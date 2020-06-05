Афиша Томска.

Выходные: 6 и 7 июня 2020 года

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2020 // Фото: pixabay.com

В эти выходные томичей ждут День города, онлайн-показы спектаклей томских театров и виртуальные выставки.

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День города

День города в Томске в этом году отпразднуют в формате онлайн.

Так, Музей истории Томска проведет видеоэкскурсии, в рамках которых томичи узнают о городских легендах и загадках.

Посетить старинные уголки города поможет муниципальная библиотечная сеть. Отправиться в виртуальные пешеходные экскурсии можно в аккаунтах сети в Instagram здесь и здесь, а также в группе «Уроки Деда Краеведа» ВКонтакте.

В воскресенье, 7 июня, свои знания о Томске можно будет проверить, сыграв в Аэлитный Quiz-Art «Город 70» и онлайн-игру «Верю-не верю» в аккаунте ДК «Маяк».

Воспитанники художественной школы №2 развернут уличную арт-галерею «Цвет города». Ее можно будет посмотреть по адресу ул. Красноармейская, 119.

По традиции, в день праздника прозвучат аудиоэкскурсии в муниципальном электротранспорте.

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Когда и где: с 5 по 8 июня.

Аудитория: 6+

Городской фестиваль «Детский Арбат-2020»

Городской фестиваль «Детский Арбат» в 2020 году был посвящен теме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и носил название «Лица Победы». В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 5 до 14 и более лет. Участники выполнили работы в жанре портрет и жанровая композиция, стремясь наиболее полно раскрыть свое понимание минувших военных событий и Победы через общероссийскую и личную/семейную историю.

По итогам фестиваля коллектив Центра музейной педагогики Томского областного художественного музея подготовил видео-выставки детских рисунков по темам-номинациям.

Когда и где: с 1 июня на сайте Томского областного художественного музея.

Аудитория: 0+.

Виртуальный тур «Нарым. Забыть нельзя сохранить»

На сайте Томского краеведческого музея собран комплекс материалов по истории старейшего русского поселения на территории Томской области: виртуальный тур по экспозиции Нарымского музея политической ссылки, электронный путеводитель по Нарыму, электронная библиотека и многое другое.

Где: постоянно на сайте Томского областного краеведческого музея.

Аудитория: 12+.

Онлайн-пока спектакля «Безденежье»

Один день столичного прожигателя жизни, Тимофея Петровича Жазикова. Сквозь зыбкое пространство его обиталища проходят вереницей реальные люди и призрачные воспоминания. Воронка праздных забот и манящих возможностей затягивает его все глубже, удовольствия требуют платы по счетам, но герою удается сохранять поразительное бездействие, при том что над ним дамокловым мечом нависла опасность голодной смерти. Все обстоятельства требуют перемен образа жизни. Однако Тимофей Петрович упорно следует принципу «жажда — ничто, имидж — все», растрачивая свое последнее богатство — молодость.

Тонкая и ироничная пьеса раннего Тургенева была впервые поставлена на сцене в 1852 году. До неузнаваемости искаженная театральной цензурой, она была снята с репертуара после второго представления. Сегодня произведение о бесцельности праздного существования обретает актуальность в постановке Томского ТЮЗа.

Когда и где: 5, 6, 7 и 8 июня на канале Томского театра юного зрителя на youtube.com.

Аудитория: 12+.

Онлайн-показ спектакля «Как Иван за счастьем ходил»

Кто в сказке самый веселый и самый отважный? Конечно, Иван! Он же из знаменитого рода сказочных героев, ведущих начало от Ивана-дурака. Седьмым по счету значится. Ему и со злой силой положено сражаться! За счастье своё и своих односельчан.



А кто красавица-невеста? Конечно же — Дуня! И лицом Дуня пригожа, и хозяйка умелая, и не робкого десятка!



Вместе с обитателями волшебного леса Иван Седьмой смог победить злодея Ненаша, спасти красавицу Дуню и вернуть в сказочный мир порядок и доброту.

Когда и где: 7 июня на канале Томского театра драмы на youtube.com.

Время: 13:00

Аудитория: 6+.

Онлайн-показ спектакля «Теремок»

История про теремок — наверное, одна из самых популярных сказок для малышей и одна из первых, с которой знакомится ребенок. Добрые (и не очень) персонажи — зверушки, повторяющийся и легко запоминающийся сюжет, дружба и взаимопомощь, счастливый конец, забавные миниатюрные куклы и декорации — в этом спектакле есть все, что любят маленькие дети.

А если добавить оригинальную, специально написанную к этой постановке музыку и тонкий, ироничный намек на эпоху детства бабушек и дедушек, то можно с уверенностью сказать, что это сказка на все времена и для всей семьи.

Когда и где: 5 и 6 июня на канале театра «Скоморох» на youtube.com.

Время: 11:00

Аудитория: 0+.

Виртуальная выставка «Мой Томск написанный с любовью»

Выставка «Мой Томск, написанный с любовью…» является логическим продолжением выставки «Архитектурная мелодия Томска». В нашем городе жили и работали величайшие мастера, творчество которых получило широкое признание не только в России, но и за рубежом: П. Кошаров, Н. Смолин, М. Щеглов, В. Гроховский, Г. Ламанов, К. Залозный, М. Горбатенко, Н. Котов, А. Капустина и другие. Выдающимся художникам удалось запечатлеть на своих полотнах самые укромные уголки Томска: переулки, дворы, сады, непарадные образы известных зданий, и зачастую в самых невероятных ракурсах.

Когда и где: постоянно на сайте Музея истории Томска.

Аудитория: 0+.

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