Томск вновь присоединился к проекту Том Сойер Фест

На прошлой неделе команда волонтеров объявила старт проекта Том Сойер Фест в Томске. В качестве первого объекта для реставрации выбран жилой деревянный дом на пер. Совпартшкольный, 6а.

«Здание находится в очень хорошем, проходном, людном месте. Для нас важно было при старте фестиваля поставив леса и повесив баннер привлекать к нему поток томичей. Ведь самое главное — подключить к нему общественность. А если здание будет находиться в такой оживленной артерии, то люди будут ходить мимо, интересоваться, и мы очень надеемся, что подключаться», — рассказала координатор проекта Ольга Павлова. — Также это здание хорошо для этого сезона. Мы практически запрыгнули в уходящий вагон этого лета и, надеюсь, теплой осени. Оно небольшое, не двухэтажное, это цоколь и первый этаж, поэтому его реально частично осилить в этом году».

Паспорт объекта разрабатывался архитектором, экспертом команды Анной Подоровой и был согласован с комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области.

В этом сезоне в рамках проекта здание ошкурят, подготовят к покраске и покрасят наличники. В следующем году запланирована полная покраска здания. Возможны также и более масштабные работы.

«Я на днях говорила с жителями. Они оказались крайне неравнодушны к начавшимся работам. Готовы рассмотреть вопрос о снятии сайдинга и замене пластиковых окон на деревянные. Если будет согласие администрации, то, возможно, осилим и ремонт крыши», — отмечает Ольга.

Принять участие в работах могут все желающие. Волонтеры советуют одеваться как «на картошку» и брать с собой перекус. Чай и воду предоставят.

Курировать реставрацию будет прораб проекта Андрей Анисимов, который в прошлом году работал на объекте под эгидой Мурашов Центра. В проект также будут вовлечены специалисты ТГАСУ.

«Одного спонсора нам помогла найти администрация Ленинского района. Другого — мы сами. Им стала томская компания „Строительная деталь“. Заявки на материалы мы также отправляем в „Леруа Мерлен“ и „Неомид“, которые поддерживают проект во всех городах. А вообще мы будем рады любому взаимодействию, команде требуются профессионалы разной квалификации», — отмечает Ольга Павлова.

График работ:

22, 23, 29 и 30 августа с 11.00 до 18.00;

18, 19, 21, 25, 26, 27, 31 августа с 17.00 до 20.00.

Команда проекта: Ольга Павлова (директор музея славянской мифологии, координатор), Светлана Савина (руководитель АНО «Координационный центр ЕТИС», координатор), Евгения Суходолина (проектный офис «Креативные индустрии и туризм»), Роман Клясюк (ОНФ), Мария Колобова, Анна Подорова (архитектор), Андрей Анисимов (прораб), Татьяна Зыкова (АНО «Координационный центр «ЕТИС»), Виктория Хадкевич (фотограф) и молодежная команда ОНФ Томской области.

Следить за ходом проекта можно в официальной группе ВКонтакте.

Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. В рамках фестиваля волонтеры восстанавливают старинные здания в городе, которые формально не являются памятниками, но представляют историческую ценность. Работы проводятся под контролем профессионалов и с привлечением спонсорских средств. «Том Сойер Фест» был представлен на конференции ООН Habitat III, в докладе ЮНЕСКО об успешных культурных практиках мира в сфере устойчивого развития городов и стал единственным российским кейсом, презентованным в докладе. Кроме того, фестиваль выиграл грант Президента России на дальнейшее распространение практики по городам страны от фонда «Перспектива».

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