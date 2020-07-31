Афиша Томска.

Выходные: 1 и 2 августа 2020 года

31 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

На этой неделе в Томске открываются музеи, и можно, наконец-то, посмотреть выставки вживую!

А вот спектакли и фестивали все еще проходят в онлайн-формате. Подробности — в афише на выходные.

Онлайн-программа «Казачьи традиции»

Вместо отмененного фестиваля «Братина» Томский краеведческий музей подготовил ряд видеороликов о казачьих традициях. Зрители узнают о том, во что одевались томские казаки, об их снаряжении и о полезных свойствах сибирских трав.

Где: на Youtube-канале Томского областного краеведческого музея

Аудитория: 6+

Онлайн-программа «Ильин день»

О традициях старинного русского праздника Ильина дня тоже можно узнать из образовательных видеороликов.

Где: на Youtube-канале Томского областного краеведческого музея

Аудитория: 6+

Выставки художественного музея

Гости смогут посмотреть постоянную экспозицию «Шедевры западноевропейского искусства», «Иконопись и «Русское искусство XVIII — начала XX вв.», а также временные выставки «Победители» и «Фронтовые дороги Николая Котова».

Когда и где: с 30 июля в Томском областном художественном музее

Стоимость: 70 — 150 рублей

Аудитория: 0+

Выставка «Эпидемии в Томске в XIX–XX столетиях»

Сибирь за свою историю пережила немало эпидемий, унёсших десятки тысяч человеческих жизней. Обычно очагами инфекций были города с развивающейся промышленностью. Водопровод и канализация до конца XIX века существовали далеко не везде, а врачебную помощь при эпидемиях получало не больше половины населения городов. В конце XIX — начале ХХ века массовые заболевания не обошли стороной и Томск: холера в 1892 году и тиф во время Гражданской войны.

Во времена существования Советского Союза эпидемии в разное время иногда случались в различных регионах страны: дизентерия и туберкулез (годы Гражданской войны), оспа (1924 г.), чума (1937 г.), полиомиелит (1949 г.), тиф и холера (годы Великой Отечественной войны), сибирская язва (1979 г.) и т.д.

О самых страшных эпидемиях расскажут материалы выставки в музее истории Томска.

Когда и где: c 31 июля в Музее истории Томска

Аудитория: 6+

Онлайн-показ спектакля «Карлик Нос»

Поклонников сказки ждет мистическое зрелищное представление в атмосфере настоящего волшебства. В канву спектакля вплетены танцевальные номера, элементы циркового искусства — трюки, фокусы, магические превращения. Однако артистическая буффонада заставляет безоговорочно верить в происходящее.

Эта увлекательная история откроет для вас волшебный мир германских сказок — колдовской, мистический. Там вы и встретите того самого мальчика Якоба, и страшную старуху-колдунью, превратившую его в уродливого карлика, и заколдованную принцессу, злобного герцога и других необычных персонажей.

Когда и где: 1 августа на сайте Томского ТЮЗа

Аудитория: 6+

Онлайн-показ спектакля «Волшебная лампа Аладдина»

Этот спектакль несёт в себе аромат востока, его тайны и загадки, его экзотическую красоту и утончённость. История Аладдина, который нашёл старую масляную лампу и вдруг обрёл сказочную силу и могущество. Всё потому, что в лампе жил Джинн, который исполнял любое желание своего хозяина. Но Аладдин не хочет властвовать над миром, не желает обладать всеми сокровищами Востока. Ему по душе простая честная жизнь с любимой девушкой — прекрасной царевной Будур, которая полюбила его за светлую душу и горячее сердце.

Когда и где: 1 августа на https://youtu.be/KYPlMBuxGAI

Аудитория: 6+

Выставка проекта «Памятные вещи»

Томичи смогут посмотреть итоговые работы участников проекта «Памятные вещи» на ограде Томского государственного университета.

Проект посвящен 75-летию Победы и человеческим историям минувшей войны. В нем принимали участие фотографы, дизайнеры, иллюстраторы и художники — как профессионалы, так и любители.

Когда и где: до конца лета на ограде ТГУ

Аудитория: 0+

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