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Искусственный интеллект предупредит томичей о мошенничестве во время разговора

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Теперь искусственный интеллект сможет предупредить томичей о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Новая функция «Безопасный звонок» доступна абонентам МТС. При этом голосовой сигнал слышит только пользователь, принявший звонок.

Как сообщает пресс-служба оператора, новая функция использует искусственный интеллект, созданный на основе Big Data МТС. Он анализирует разговор, выявляя признаки мошенничества. В случае, если обнаруживается подозрительная активность, абонента предупреждают о потенциальной угрозе. «Безопасный звонок» определяет большинство мошенников в течение первой минуты разговора.

По данным МТС, самая высокая активность телефонных звонков от злоумышленников приходится на будни с 14:00 до 16:00, реже — в выходные дни вечером. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), представителями социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), а также банков (5%) и других ведомств.

«Безопасный звонок» доступен во всех регионах присутствия МТС.

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