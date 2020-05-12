«Дома за рубль»: пять деревянных зданий, спасенных в Томске

12 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Старинные деревянные здания, спасенные инвесторами от разрушения в Томске, радуют и горожан, и туристов.

Собрали все «дома за рубль», чье восстановление завершено, в одном обзоре.

Пушкина, 5

Дом на Пушкина, 5; май 2019 года Фото: Вероника Белецкая

Дом по ул. Пушкина, 5 — один из первых завершенных по программа «Дом за рубль». Его взял в аренду директор компании «Регион ДСК» Евгений Калугин.

Здание было построено в 1893 году на средства купца Евграфа Кухтерина. До Революции здесь располагалась церковно-приходская школа, где учились сыновья Кухтерина, в советское время дом был жилым. Здание пережило пожар, и на момент передачи инвестора находилось не в лучшем состоянии.

На восстановление дома ушло полтора года. Внешний вид инвестор постарался сохранить максимально, а интерьеры переделал под собственные нужды. Сегодня здесь располагается офис компании «Регион ДСК».

Дом на Пушкина, 5 снаружи и внутри; май 2019 года Фото: Вероника Белецкая

Октябрьская, 30

Дом на Октябрьской, 30; апрель 2020 года Фото: Владимир Дударев

Еще один дом, восстановлением которого занялся Евгений Калугин. Двухэтажная постройка с мезонином по ул. Октбярьской, 30 была взята в аренду в 2018 году. Является объектом фоновой исторической застройки в районе Белого озера.

В ходе восстановительных работ почти все стены были сохранены, полностью заменили лишь одну сторону, пострадавшую от пожара. Также пришлось укреплять склон на территории земельного участка, где расположен дом. Само здание по итогу выкрасили в «исторический» светло-голубой цвет. При работе над проектом реставрации значительную помощь оказали бывшие жители этого дома.

В будущем инвестор планирует разместить в здании учреждение для детей или апартаменты. Также Евгений Калугин взял в аренду уже третий дом, расположенный по пер. Кустарному, 6.

Дом на Октябрьской, 30; апрель 2020 года Фото: Владимир Дударев

Кирова, 27а

Кирова, 27а; апрель 2020 года Фото: Владимир Дударев

Дом по пр-ту Кирова, 27а стал первым «домом за рубль». За его восстановление взялся директор компании «К27» Евгений Меняйло. Двухэтажное деревянное здание 1899 года постройки входит в перечень объектов деревянного зодчества.

По словам инвестора, дом пришлось буквального перебирать по бревну, заменять прогнившие. Прилегающую территорию благоустроили - установили лавочки, сделали газон, правда, большую часть ее заняла парковка. В настоящее время помещения в отреставрированном доме ждут арендаторов.

Кирова, 27а; апрель 2020 года Фото: Владимир Дударев

Фрунзе, 32а

Фрунзе, 32а; апрель 2020 года Фото: Владимир Дударев

Еще один из первых объектов программы «Дом за рубль». Здание по пр-ту Фрунзе, 32а взял в аренду молодой предприниматель Алексей Дубов. Здание пережило пожар, тем не менее, арендатор не отказался от идеи восстановить постройку.

Дом не является памятником, это типовая застройка конца XIX — начала XX века. Сохранилась первоначальная кладка из бревен, а вот цоколь оказался из нового кирпича, пристройка из бруса, наличники также были сделаны уже в 1970-е годы. Одной из самых больших сложностей в процессе реставрации, отмечал сам инвестор, оказался поиск материалов, аналогичных утраченным. Декор восстанавливали по сохранившимся фотографиям советского периода.

В настоящее время здесь разместился офис томской IT-компании KODE.

Пушкина, 24

Пушкина, 24; апрель 2020 года Фото: Владимир Дударев

Дом на ул. Пушкина, 24 взял в аренду директор томской фабрики деревянных игрушек «Томик» Александр Беликов. Сейчас он также занимается восстановлением знаменитого «дома с грифонами» на Тверской, 66 с прилегающим флигелем.

Здание на Пушкина 1899 года года постройки расположено в историческом районе города, неподалеку от Белого озера. По данным списков домовладельцев, на 1908 и 1915 гг. им владел Павел Романович Кочерженко. Здание использовалось под различные нужды: доходного дома, чайной; в советское время здесь размещалось общежитие, затем жилые квартиры. В октябре 2012 года здание перенесло сильный пожар.

Изначально инвестор брал в аренду двухэтажный дом, но в ходе работ строители «раскопали» подвал из бутового камня. Также во время работ были найдены старые деревянные цифры 1, 8 и 9, а также буквы «ПР и ко». Декор дома сильно пострадал от пожара в 2012 году, поэтому его практически полностью пришлось делать заново.

После завершения всех работ инвестор планирует превратить дом в место отдыха с чайной для томичей.

Пушкина, 24 внутри; апрель 2020 года Фото: Владимир Дударев

Пушкина, 24 снаружи; апрель 2020 года Фото: Владимир Дударев

Муниципальный проект «Дом за рубль» реализуется в Томске с 2016 года. Инвесторам предлагается в течение пяти лет восстановить за собственный счет старинные дома, находящиеся в аварийном состоянии, а взамен получить льготную арендную плату в размере 1 рубль в год. Объекты сдаются в аренду на 49 лет.

Редактор: Анна Мацковская

Тэги/темы: