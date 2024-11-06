При поддержке «Газпромнефть-Востока» для юных томичей проведены необычные уроки физкультуры

6 ноября 2024 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Необычные уроки физкультуры в формате мастер-классов по прыжкам на батуте провели для томских школьников представители центра «Джордан». Более 2500 подростков познакомились и попробовали себя в таких видах спорта, как прыжки на акробатической дорожке, футбольный фристайл, кикбоксинг и брейк-данс. В общей сложности сотрудники центра посетили более 10 школ.

Команда батутного центра «Джордан» стала победителем грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города», которую в Томске реализует «Газпромнефть-Восток». Увлечь детей системными занятиями спортом и показать всю привлекательность прыжков на батуте — вот главные цели проекта «Прыгни выше головы». Команда «Джордана» называет себя пионерами в пропаганде спорта, набирающего популярность в регионе. Молодые тренеры не только демонстрируют высококлассную акробатику на батуте, в паркуре, брейк-дансе, но и рассказывают о своих достижениях. Они — живой пример победителей, которые достигают целей благодаря большой увлеченности и максимальной самоотдаче. К тому же, батутный спорт в 2000 году вошел в программу Олимпийских игр, что делает его еще более привлекательным для подростков.

Грантовый конкурс «Родные города» на территории Томска и города Тары Омской области реализует «Газпромнефть-Восток». В этом году компания поддержала 12 социальных инициатив местных жителей. Наиболее популярными стали направления культура и среда для жизни: открытие детской площадки «Лисья нора», создание «Театра равных», оборудование досугового пространства и другие.

— Я пришел в батутный спорт 6 лет назад, когда мне было 14, а до этого занимался лыжами и боксом. Батут полюбил с первой тренировки за свободу и чувство полета. На мой взгляд, ни в одном другом спорте нет столько вариаций, которые могут стать основой твоего выступления. За 4 года получил звание КМС, сейчас учусь в Томском государственном университете на спортивном факультете. Хочу быть тренером, чтобы воспитать своих олимпийских чемпионов, — отметил член команды «Джордан центра» Дмитрий Сосновенко.

— Наша школа всегда спортивно ориентирована, о чем свидетельствуют кубки и другие награды, которые наши ученики получили в различных соревнованиях по гимнастике или баскетболу. Мы с радостью откликнулись на инициативу ребят провести у нас мастер-класс по батутной акробатике. Дети получили заряд энергии, я узнал о новых инструментах, которые можно использовать на уроках физкультуры и тем самым разнообразить их. Мой стаж в системе образования больше 26 лет, и я уверен, что всегда нужно использовать новые возможности для развития профессиональных компетенций, — считает руководитель методического объединения учителей физической культуры в школе №16 города Томска Владимир Козлов.

Грантовый конкурс «Родные города» — ключевой инструмент поддержки инициатив местных сообществ в регионах деятельности «Газпром нефти». Сбор заявок на конкурс ежегодно проводится осенью в ЯНАО, ХМАО-Югре, Тюменской, Томской, Омской и Оренбургской областях. Конкурс помогает реализовать проекты по направлениям образование, спорт, культура, культура народов севера, экология, среда для жизни. С 2013 года на гранты «Газпром нефти» было реализовано около 1200 социальных проектов.



«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Её цель — улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов. «Газпром нефть» выступает партнером национальных проектов России и с помощью программы «Родные города» вносит вклад в достижение их целей.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».