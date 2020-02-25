Станция: Томск. Новый проект Томского Обзора и студентов ФЖ ТГУ

25 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Станция: Томск

Первый железнодорожный состав прибыл в Томск в 1896 году. Сколько их прошло через город с того момента? Сколько судеб сложилось вокруг?

Железнодорожный Томск сегодня — это два вокзала, вагонный участок, техникум и сотни рабочих, включенных в процесс обеспечения путевого сообщения. У каждого здания, улицы, человека, связанного с железной дорогой, есть своя уникальная история; часть из них мы хотим рассказать. Как работает вокзал и депо? Почему среди проводников так много студентов? Что такое ползун, гомогенизатор и снегоборьба? Каково это — быть дежурным переезда в лютый мороз? Зачем нужна полиция на рейсе? Почему железнодорожный мост через Обь построили не у нас, а под будущим Новосибирском? Расскажем и покажем в наших материалах.

Проект выполнен студентами Факультета журналистики НИ ТГУ совместно с «Томским Обзором». Если вы думаете, что написать текст про железную дорогу не сложнее, чем про школьную столовую, то прочитайте маленькие интервью с нашими авторами:

Анастасия Нейзлер

Юлия Плеханова

Алена Голева

Мария Петрищева

Анастасия Соколова

Тэги/темы: