

Хозяйка Марина Васильевна признается, что одним из главных моментов, когда планировали ремонт, для нее был камин:

— В нашей Сибири в мае после отключения отопления и августе–сентябре, когда его еще не дали, дома очень холодно, а у нас еще была высокая влажность. Камин здорово спасает. Внуки его любят. Кот привык возле него греться. Теперь дали тепло — у него шок: дома жарко, а огонь не горит. В целом я любитель классики — натуральное дерево, стекло, металл — те материалы, которые мне близки. Мы с мужем всегда мечтали (он был из семьи с богатыми традициями), чтобы у нас было тепло, уютно и сохранялась атмосфера старинных домов.

Когда-то в этом помещении стояла голландская печь, но сохранить ее в 1993 году не удалось, пришлось разобрать. Но сделать дом похожим на старый купеческий Васильевы попытались. Подробностей о прошлом своего жилья они не знают. Полагают по расположению этажей, что в нем обитали купцы. Про соседний деревянный дом известно больше — там была людская для Мариинской гимназии (теперь школа №3).

— О нашем доме есть легенда, что в нем жил священник церкви на Октябрьской, — говорит Марина Васильевна. — В советское время здесь располагались фотоуслуги. Когда запретили использовать цокольные этажи для производства, то нижний этаж превратили в подсобное помещение. В одном я уверена — дом энергетически правильно построен. В моей спальне на втором этаже больше 15 минут невозможно находиться, засыпаешь и крепко спишь. Что такое бессонница, здесь никто не знает.

Основной ремонт занял четыре месяца. В 2017 году в начале сентября занялись вторым этажом, в конце декабря работы закончили. В следующем году, когда потеплело, взялись за нижний этаж. В сентябре доделали беседку во дворе — у Марины Васильевой как раз был день рождения, его отмечали уже в обновленном доме.

Глобальное преображение жилья оказалось делом дорогим — говорят, такой суммы хватило бы на новый дом. Если насчет материалов можно было договориться, то самой большой статьей расходов оказалась мебель.

Тепло и тихо

Каково это — жить в построенном больше века назад деревянном доме? Марина Васильевна остро почувствовала разницу во время ремонта, когда переезжала к дочери и к сыну, обитала то в кирпичном, то панельном доме:

— Поняла, что отвыкла от шума. У меня центр города, рядом машины, но в доме ничего не слышно, очень толстые стены. Полы были из натуральной лиственницы, мы сохранили их как основу. Еще большое различие — тепло. Когда дают отопление, то за 2-3 дня дом прогревается, температура наверху обычно около 30 градусов. Батареи выключаешь, а дерево впитывает тепло, поэтому тепло и сухо. Другой плюс — маленький двор. Соседи у нас хорошие, единственное, беспокоимся из-за школьников. Они заходили во двор курить, мы боялись пожара, пришлось закрыть двор.

Своим двором жильцы занимаются сами — дворника здесь нет, крышу тоже приходится чистить своими силами. Управляющая компания пыталась принять участие в жизни дома дважды, и оба неудачно. Один раз чистили крышу и пробили ее ломом, другой раз скинули снег на машину. А потом УК отказалась от деревянных домов, к чему Васильевы относятся философски. Они справляются своими силами и ценят самобытность жилья:

— Атмосфера деревянного дома всегда неповторима, — полагает Максим. — И здесь быстрее высыпаешься. Проблем в эксплуатации дома не возникает. Главное — поддерживать его состояние, следить за ним. У нас специальная вентиляция — деревянное здание надо проветривать, сушить, тогда оно сохранится в достойном состоянии намного дольше. Текущий ремонт для собственников — не проблема.

Интересно, что о любви хозяев дома к деревянным домам может рассказать даже картина на стене. Это работа томской художницы Надежды Кириковой.

— Мы были на открытии ее выставки, и я заметила — картина постоянно притягивает мой взгляд, — объясняет Марина Васильевна. — Надя живет в похожем на наш деревянном доме, только расположенном возле церкви на Октябрьской. Она очень любит такие здания, и написала одно из них. Я смотрю на полотно и думаю, что точно знаю, где этот фонарь находится.

Восстановить здание

В 2019 году, уже после ремонта, семья узнала, что их дом имеет историческую ценность и подлежит сохранению. Они уже думали привлечь к зданию внимание властей — вторая половина дома в муниципальной собственности, и там о реконструкции речи не идет. Получается, состояние двух частей здания очень разное. В мае выяснилось, что дом выбрали для участия в проекте «Том Сойер Фест», летом началось восстановление фасада:

— Большой объем уже сделали, нам повезло, что мы познакомились с людьми, заинтересованными в сохранении культурной среды, — говорит Марина Васильевна.

— Мы сами в реставрации фасада не участвовали, но у нас есть пристройка к дому, веранда, и мы решили, что на следующий год обошьем ее деревом, — добавляет Максим. — Хочется полностью восстановить дом.

Еще проект доказал — Томск город маленький. Среди тех, кто участвуют в проекте оказались знакомые лица:

— Художница Лукия Мурина — одноклассница моего Максима, — рассказывает Марина Васильевна. — Здорово, что много людей заинтересовано в проекте, и что среди них есть знакомые. Им проще высказать пожелания.

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