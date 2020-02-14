Афиша Томска.

Выходные: 15 и 16 февраля 2020 года

Томский Обзор / Фото: 14 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

В эти выходные томичей ждет юбилей клуба «Маяк», свадебная выставка Wedding Show Tomsk-2020, последний концерт NiNa Band в джаз-кафе Underground и яркие краски Италии.

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15-летие клуба «Маяк»

Клуб «Маяк» отмечает крупный юбилей. Гостей вечера ждет яркая программа, на сцене — Cherry`s Band.

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Когда и где: 15 февраля в клубе «Маяк».

Время и стоимость билетов: 20:00, 500 рублей.

Аудитория: 18+.

Концерт «Дискач 90-х LOVE IS»

Ностальгическое шоу, ранее проходящее только в Москве и Санкт-Петербурге, позволит окунуться во времена «вишневых девяток» и вездесущих киосков звукозаписи, из которых безостановочно лилась музыка. Захватывающее музыкальное шоу вернет зрителей к самым известным хитам групп «Краски», «Фактор 2», «Акула» и других.

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Когда и где: 15 февраля во Дворце зрелищ и спорта.

Время и стоимость билетов: 19:00, от 1000 рублей.

Аудитория: 16+.

Детский спектакль «Маленькие человечки»

Всем известно, что волшебство приходит даже к тем, кто в него не верит. Так и случилось с семьей башмачника, который однажды утром обнаружил, что за него кто-то сделал его работу. И у него теперь есть отличные башмаки для продажи и много свободного времени. Он был безмерно благодарен тому, кто совершил чудо. Но любопытство не оставляло его...

Владимир Бутаков, артист ТЮЗа и режиссер спектакля «Маленькие человечки» по братьям Гримм, расскажет эту знаменитую европейскую сказку языком игрового и теневого театра. Откуда в жизни простого (надо заметить, взрослого!) человека появляется волшебство? Зрители узнают большую тайну маленьких существ, которые скрытно посещают наши дома.

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Когда и где: 15 февраля в Томском театре юного зрителя.

Время и стоимость билетов: 11:00, 300 рублей.

Аудитория: 6+.

Спектакль «Осенние корабли»

Это спектакль по одноименному рассказу советского писателя — сказочника Сергея Козлова. Его наиболее известные произведения — рассказ и сценарий к одноимённому мультфильму Юрия Норштейна «Ежик в тумане», а также смешные и трогательные рассказы о Ёжике и Медвежонке, истории о Львёнке и Черепахе.

Неразлучные друзья и герои историй о Ёжике и Медвежонке давно перебрались со страниц книжек в кадры мультфильмов, которые знают и любят все дети. На этот раз они придут и на театральную сцену «Аэлиты».

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Когда и где: 16 февраля в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 12:00, вход свободный.

Аудитория: 6+.

Семейные мастер-классы по лепке из глины «Арктика»

С 14 февраля по 12 апреля в Томске будет проходить XV Международный Сибирский фестиваль керамики. В рамках фестиваля будет работать выставка авторской керамики, в которой примут участие более 70 мастеров из России, Республики Беларусь, Абхазии, Казахстана. Также в программе фестиваля — цикл семейных мастер-классов по лепке из глины «Арктика». В это воскресенье томичей приглашают под чтение сказок слепить фигурку касатки.

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Когда и где: с 16 февраля в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 14:00, 220 — 250 рублей.

Аудитория: 6+.

Документальный фильм «Лист ожидания»

Фильм режиссера и продюсера Натальи Маханько рассказывает о катастрофическом дефиците доноров костного мозга в стране, о том, как можно стать донором и помочь больным раком крови.

В фильме рассказаны три истории больных раком крови и три истории доноров, подаривших онкологическим больным шанс на выздоровление. В картине снялись врачи крупнейшего в России научного центра по проблемам крови — НМИЦ гематологии Минздрава России.

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Когда и где: 16 февраля в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 14:.30, вход свободный.

Аудитория: 16+.

Научная программа «Физика в спорте»

Как турбулентные потоки воздуха помогают футболистам? Неньютоновская жидкость хоккеистам? А поляризационный фильтр- лыжникам? Ответить на эти и другие вопросы поможет программа «Физика в спорте». С помощью музейных экспонатов гости узнают, как фигуристы выполняют тулупы, как ламинарный поток воздуха помогает в футболе забивать гол, что находится внутри перчаток у вратарей и многое другое.

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Когда и где: 16 февраля в музее «Точка гравитации».

Время и стоимость билетов: 14:00, 250 — 300 рублей.

Аудитория: 6+.

Свадебная выставка Wedding Show Tomsk-2020

Wedding Show Tomsk-2020 — это хорошая возможность найти все необходимое для свадьбы. Платья невесты, костюмы жениха, обручальные кольца, полиграфия, торты и рестораны, а также стилисты, ведущие, фотографы, видеооператоры, декораторы и флористы. Томичей ждут подарки, сюрпризы, мастер-классы, модные показы, дегустации и выступления артистов.

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Когда и где: 16 февраля в Доме ученых Академгородка.

Время и стоимость билетов: 12:00 — 18:00, вход свободный.

Аудитория: 16+.

NiNa Band

Последний концерт коллектива NiNa Band перед закрытием джаз-кафе. На сцене Underground прозвучат только избранные композиции — Therr Maitz, Jessie J, Coolio, Beyonce, Weekend, Katy Perry и десятки других.

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Когда и где: 16 февраля в джаз-кафе Underground.

Время и стоимость билетов: 19:00, 430 — 600 рублей.

Аудитория: 6+.

Концерт «Яркие краски Италии»

Томский Академический симфонический оркестр приглашает в Италию — страну солнца, моря и хорошей музыки. Под управлением молодого дирижера Фаузии Тажиной прозвучат сочинения с разных сторон открывающие нам музыкальный мир этой страны. С участием соло-гитариста томичи услышат редкое произведение — концерт для гитары с оркестром Кастельнуово-Тедеско. Италия XIX столетия — того времени, когда в умах любителей музыки царили блестящие виртуозы Лист и Паганини — будет представлена знаменитой Кампанеллой последнего (солировать будет Семен Промое). Наконец, финалом концерта будет один из «вечных сюжетов» — тот самый, о котором «нет повести печальнее на свете»: Италия звуками русского композитора Прокофьева в его балете «Ромео и Джульетта», сюита из которого и завершит концерт.

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Когда и где: 16 февраля в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 18:00, 300 — 650 рублей.

Аудитория: 12+.

Комедийный боевик «Джентльмены»

Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.

Актёры: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Джереми Стронг, Лайн Рени, Колин Фаррелл, Генри Голдинг, Том Ву, Чиди Аджуфо, Хью Грант

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Когда и где: с 13 февраля в «Киномаксе», Goodwin Cinema и Kinopolis.

Аудитория: 18+.

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