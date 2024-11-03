В Томске перенесли две остановки на пр. Фрунзе

3 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер, из архива издания

В Томске перенесли две остановки общественного транспорта: «ул. Белинского» и «ул. Красноармейская» на четной стороне пр. Фрунзе. Теперь общественный транспорт будет останавливаться у соответствующих знаков.

Как сообщает пресс-служба мэрии, остановка «ул. Красноармейская» теперь находится ближе к пр. Фрунзе, 86. Дорожные знаки уже перенесли, а сам остановочный комплекс передвинут после выходных.

Остановка «ул. Белинского» перенесена ближе к торговому центру по пр. Фрунзе, 24.

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