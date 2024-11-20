Томичам расскажут об истории алкоголя на Руси

В воскресенье, 24 ноября, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «Живая или мертвая вода? История алкоголя на Руси».

Как сообщают организаторы, экскурсоводы Анастасия Татаринова и Виктория Корепанова расскажут о развитии русской питейной культуры и предпочтениях наших предков относительно алкогольных напитков. Лекторы также ответят на вопросы собравшихся.

Перед началом лекции всех гостей ждет дегустация настоек, сбитней и кваса.

Лекция пройдет в воскресенье, 24 ноября, в Первом музее славянской мифологии по ул. Загорная, 12. Стоимость билетов 800 рублей.

Начало в 16.00.

18+

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