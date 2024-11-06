Завтра томичей ждет метель

6 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

На днях, 7 и 8 ноября, в Томске ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, метели, усиление ветра 18-23 м/с, порывы могут достигать 25 м/с, — говорится в сообщении.

Уточняется, что томичей также ждет похолодание, установление снежного покрова и гололедица.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

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