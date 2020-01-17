В Томске пройдут гонки на собачьих упряжках

Городские соревнования по ездовому спорту «Снежные хвосты» пройдут 19 января на лыжной базе «Сосновый бор» (ул. Кутузова,1б). Начало мероприятия в 11.00, сообщает пресс-служба мэрии.

В гонках на собачьих упряжках примут участие более 66 команд из Томска, Северска, Кемерово и Новосибирска. Им предстоит преодолеть трассу в 5 км с поворотами и виражами.

Забеги будут делиться на разные дисциплины, в зависимости от количества собак в упряжке — максимально их может быть шесть. Участие принимают специально обученные животные, собаки разных пород. В основном это хаски, самоеды, немецкие овчарки, маламуты, якутские лайки и другие.

Как уточняют в управлении физической культуры и спорта Томска, соревнования по снежным дисциплинам ездового спорта «Снежные хвосты» проходят в Томске с 2013 года.

Вход для зрителей свободный.

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