Афиша Томска.

Выходные: 25 и 26 июля 2020 года

Томский Обзор / Фото: 24 июля 2020 // Фото: pixabay.com

Как создать голограмму, слепить дымковского индюка или узнать о русских традициях — в нашей афише онлайн-событий.

Хотя кое-что уже начинает возвращаться в реальный мир, например, фотовыставка на ограде университета.

Выставка проекта «Памятные вещи»

Томичи смогут посмотреть итоговые работы участников проекта «Памятные вещи» на ограде Томского государственного университета.

Проект посвящен 75-летию Победы и человеческим историям минувшей войны. В нем принимали участие фотографы, дизайнеры, иллюстраторы и художники — как профессионалы, так и любители.

Когда и где: до конца лета на ограде ТГУ

Аудитория: 0+

Видео-мастер-класс «Дымковский индюк»

Художественный музей приглашает приобщиться к древнему промыслу и самостоятельно слепить из глины и расписать яркими красками дымковскую игрушку — индюка. Мастер класс состоит из двух занятий: лепка и роспись:

Где: на сайте Томского областного художественного музея

Аудитория: 6+

Бесплатные консультации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ для родителей старшеклассников

На консультации специалисты помогут подобрать направление и предметы для подготовки с помощью профтестирования; определят текущий уровень знаний и расскажут, откуда брать материалы для подготовки к экзаменам; ответят на все вопросы о выборе профессии и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.⠀

Когда и где: 25 и 26 июля в здании «Красное знамя»

Время: с 11.30 до 19.30

Аудитория: 16+

Тематические экскурсии по выставке «Жили да были»

Интерактивная выставка Томского краеведческого музея «Жили да были» знакомит гостей с основами русской народной культуры. Первый зал решен в виде традиционной русской народной избы, строго структурированной по оси восток-запад. Здесь выстроены печной угол и красный угол с иконостасом. Около печи подвешена традиционная люлька-колыбелька. Во втором зале представлены основные типы русской сибирской традиционной одежды, стоит сундук с приданым невесты.

Дополнительно на манекенах можно увидеть костюмы, предоставленные участниками фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек».

Здесь же можно увидеть подлинный ткацкий станок. Оба зала украшены образцами домашних тканей, изготовленных на этом или подобных ткацких станках.

Посетители могут сесть за стол или залезть на печь и полати, узнать о традиционном русском этикете, познакомиться с основами представлений славян о строении мира, дома и человека, о традициях русского народного костюма и его загадках.

Где: на сайте Томского областного краеведческого музея.

Аудитория: 6+.

Планетарий-онлайн

Пока нет возможности вместе с астрономами посмотреть на звездное небо оффлайн, Томский планетарий предлагает посмотреть интересные лекции и другие полезные видео.

Где: на сайте Томского планетария planetarium.tomsk.ru.

Аудитория: 6+.

Научные эксперименты на дому

Голография, кириками, мыльные пузыри и многое другое. Сотрудники «Точки гравитации» показывают и рассказывают, как провести интересные научные эксперименты прямо у себя дома!

Где: на сайте Томского областного краеведческого музея

Аудитория: 6+

Онлайн-показ спектакля «Третья смена»

«Третья смена» — пьеса о подростках, написанная живым языком, с юмором, вниманием к деталям и подробной проработкой психологии героев. Действие пьесы разворачивается в пространстве ночных коридоров в летнем лагере. Подростки, считающие себя умудренными опытом, знающими жизнь, вначале выглядят циничными и жестокими. Однако спустя время раскрываются, прежде всего, как наивные, инфантильные и обладающие иллюзиями. Именно эта вера в иллюзии является их лучшим качеством, и именно эта вера утрачивается ими в конце концов, и к утру они уже становятся иными, взрослыми, «обыкновенными».

Ночь преображения, бесконечная, наполненная обыденными, мелкими событиями, превращается в цепь открытий, предательств и разочарований. Развязка в финале оказывается неожиданной даже для тех, кто мог бы предположить самое невероятное.

Когда и где: 25, 26 и 27 июля на сайте Томского ТЮЗа

Аудитория: 12+

Онлайн-показ спектакля «Свой дракон»

Восточная сказка. Литературная основа и постановка актрисы театра «Скоморох» Марии Макаровой.

Когда и где: 25 июля на канале театра «Скоморох»

Время: 19.00

Аудитория: 6+

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