Новогоднее вдохновение. 10 праздничных трендов, на которые стоит обратить внимание в этом году

27 декабря 2019 / Томский Обзор

На какие праздничные тренды стоит обращать внимание в этом году? Что популярно в мире и будет интересовать людей повсеместно?

Всей редакцией разбирались при помощи трендов Pinterest, популярных блогов, Google Trends и магического шара.

1. Щелкунчики

Щелкунчик Фото: Tim Mossholder on Unsplash

В этом году из всех витрин на нас смотрят деревянные солдатики-Щелкунчики. Как это ни абсурдно, к повсеместной экспансии старинных немецких кукол привел год Мыши по восточному календарю. Мостиком между Востоком и Западом стала, конечно же, популярная рождественская сказка Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Созданный по ней балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» - еще один мастхэв Рождества. А за пределы Европы деревянные солдатики, появившиеся еще в 17 веке, вышли довольно поздно: именно щелкунчиков в качестве сувенира везли с собой американские солдаты после II Мировой войны. С тех пор с каждым годом эти куклы становятся все популярнее. Теперь и в Сибири:)

2. Старинные кувшины, зеркала в рамах и сани

Старинные сани Фото: DaPuglet

Зеркала в винтажных сложносочиненных рамах, эмалированные или фарфоровые кувшины под старину и сани - новогодний декор, который не теряет свою популярность.

В российском варианте пригодятся советские санки - они вполне подойдут на роль подставки для подарков под ёлкой, цветные бидончики или кружки с отколовшейся эмалью и оцинкованные кувшины или ёмкости всех мастей. Все это пока можно найти практически в любом хозяйстве с историей, в иных случаях выручат сувенирные и цветочные лавки или состаривание новых вещей. Благо, доступных видеоуроков по этому поводу хватает.

3. Рождественские деревни

Рождественская деревня из бумаги Фото: www.freepik.com

Рождественская деревня на каминной полке - классическая примета католического рождества. У нас же она чаще приживается в окнах или на витринах. Домики из фанеры, дерева, бумаги, картона, фарфора или металла с гирляндами внутри создают уют, праздничную атмосферу и ощущение сказки.

А еще рождественская деревня - это прекрасный вариант для «крафтового» вечера с детьми. Сделать свой комплект домиков можно будет из любого подручного материала.

4. Чизкейки

Чизкейки Фото: Aliona Gumeniuk on Unsplash

В этом году главным десертом внезапно стал классический чизкейк - но в самых разнообразных вариациях. На первом месте - с орехом пекан, этим кладезем мононенасыщенных жиров. Среди других востребованных версий - яблочно-карамельная, с персиковым коблером и даже экзотический вариант с корицей и чурро - испанской выпечкой из заварного теста.

5. Эко-френдли

Ответственное потребление добралось и до главных дней года. Елочные украшения из пробки, натурального дерева, веток, перьев и других природных материалов уверенно заняли свое место на празднике.

Все больше людей стремяться упаковывать подарки в ткань, которую можно повторно использовать (ну или на худой конец, в крафт-бумагу). Здесь виден и другой тренд - все большее количество презентов упаковывают в клетчатую ткань.

6. Старинные елочные украшения

Винтажные елочные украшения входят в моду - на ёлках уживаются советские игрушки всех периодов и мастей. Стеклянные и картонные, они создают ностальгический флер округ праздника. Красные звезды на верхушках пока побеждают и пики, и ангелочков. Популярность возвращают и флажки. Самым экзотическим объектом остаются стеклянные бусы - не так много их сохранилось, отличие от других предметов.

7. Микроёлки и минимализм

Микроёлочки Фото: @sweetcharmsbakery on Instagram

Микроёлки - тренд, который набирает обороты уже второй год. Они везде - в крохотных подвесках-шармах, на столах в офисах и конечно, в Инстаграме. По хештегу #minichristmastree можно найти более 25 тысяч фото миниатюрных елочек.

8. Простые закуски

Простые, но не успевшие надоесть закуски - хороший вариант для новогоднего стола. Блог Сделай мне вкусно советует приготовить сытные шарики с сыром и брокколи. Вам понадобятся:

Брокколи: две чашки брокколи (свежей или мороженой)

Сыр: чеддер, моцарелла или плавленый

Панировка: для низкоуглеводного варианта - миндальная мука, обычного - панировочные сухари

Яйцо

Травы: кинза, петрушка или любая смесь свежих трав

Специи: итальянские травы или ваши любимые смеси

Лук: репчатый, белый или зеленый

По желанию - мелко нарубленный бекон

Соль, черный перец

Брокколи приготовить на пару или сварить (до готовности), измельчить. Все ингредиенты смешать, сформировать шарики, выложить на бумагу для выпекания, смазать оливковым маслом и запекать до появления золотистой корочки 25-30 минут. Соус - чипотле, авокадо с кориандром или светлый ранч.

9. Лампы праздника Дивали

Лампы праздника Дивали Фото: Иван Иванов

Осенний праздник Дивали, который отмечают не только в Индии, но и в индуистских общинах по всему миру, подарил нам моду на гирлянды из разноцветных стеклянных ламп дия. Многие дополняют их прозрачными плетеными шарами, бумажными фонариками и прочей яркой радостью. Бутылки с гирляндами внутри, заполнившие томские магазины - еще одна вариация на эту тему.

10. Коктейли с горчинкой

Коктейли с горчинкой Фото: Jakub Dziubak on Unsplash

Апероль, открывший дорогу коктейлям с горчинкой, в наступающем году разделит популярность с коктейлями на кофейной основе. Просекко будет котироваться в комплекте с содовой и фруктами - главное, не переборщить и не превратить коктейль в компот, переизбыток начинки убивает веселящие пузырьки. Наряду с эспрессо, в топе будут джин и ром. А подарить им дух Рождества помогут корица, пряничный имбирь и даже шоколад. Коктейли на основе фруктовых сидров и на темном пиве для тех, кто не столько хочет выпить, сколько ищет новые вкусы.

Томский Обзор

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