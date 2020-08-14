Афиша Томска.
Выходные: 15 и 16 августа 2020 года
Томск возвращается к привычной культурной жизни. На этой неделе нас ждут выставки в музее, полнокупольное шоу в планетарии и необычное сенсорное приключение!
Подробности — в афише на выходные.
Сенсорное приключение «Сомнамбула»
Вы отправитесь в фантастическое путешествие по Стране Снов в попытке выйти за пределы привычного человеческого опыта. Будет страшно, странно и загадочно.
Повествование будет состоять из ряда сцен, в каждой из которых вас ждет новый чувственный опыт — необычный, непривычный, нечеловеческий. Все время постановки вы проведете с закрытыми глазами.
Вы проживете его через ваши слух, осязание, обоняние и вкус. Но что именно вы отыщете в этом темном море ощущений, не знает никто...
Когда и где: 15 августа на игровой площадке «Мансарда»
Время и стоимость: 18.00, 500 рублей
Аудитория: 18+
Выставка «Истории Победы. Юбилейные монеты из коллекции Банка России»
Коллекция монет предоставлена Томским отделением Центрального банка Российской Федерации. В честь 75-летия Победы монетный двор чеканил серии монет, посвященные Великой Отечественной войне. Таким образом, в банке появилась коллекция, которую и решено было представить публике.
На выставке можно увидеть юбилейные монеты различных номиналов, серий и годов выпуска. При создании ряда монет художники использовали как первоисточник всемирно известные снимки: «солдат оставляет автограф на колонне Рейхстага», «Комбат», «Трофейный полк», «Флаг над Рейхстагом», «Санитарка помогает раненому бойцу».
Когда и где: до 13 сентября в краеведческом музее
Время и стоимость: 10.00 — 18.00, 20 — 100 рублей
Аудитория: 0+
Полнокупольная программа «Космическая опера»
Вместе с инопланетным космическим кораблем, найденным на нашей планете, в течение 40 минут пассажиры взлетят с Земли и исследуют всю Солнечную систему и пространство за ее пределами. Для этой программы выбран абсолютно экспериментальный визуальный стиль, который не подвергался редакции. В шоу вы находитесь внутри инопланетного корабля, в котором голос искусственного интеллекта сопровождает вас и делает путешествие интересным и захватывающим, представляя информацию о происходящем на экране.
Когда и где: 15 августа в Томском планетарии
Время и стоимость: 16.00, 150 — 250 рублей
Аудитория: 12+
Онлайн-показ спектакля «Теремок»
История про теремок — наверное, одна из самых популярных сказок для малышей и одна из первых, с которой знакомится ребенок. Добрые (и не очень) персонажи — зверушки, повторяющийся и легко запоминающийся сюжет, дружба и взаимопомощь, счастливый конец, забавные миниатюрные куклы и декорации — в этом спектакле есть все, что любят маленькие дети.
А если добавить оригинальную, специально написанную к этой постановке музыку и тонкий, ироничный намек на эпоху детства бабушек и дедушек, то можно с уверенностью сказать, что это сказка на все времена и для всей семьи.
Когда и где: 15 — 17 августа на канале театра «Скоморох» на youtube.com.
Время: 11:00
Аудитория: 0+.
Выставка «Тандем: резец и кисть»
Экспозиция членов Союза художников России, томских преподавателей Людмилы Пилецкой и Юлии Васильчиковой. На выставке будут представлены живопись и произведения декоративно-прикладного искусства, выполненные в технике резьбы по дереву.
Когда и где: до 13 сентября в художественном музее
Время и стоимость: 11.00 — 19.00, 50 — 150 рублей
Аудитория: 6+
Всероссийское родительское онлайн-собрание, 8-9 класс
Почему важно развивать у подростка навыки тайм-менеджмента? Какие составляющие у эффективного обучения? Если вас, как родителей, интересуют такие вопросы, запишитесь на онлайн-вебинар — Всероссийское родительское собрание для родителей учеников 8–9 классов.
Когда: 15 августа
Время и стоимость: 16.00, бесплатно
Аудитория: 18+