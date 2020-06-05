В Томске стартует празднование Дня города

5 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

День города в Томске отпраздную в формате онлайн. Мероприятия, приуроченные к этому событию, пройдут в томских учреждениях с 5 по 8 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

Так Музей истории Томска проведет видеоэкскурсии, в рамках которых томичи узнают о городских легендах и загадках.

Посетить старинные уголки Томска поможет муниципальная библиотечная сеть. Отправиться в виртуальные пешеходные экскурсии можно в аккаунтах сети в Instagram здесь и здесь, а также в группе«Уроки Деда Краеведа» ВКонтакте.

В воскресенье, 7 июня, свои знания о Томске можно будет проверить, сыграв в Аэлитный Quiz-Art «Город 70» и онлайн-игру «Верю-не верю» в аккаунте ДК «Маяк».

Воспитанники художественной школы №2 развернут уличную арт-галерею «Цвет города». Ее можно будет посмотреть по адресу ул. Красноармейская, 119.

По традиции, в день праздника прозвучат аудиоэкскурсии в муниципальном электротранспорте.

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