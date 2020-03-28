Афиша-онлайн.

Не выходя из дома: что посмотреть и где побывать

Томский Обзор / Фото: 28 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Культурная жизнь по всему миру переходит в онлайн.

Театры организуют трансляции спектаклей, музеи — виртуальные выставки, онлайн-сервисы предоставляют своим подписчикам во всех городах и районах бесплатные подписки на срок от месяца.

Подробнее о том, что и где можно посмотреть и почитать — в нашей афише.

«Киноканикулы» в Томске

Томский проект «Сибирские киномастерские» запускает «Киноканикулы», в рамках которых томичей научат снимать кино на мобильный телефон. Занятия будут состоять из десяти двухчасовых мастер-классов с участием известных кинематографистов. Трансляция будет осуществляться при поддержке 3D Art. Лучшие три фильма будут показаны на большом экране. Для участие в проекте необходимо подписаться на группу ВКонтакте и отправить заявку на электронную почту drsha@mail.ru.

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Томские музеи

Томский областной художественный музей приглашает на мероприятия внемузейных залов. На сайте музея во множестве доступны виртуальные выставки, интервью с художниками и мастер-классы. За обновлениями можно следить как на сайте, так и в группе ВКонтакте.

Томский областной краеведческий музей также приглашает познакомиться со своими виртуальными выставками и другими проектами музея и его отделов. Все это, а еще море информации о коллекциях музея и виртуальные туры по его подразделениям доступны на сайте. За анонсами можно следить в группе музея ВКонтакте.

Первый музей славянской мифологии подготовил интересные публикации, видео-подборки и экскурсии в формате онлайн. За обновлениями можно следить в соцсетях музея. На сайте доступен 3D-тур по музею и аудиогид. Подробнее.

Музей истории Томска тоже обещает интересные публикации и новые онлайн-экскурсии. Подробности можно узнавать в группе музея ВКонтакте.

Томские театры

Театр куклы и актера «Скоморох» продолжит общение со зрителями, но в новом режиме — томичи смогут смотреть онлайн-трансляции спектаклей в социальных сетях театра. Анонсы будут публиковать на сайте театра и в группах соцсетей (группа ВКонтакте). На Youtube-канале «Скомороха» можно посмотреть записи спектаклей текущего репертуара, а также спектакли, которые уже не идут в театре, а еще историческую хронику — сюжеты и фильмы об истории «Скомороха».

В эту субботу, 28 марта, пройдет онлайн-показ спектакля «Гуси-лебеди», начало в 11:00. Подробнее.

Томский театр юного зрителя делится со зрителями архивными постановками и новым репертуаром. Афиша на неделю будет публиковать на сайте и в социальных сетях театра (группа ВКонтакте). С 14:00 31 марта пройдет онлайн-показ спетакля «Братец Лис и/или Братец Кролик». С 18:00 31 марта онлайн-показ «Офелия боится воды». Ссылки будут доступны в течение недели. Подробнее.

Томский театр драмы также подготовил показ видеозаписей спектаклей. В афишу вошли и архивные записи спектаклей, когда-то пользовавшихся большой популярностью у томичей, и спектакли действующего репертуара, и эскизы. Открывает афишу спектакль «4 окна». «Этюды о любви в пространстве музыки и жеста». Ссылку на онлайн-показ в театре обещают разместить позже. За новостями можно следить в группе театра ВКонтакте.

Театр «2+Ку» поделился записями спектаклей создателя Владимира Захарова. Первый доступный для просмотра — спектакль «Про Ежика» по сказкам Сергея Козлова. Видео для просмотра доступно здесь, следить за новостями театра также можно в группе ВКонтакте.

Зрелищный центр «Аэлита» в группах в соцсетях рассказывает о своих коллективах, выкладывает видео спектаклей. Подробнее.

Концерты

Томская филармония продолжает концертный сезон, но в режиме онлайн. Музыканты активно репетируют и готовят новые программы, отмечают в филармонии. Уже в эту субботу, 28 марта, в 12:00 начнется трансляция концерта для детей и родителей «Незнайка собирает друзей». Полный список трансляций доступен на сайте БКЗ Томской филармонии. Подробнее.

Нетомское: кино, театры, музеи, лекции

Kinopoisk про промокоду POKAVSEDOMA открывает доступ к кино до конца апреля.

Okko дарит две недели бесплатных сериалов, а сегодня, 20 марта, на этой платформе можно будет послушать онлайн-концерт группы БИ-2 .

Ivi.ru установил символическую плату за подключение — 1 рубль.

Онлайн-кинотеатр Premier телеканала ТНТ предоставил бесплатный доступ к своему контенту, а это шоу, сериалы и полнометражные фильмы собственного производства. В воскресенье, 29 марта, пройдет онлайн-концерт Zivert.



Онлайн-кинотеатр More.tv работает бесплатно по промокоду sidimdoma.

Для фанатов и болельщиков — спецпредложения от «Okko Спорт». Открыт доступ к архивным играм английской премьер-лиги на время ее приостановки из-за пандемии коронавируса. Помимо игр, бесплатно можно посмотреть обзоры сезонов и записи лучших голов.

Мариинский театр в Санкт-Петербурге приглашает на онлайн-трансляции своих спектаклей . В субботу, 28 марта, в 12:00 — симфоническая сказка для чтеца и оркестра «Петя и волк»; в 19:00 — открытие I музыкального фестиваля «Зарядье».

Видеоархивы спектаклей Венской государственной оперы доступны здесь.

Государственная Третьяковская галерея во всей своей полноте и мощи доступна на множестве ресурсов. Коллекции галереи в фотографиях можно посмотреть на Яндекс.Коллекциях. На YouTube-канале Галереи — онлайн-экскурсии, лекции, документальные фильмы. На просветительском ресурсе Лаврус — также лекции и экскурсии по Третьяковке онлайн. На Izi.Travel — аудиогиды по выставкам и постоянной экспозиции музея. На платформе «Большой музей» — статьи о выставках и художниках Третьяковки. За документальными фильмами и подкастами — на Arzamas. А еще есть проект «Музеи по соседству», посвященный малым музеям Третьяковки и образовательные онлайн проекты к выставкам: «Верещагин. Мир в огне», «Уроки Куинджи», « П. Д. Корин . Палех — моя Родина», «Как Третьяковская галерея стала общественным музеем, «Михаил Ларионов«.

Еще за нашим искусством:

— Музеи московского кремля: коллекции онлайн, виртуальные выставки, туры.

— Музей «Гараж» в режиме самоизоляции: подкасты, статьи, прямые эфиры.

— Музей Москвы: видеоэкскурсии по выставкам.

— Государственный исторический музей: выставки, лекции, трансляции.

— Пушкинский музей: виртуальные экскурсии по выставкам.

— Эрмитаж: коллекции онлайн.

Если хочется мирового искусства, то:

— Онлайн-экскурсии по Лувру.

— Мадридский музей Прадо.

— Галерея Уффици во Флоренции: виртуальные выставки.

— Британский музей онлайн: виртуальные туры, коллекции, учебные программы.

Для тех, кому хочется образования — Лекции, подкасты и «детская комната» на аудиоресурсе arzamas.academy (промокод «карантин»).

Большинство электронных библиотек, среди которых «Литрес», «Альпина», Storytel, Вookmate частично или полностью сняли ограничения для читателей.



Образовательная платформа Стэнфордского университета Coursera приглашает бесплатно пройти 3800 курсов.

Обязательно следите за сроком окончания бесплатной подписки на всех ресурсах!

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