Томичей приглашают на «Киноканикулы»

Томский Обзор / Фото: 27 марта 2020 // Фото: vk.com/club185552178

Томский проект «Сибирские киномастерские» запускает «Киноканикулы», в рамках которых томичей научат снимать кино на мобильный телефон.

«Сибирские киномастерские» — это открытое кинопространство, основанное Романом Дваладзе в 2013 году. Сообщество было организовано для создания новых творческих групп, обмена опытом между участниками киномастерских, проведения совместных съемок и организации различных мастер-классов.

Сегодня у томичей появилась возможность поучаствовать в одном из таких мастер-классов и пройти все этапы создания фильма имея в руках только мобильный телефон. Основная идея проекта рассказать историю о своей семье, о своём доме или герое своего семейства.

«Мастер-класс был создан в целях развития томского киносообщества, и для того, чтобы поддержать томичей в этот непростой период новым видом досуга. Лучшие ролики будут определяться голосованием зрителей», — отметил Роман Дваладзе.

Занятия будут состоять из десяти 2 часовых мастер-классов с участием известных кинематографистов. Трансляция будет осуществляться при поддержке 3D Art. Лучшие три фильма будут показаны на большом экране. Первая трансляция состоится в субботу 28 марта в 19.00

Для участие в проекте необходимо подписаться на группу ВКонтакте (в ней будет публиковаться актуальная информация о проведении интернет-трансляций) и отправить заявку на электронную почту drsha@mail.ru.

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