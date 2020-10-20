Комфортная среда. Как идет благоустройство новых общественных пространств Томска

20 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В минувшую пятницу, 16 октября, замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел выездное заседание межведомственной комиссии проекта «Формирование комфортной городской среды».

Комиссия посетила четыре общественных пространства, где заканчиваются благоустроительные работы: березовую рощу на Каштаке, нижнюю террасу Лагерного сада, территорию у Дворца творчества детей и молодежи (ул. Вершинина, 17) и пешеходную зону на ул. Усова.

Березовая роща

В мае этого года в березовой роще на ул. К. Ильмера стартовала уже вторая очередь работ. Проектом предполагается благоустройство прогулочных троп, прокладка освещения и установка малых архитектурных форм. Кроме того, в роще оборудуют новую детскую площадку в форме самолета с башнями, лестницей, наклонными и подвесными мостами и другими элементами. На реализацию проекта в этом году выделено более 28,5 млн рублей.

Предполагается, что работы, которые ведет региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний, будут завершены до конца октября. Однако на этом обустройство общественного пространства не должно закончиться.

«Здесь как-то надо налаживать эксплуатацию объекта, чтобы было вдумчивое отношение, - отметил Евгений Паршуто. – Сдадут объект, люди будут им пользоваться и начнутся проблемы: «Мы с собаками, мы спортом занимаемся, на велосипедах ездим». Этап завершения - очень хороший повод спросить у людей, что они еще считают нужным тут сделать. Наверняка здесь какая-то территория для собак должна появиться, которая в проекте не отражена. Сейчас очень хорошая тема по передвижным пунктам питания. Может быть, стоит определить место для этого. Это должны люди сказать».

В следующем году в рамках проекта в роще реконструируют территорию вокруг поклонного креста, обустроят прогулочные пути и входную зону, а также установят качели.

Лагерный сад

Следующим пунктом объезда стала нижняя терраса Лагерного сада. В этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь появятся новые уличные тренажеры, спортивные площадки и рампы для катания на скейтбордах. Основная часть работ завершена. Сейчас подрядчик занимается укладкой покрытия и сборкой спортивного инвентаря.

«Надо организовать взаимодействие с ректорами вузов, чтобы эта площадка не легла на плечи города, а чтобы активность была организованная. И тогда можно подумать о доступе со стороны стадиона «Буревестник», там теоретически можно сделать дорогу. И со стороны общежитий ТГУ «Паруса», «Маяка» можно подумать о транзите, – отметил Евгений Паршуто. – Эта территория непростая, тут и особый режим использования нужно учесть, потому что здесь и огромная работа была проведена противоаварийная, противооползневые мероприятия, но использоваться она должна раз в десять интенсивней, чем сегодня».

Участвующие в объезде эксперты томского отделения Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) отметили необходимость размещения в общественном пространстве тренажеров, адаптированных для людей с ограниченными возможностями. При этом они отметили, что этот инвентарь не должен быть сугубо специализированным, и заниматься на нем смогут и люди без ограничения возможностей здоровья.

«Нужно чтобы были элементы, которые бы позволяли заниматься людям с ограниченными возможностями, и они бы вписывались в общую концепцию», - рассказал Евгений Паршуто.

Дворец творчества

Следующим объектом стала территория у Дворца творчества детей и молодежи по ул. Вершинина, 17. Здесь строители заканчивают облицовку подпорной стенки, завершают обустройство пандуса и укладку плитки. Позже здесь вернут на место установленные ранее фонари. На реализацию проекта, разработанного специалистами ТГАСУ, направлено более 9,4 млн рублей.

Специалисты из общества инвалидов отметили необходимость приспособления данной территории для слабовидящих людей, чтобы они могли ориентироваться в пространстве и случайно не вышли на проезжую часть.

«Здесь очень сложный узел, много парковочных зон, большой трафик движения и главный вопрос — безопасность и удобство для детей и родителей, которые их сопровождают. Очень жаль, что там работы затянулись, потому что учреждение дополнительного образования работает в полную силу, и заказчику нужно приложить все усилия, чтобы работы были завершены в кратчайшие сроки», - сказал вице-губернатор.

Бульвар на Усова

Последней точкой в объезде стала пешеходная зона по ул. Усова. Это территория первого эксперимента живой лаборатории LLTONE, где сегодня реализуется проект Центра развития городской среды Томской области. Согласно проекту здесь монтируют светильники, бетонные лавочки. Позже в пешеходной зоне смонтируют светильники, в том числе и «умные».

«Здесь очень много разных технологий, подходов будет опробовано и уже применяется. И мне кажется, что здесь хороший, качественный объект получается для молодежи и студентов», – отметил Евгений Паршуто.

Уже сегодня на территории эксперимента высадили саженцы крупномерных деревьев, многолетние цветущие растения и кустарники.

Оценивая благоустройство, специалисты ВОИ предложили разработать систему навигации. Еще один немаловажный момент во всех общественных пространствах — установка туалетов.

«Сейчас идет тонкая настройка — как эксплуатировать дальше эти пространства, какими функциями насыщать, потому что везде требуется и общественное питание, элементы выносной торговли, нужно увязывать велосипедный трафик, делать возможности для занятий спортом. Я бы сказал, это такие приятные вещи, которые нужно продумывать дальше и реализовывать с высоким качеством», – отметил Евгений Паршуто.

Итог

В целом замгубернатора положительно оценил реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды», отметив положительную динамику.

«Это касается не только областного центра, но и всех 20 муниципальных образований, где сегодня проходят благоустроительные работы. В 15 муниципальных образованиях они уже завершены и приняты», – отметил Евгений Паршуто.

Он также добавил, что в Томске объекты, благоустраиваемые в рамках проекта, готовы на 90-95%. Осталось закончить работы, связанные с установкой оборудования, светильников, малых архитектурных форм и так далее.

«В будущем мы будем настоятельно требовать, чтобы муниципалитеты работали в более сжатые сроки. Есть пул подрядчиков, которые вполне такие объемы работ могут переварить», – отметил Евгений Паршуто.

На сегодняшний день в Томской области ведется активная подготовка к реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в следующем году. Сейчас проекты проходят оценку достоверной сметной стоимости. Предполагается, что в этом году контракты по всем объектам будут заключены в ноябре, тогда как ранее этими процедурами занимались в начале года. В связи с этим, в областной администрации уверены, что сроки реализации проектов сдвинутся на более ранние сроки.

Фото: Вероника Белецкая

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