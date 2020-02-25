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Станция: Томск. Новый проект Томского Обзора и студентов ФЖ ТГУ

Станция: Томск
Спецпроект факультета журналистики НИ ТГУ и интернет-издания «Томский Обзор» о том, что железная дорога — это не только рельсы и вагонные составы, но и люди, истории, архитектура, производственный процесс и улицы города.

Первый железнодорожный состав прибыл в Томск в 1896 году. Сколько их прошло через город с того момента? Сколько судеб сложилось вокруг?

Железнодорожный Томск сегодня — это два вокзала, вагонный участок, техникум и сотни рабочих, включенных в процесс обеспечения путевого сообщения. У каждого здания, улицы, человека, связанного с железной дорогой, есть своя уникальная история; часть из них мы хотим рассказать. Как работает вокзал и депо? Почему среди проводников так много студентов? Что такое ползун, гомогенизатор и снегоборьба? Каково это — быть дежурным переезда в лютый мороз? Зачем нужна полиция на рейсе? Почему железнодорожный мост через Обь построили не у нас, а под будущим Новосибирском? Расскажем и покажем в наших материалах.

Проект выполнен студентами Факультета журналистики НИ ТГУ совместно с «Томским Обзором». Если вы думаете, что написать текст про железную дорогу не сложнее, чем про школьную столовую, то прочитайте маленькие интервью с нашими авторами:

Анастасия Нейзлер
Найти путейца, у которого можно взять интервью, — задача не из простых. Зимой они заняты как никогда, потому что у них идёт снегоборьба. С бригадиром пути я познакомилась на вокзале в кафе, с путейцем — в столовой. Мне было интересно с ними разговаривать, хотя и были моменты, когда я не понимала специфику их работы и чувствовала себя истиной блондинкой.
Юлия Плеханова
Мне всегда казалось, что паровозы — это романтично. Дым, белые перчатки и дорога... Конечно, время паровозов давно прошло, но остались люди.
Для меня этот проект — некое путешествие в прошлое. Железная дорога — это история, в первую очередь, о людях: машинистах и проводниках. В ней есть рассказы о спасении жизней, герои, не получившие награду, истории о захвате заложников, трудностях послевоенного времени и перестройки. Философия и жизненные ценности — важная часть историй наших героев, которые не смогли оставить меня равнодушной.
Алена Голева
Для меня трудность проекта — поиск героя и времени в его расписании для встречи. Тема железной дороги для меня новая, было интересно над ней работать и раскрывать замысел своего материала.
Мария Петрищева
Когда я попала в вагонное депо, то вновь почувствовала себя маленькой девочкой, «когда деревья были большими». Я никогда не была ни на одном промышленном предприятии, и этот масштаб просто поразил меня. Когда я узнала, что до меня за 20 лет здесь не было ни одного журналиста, рассказать об этом месте мне захотелось еще больше.
Анастасия Соколова
Я часто езжу на поезде. Но до проекта я не представляла, сколько всего скрывает мир железной дороги! Например, я не знала, что именно делают дежурные по переезду. Оказалось, они могут всю ночь не спать во время смены, а зимой чистят пути лопатой при любой погоде.
В нашем проекте можно узнать каково это — работать много лет на железной дороге в сибирском городе. Кроме человеческих историй, мы расскажем об архитектуре, улицах Томска, связанных с историей железной дороги, и ее влиянии на историю города.

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