Афиша Томска.
Выходные: 1 и 2 августа 2020 года
На этой неделе в Томске открываются музеи, и можно, наконец-то, посмотреть выставки вживую!
А вот спектакли и фестивали все еще проходят в онлайн-формате. Подробности — в афише на выходные.
Онлайн-программа «Казачьи традиции»
Вместо отмененного фестиваля «Братина» Томский краеведческий музей подготовил ряд видеороликов о казачьих традициях. Зрители узнают о том, во что одевались томские казаки, об их снаряжении и о полезных свойствах сибирских трав.
Где: на Youtube-канале Томского областного краеведческого музея
Аудитория: 6+
Онлайн-программа «Ильин день»
О традициях старинного русского праздника Ильина дня тоже можно узнать из образовательных видеороликов.
Где: на Youtube-канале Томского областного краеведческого музея
Аудитория: 6+
Выставки художественного музея
Гости смогут посмотреть постоянную экспозицию «Шедевры западноевропейского искусства», «Иконопись и «Русское искусство XVIII — начала XX вв.», а также временные выставки «Победители» и «Фронтовые дороги Николая Котова».
Когда и где: с 30 июля в Томском областном художественном музее
Стоимость: 70 — 150 рублей
Аудитория: 0+
Выставка «Эпидемии в Томске в XIX–XX столетиях»
Сибирь за свою историю пережила немало эпидемий, унёсших десятки тысяч человеческих жизней. Обычно очагами инфекций были города с развивающейся промышленностью. Водопровод и канализация до конца XIX века существовали далеко не везде, а врачебную помощь при эпидемиях получало не больше половины населения городов. В конце XIX — начале ХХ века массовые заболевания не обошли стороной и Томск: холера в 1892 году и тиф во время Гражданской войны.
Во времена существования Советского Союза эпидемии в разное время иногда случались в различных регионах страны: дизентерия и туберкулез (годы Гражданской войны), оспа (1924 г.), чума (1937 г.), полиомиелит (1949 г.), тиф и холера (годы Великой Отечественной войны), сибирская язва (1979 г.) и т.д.
О самых страшных эпидемиях расскажут материалы выставки в музее истории Томска.
Когда и где: c 31 июля в Музее истории Томска
Аудитория: 6+
Онлайн-показ спектакля «Карлик Нос»
Поклонников сказки ждет мистическое зрелищное представление в атмосфере настоящего волшебства. В канву спектакля вплетены танцевальные номера, элементы циркового искусства — трюки, фокусы, магические превращения. Однако артистическая буффонада заставляет безоговорочно верить в происходящее.
Эта увлекательная история откроет для вас волшебный мир германских сказок — колдовской, мистический. Там вы и встретите того самого мальчика Якоба, и страшную старуху-колдунью, превратившую его в уродливого карлика, и заколдованную принцессу, злобного герцога и других необычных персонажей.
Когда и где: 1 августа на сайте Томского ТЮЗа
Аудитория: 6+
Онлайн-показ спектакля «Волшебная лампа Аладдина»
Этот спектакль несёт в себе аромат востока, его тайны и загадки, его экзотическую красоту и утончённость. История Аладдина, который нашёл старую масляную лампу и вдруг обрёл сказочную силу и могущество. Всё потому, что в лампе жил Джинн, который исполнял любое желание своего хозяина. Но Аладдин не хочет властвовать над миром, не желает обладать всеми сокровищами Востока. Ему по душе простая честная жизнь с любимой девушкой — прекрасной царевной Будур, которая полюбила его за светлую душу и горячее сердце.
Когда и где: 1 августа на https://youtu.be/KYPlMBuxGAI
Аудитория: 6+
Выставка проекта «Памятные вещи»
Томичи смогут посмотреть итоговые работы участников проекта «Памятные вещи» на ограде Томского государственного университета.
Проект посвящен 75-летию Победы и человеческим историям минувшей войны. В нем принимали участие фотографы, дизайнеры, иллюстраторы и художники — как профессионалы, так и любители.
Когда и где: до конца лета на ограде ТГУ
Аудитория: 0+