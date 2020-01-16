Афиша Томска.

Выходные: 18 и 19 января 2019 года

Томский Обзор / Фото: 16 января 2020 // Фото: pixabay.com

В эти выходные томичей ждут гонки на собачьих упряжках, «Лаборатория телесности», спектакль новосибирского постдраматического театра и музыкальный любовный треугольник.

Подробнее об этих и других событиях — в нашей афише.

Тематическая экскурсия «Чудесные превращения воды»

Во время экскурсии вы узнаете что такое pH и почему этот показатель так важен для воды. Познакомитесь с химическими, физическими свойствами воды. Примите участие в опытах по поверхностному натяжения, узнаете о плотности веществ и растворимости.

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Когда и где: 18 и 19 января в музее «Точка гравитации».

Время и стоимость билетов: 12:00, 250 — 300 рублей.

Аудитория: 9+.

Blues Brothers — труба и 2 саксофона

Blues Brothers — один из самых громких и ярких коллективов города. Состав отличает невероятный драйв на концертах и дружественная, почти праздничная атмосфера.

Подготовленная программа обещает быть красочной и энергичной, поскольку возможности троих духовиков в одном составе, могут позволить многое — аранжированные композиции в многообразных стилях — гарантия неординарности и динамичности этого вечера.



Состав: Алексей Демидовский — тенор-саксофон, Александр Туранов — баритон-саксофон, Николай Иванов — труба, Георгий Фефелов — фортепиано, Алексей Пиоттух — контрабас, Борис Еремеев — ударные.

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Когда и где: 18 января в джаз-кафе Underground.

Время и стоимость билетов: 19:00, 200 — 250 рублей.

Аудитория: 6+.

Интенсив «Лаборатория телесности»

Двухневный интенсив «Лаборатория телесности» — для тех, кто танцует. Кто стремится раздвинуть границы танца и соединит его с душой. Мастер-класс проведет Мария Качалкова — педагог, хореограф, постоянный участник творческих резиденций и хореограф прекрасных спектаклей. Два года подряд ее спектакли становились лауреатами национальной премии «Золотая Маска» в номинации «Современный танец» (спектакли «Мирлифлор» и Punto di Fuga).

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Когда и где: 18 января и 19 января в танцевальной студии «Империя».

Время и стоимость участия: 11:00, 3 500 — 5 000 рублей.

Аудитория: 12+.

Выставка «Академик Д.Д. Яблоков. Он здесь жил»

Выставка посвящена жизни и врачебной деятельности выдающегося доктора, профессора Томского медицинского института, Академика РАН СССР Дмитрия Дмитриевича Яблокова (1896-1993). Долгие годы он жил в квартире на втором этаже дома, в котором в 1923–1944 годы размещался Томский горотдел НКВД, а сейчас в подвальных помещениях данного здания находится Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД».

На выставке представлены экспонаты и материалы, повествующие о жизни, научной и врачебной деятельности Яблокова — научные работы ученного, его личные вещи, фотографии и документы, хранящиеся в фондах и архиве ТОКМ им. М.Б. Шатилова, музея истории научных школ СибГМУ.

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Когда и где: 18 января и 19 января в музее «Следственная тюрьма НКВД».

Время и стоимость билетов: 10:00, 40 — 100 рублей.

Аудитория: 12+.

«Любовный треугольник. Посвящение Кларе Вик»

Шуман, Клара, Брамс. История, связывающая их — это чувства в сердцах и в звуках. Клара Вик-Шуман — одна из лучших пианисток своего времени, замечательный композитор, великая женщина. Она — возлюбленная, а затем — супруга Роберта Шумана; она — после его смерти — ближайший друг Иоганнеса Брамса. Невозможно себе представить музыку Шумана и творчество Брамса без Клары Вик.

В воскресенье, 19 января, Томский Академический симфонический оркестр, маэстро Михаил Грановский и солисты из Санкт-Петербурга — Анна Шелудько и Евгений Изотов — представят программу, которая даст возможность прожить и прочувствовать историю Клары, Шумана и Брамса. Концерт приурочен к 200-летию Клары Вик-Шуман.

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Когда и где: 19 января в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 18:00, 300 — 800 рублей.

Аудитория: 12+.

Игра-путешествие «С медведем по соседям»

Путешествие по выставке медведей ручной работы, в рамках IV Межрегионального «Медвежьего фестиваля». Гости фестиваля отправятся в страны, где живут медведи: от милого панды — до сурового гризли.

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Когда и где: 19 января в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 13:00, 150 — 200 рублей.

Аудитория: 6+.

Спектакль «Тургор»

Постдраматический театр из Новосибирска «Актерское убежище» представит спектакль «Тургор» на сцене зрелищного центра «Аэлита».

Вопрос о жизни после смерти всегда будет актуален. Каждому из нас хочется заглянуть за занавес, прикрытый крышкой гроба. А существует ли смерть на самом деле, или это просто перемещение? Такой вопрос ставит спектакль перед зрителем. Множество вопросов, ответы на которые присутствующие в зале смогут найти только сами.

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Когда и где: 19 января в зрелищном центре «Аэлита».

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 рублей.

Аудитория: 16+.

Гонки на собачьих упряжках «Снежные хвосты»

Городские соревнования по ездовому спорту «Снежные хвосты» пройдут на лыжной базе «Сосновый бор». В гонках на собачьих упряжках примут участие более 66 команд из Томска, Северска, Кемерово и Новосибирска. Им предстоит преодолеть трассу в 5 км с поворотами и виражами. Участие принимают специально обученные животные, собаки разных пород. В основном это хаски, самоеды, немецкие овчарки, маламуты, якутские лайки и другие.

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Когда и где: 19 января на лыжной базе «Сосновый бор».

Время и стоимость билетов: 11:00, вход свободный

Аудитория: 6+.

Фильм ужасов «Маяк»

1890-е годы. Молодой Ифраим Уинслоу приезжает на отдаленный остров работать новым ассистентом смотрителя маяка. Его начальник — хромоногий и бородатый Томас Уэйк. Он обращается с помощником как с личным рабом и запрещает ему подниматься на сам маяк и управлять светом. Ифраиму предстоит провести в компании Уэйка четыре тяжёлые недели, в течение которых спокойный парень изменится навсегда.

В главных ролях: Уиллем Дефо, Роберт Паттинсон, Валерия Караман.

Когда и где: с 16 января в «Киномаксе».

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