Станция: Томск. Новый проект Томского Обзора и студентов ФЖ ТГУ
Первый железнодорожный состав прибыл в Томск в 1896 году. Сколько их прошло через город с того момента? Сколько судеб сложилось вокруг?
Железнодорожный Томск сегодня — это два вокзала, вагонный участок, техникум и сотни рабочих, включенных в процесс обеспечения путевого сообщения. У каждого здания, улицы, человека, связанного с железной дорогой, есть своя уникальная история; часть из них мы хотим рассказать. Как работает вокзал и депо? Почему среди проводников так много студентов? Что такое ползун, гомогенизатор и снегоборьба? Каково это — быть дежурным переезда в лютый мороз? Зачем нужна полиция на рейсе? Почему железнодорожный мост через Обь построили не у нас, а под будущим Новосибирском? Расскажем и покажем в наших материалах.
Проект выполнен студентами Факультета журналистики НИ ТГУ совместно с «Томским Обзором». Если вы думаете, что написать текст про железную дорогу не сложнее, чем про школьную столовую, то прочитайте маленькие интервью с нашими авторами:
Для меня этот проект — некое путешествие в прошлое. Железная дорога — это история, в первую очередь, о людях: машинистах и проводниках. В ней есть рассказы о спасении жизней, герои, не получившие награду, истории о захвате заложников, трудностях послевоенного времени и перестройки. Философия и жизненные ценности — важная часть историй наших героев, которые не смогли оставить меня равнодушной.
В нашем проекте можно узнать каково это — работать много лет на железной дороге в сибирском городе. Кроме человеческих историй, мы расскажем об архитектуре, улицах Томска, связанных с историей железной дороги, и ее влиянии на историю города.