Мастера старого Томска. Чьими руками создано деревянное кружево?
«Кто это всё построил?» — спрашивают, глядя на памятники деревянного зодчества Томска, и восхищенные приезжие, и привыкшие томичи. И получают в ответ фамилии: «Крячков, Хомич, Федоровский, Оржешко, Голованов, Горохов, Желябо, Громов»… Авторов или владельцев этих шедевров.
Но были еще и те, кто напрямую приложил свои руки к этим стенам: плотники, каменщики, резчики по дереву. И здания, которые воплощают замысел архитектора, хранят следы работы рук мастеров. Вот о них и пойдет разговор.
Плотники
Изначально Томск — деревянный. А значит, главной строительной профессией были плотники. Первый список томских плотников, дошедший до нас, был составлен в 1800 году, чтобы построить «перевозное судно-самолет на летучую переправу». Там были фамилии, издавна известные в томской истории: Алексей Хромов, Николай Кафтанчиков, Афанасий Вахрушев.
Но строительство в тот год не состоялось, так как приготовленный на берегу материал смыло половодьем. Снова собрали деньги, закупили материал, и составили новый список лучших плотников. В нем уже фигурируют имена, зафиксированные в последующей истории города. В частности, Семен Глазов и Дмитрий Беляев, потомки каждого станут купцами. Глазовы будут жить в пер. Хомяковском, ныне пер. 1905 года, а Беляевы, в двухэтажном доме на углу улиц Александровской и Торговой, сейчас это Герцена, 21/Вершинина, 14.
Также «лучшие плотники» в 1802 году построили Думский мост через Ушайку. В качестве проверки моста «Мещанин Федор Степанов прогнал по Ушайскому мосту стадо рогатого скота в числе 35 голов без всякой опасности». Через пятнадцать лет Гавриил Батеньков займется перестройкой этого моста.
Ну, и конечно же, плотницкие топоры приложились к каждому деревянному, и не только, дому в городе.
Плотники в начале XIX века были не отдельными рабочими единицами, они объединялись в артели, главой артели был плотничий подрядчик. Один из таковых, Александр Лопухов, имел собственную пилораму, мебельную фабрику и торговую баню. Проживал на углу улиц Мухинской (Сибирской) и Тверской. Другой подрядчик, по фамилии Большанин, жил в роще по улице Преображенской, 29, позднее, в 1868 году, на этом месте была построена Преображенская (Ерлыковская) церковь. Сейчас это квартал двухэтажных сталинок.
В принципе, плотничать умел каждый крестьянин или городской обыватель. Весь быт был связан с деревом. Постройки, транспорт и утварь в значительной части были деревянные, создавать и ремонтировать различные конструкции приходилось постоянно. Поэтому на плотничий промысел мог податься любой мужчина невысокого звания.
А вот «лучшим» плотником мог стать не каждый. Глубины мастерства требовали очень серьезных, и я бы сказал, тонких знаний. Прежде всего о древесине, ее структуре, поведении в разных условиях температуры и влажности. Также нужен был точный глазомер. Хороший мастер никогда не портил ни бревна, ни заготовки. А самым загадочным является инженерное чутье у этих, в большинстве необразованных, людей. Их конструкционные решения порой требуют не только точных расчетов, но и таланта.
При строительстве мастера обходились небольшим количеством инструментов, основным из которых был топор. Топором плотник мог сделать практически все, недаром говорилось: «Дай крестьянину топор, и он починит даже часы».
Резчики
У всего есть изначальные корни. В качестве прародителей томского стиля резьбы определили поволжских мастеров. Оно и правда, владимирские и нижегородские узоры четко узнаваемы на многих томских домах. Но, тем не менее, томское деревянное зодчество уникально. В его памятниках можно встретить и характерных для Сибири соболя и елку, и экзотические пальмы, и мифических драконов, и сказочных жар-птиц, и Сирина с билибинских иллюстраций.
Стилевое разнообразие декора томских деревянных домов вобрало в себя классический стиль, сибирское барокко и модерн. Основные носители декора у деревянных домов — это наличники, по ним можно определить архитектурный стиль здания.
Если линии ровные, симметричные, углы четкие, из украшений лишь «занавеси» на фронтоне, да строгие колонны на боковых досках — перед вами классицизм.
Если линии волнисты, декор обилен и витиеват, в нем читаются растительные мотивы, а за резьбой иногда не видно стен — это сибирское барокко.
Если вы видите асимметричный деревянный дом с необычной крышей и формой окон, декор плоский и не очень обильный, больше состоящий из геометрических фигур, соединенных с плавными растительными линиями или без них — то это модерн.
Но кто же вывел своей рукой всю эту красоту? Лучшие резчики по дереву так и назывались — «мастера первой руки». Первые сведения о таком мастере встречаются в архивах в 1846 году, упоминается резчик «приличных фигур» Федор Ищенский из Уртама. О работах его нет никаких сведений, да и вряд ли они дошли до нашего времени.
Также в документах говорится, что в 1864 году на улице Акимовской, ныне Шишкова, 20, проживала целая артель резчиков. Головой в артели был Александр Голышев, московский мещанин. А еще в артели трудились два крестьянина Орловской губернии Дмитрий Сидоров и Григорий Саамов, также Македон Ингодов из Пермской губернии, и томичи Василий Пестов и Максим Климарев. Примечательно, что вплоть до конца прошлого века по адресу Шишкова, 20 располагались столярные мастерские, и в наши дни там же находится фирма по производству дверей. Такая вот преемственность места.
В конце XIX века в России стала формироваться новая система учета населения, связанная, во многом, с отменой крепостного права, — ведь определенная часть освобожденных крестьян снялась со своих мест и отправилась на поиск лучшей жизни. Поэтому, начиная с 80-х годов XIX века, мы имеем значительно больше данных о жителях Томска.
Вот в 1881 году в начале Воскресенского, сейчас Октябрьского, взвоза была мастерская резчика Нила Степанова. А соседом ему, только с выходом на Кузнечный взвоз, был другой столяр Егор Бурков. В то же время из своей мастерской, на углу нынешних улиц Яковлева и Ново-Ачинской, столяр Иван Першин обслуживал всю Новую деревню (район от Яковлева до Ново-Киевской, с севера ограниченный переулком Мариинским, с юга — переулком Красного Пожарника), Кирпичи (улицы Октябрьская, Средне-Кирпичная и переулок Песочный) и Болото (улицы Загорная, Шишкова, Лермонтова и Обруб).
Были среди резчиков и особо уважаемые люди. На Большой Подгорной, рядом с каретной мастерской Патрушева, располагалась усадьба знатного резчика, потомственного почетного гражданина Томска Порфирия Дмитриевича Лаврентьева. К сожалению, трехэтажный дом Лаврентьевых не сохранился. И каретник Патрушева приготовлен под снос.
О каретнике Патрушеве и его мастерской можно прочитать в статье о лошадиных промыслах Томска.
С начала XX века уже точно известно в каком районе какие мастера отметились. Так Воскресенскую гору обслуживала артель мастера Фатеева, располагавшаяся по адресу Средне-Кирпичная, 15. А в Татарской слободе творили свои шедевры мастера-резчики артели Богомякова, обитавшей в усадьбе Павла Майгова, Беленца, 5 и 7.
Были мастера, работавшие и в Профессорской слободе, и в Елани, и по всему старом Томску оставляли они след своих рук. И по тому, какой это след, мы можем судить, что относились они к своему делу всерьез. Их работу не нужно было переделывать через сезон. Они закладывали дома, в которых могли бы жить многие поколения, жить хорошо, жить красиво. Помните о них.