С наступающим! 7 интересных фактов о елочных игрушках

24 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Максим Бейков

АВТОР Валентина Бейкова

Помните, как в детстве мы любили разглядывать сверкающие стеклянные шары, шишки и сосульки на елке? У каждого поколения была своя новогодняя история!

В ожидании самой волшебной ночи уходящего 2019 года предлагаем окунуться в историю елочных игрушек и узнать, чем украшали новогодние елки в разные годы.

Все фотографии сделаны в музее «Профессорская квартира», которому недавно передали несколько семейных коллекций елочных игрушек. Теперь на музейной ёлочке сверкают стеклянные и картонные фигурки разных десятилетий ХХ века: от игрушек 40-х годов на военную тему до овощей 60-х. Под елкой разместилась еще одна мини-коллекция. Здесь поселились Деды Морозы из папье-маше.

Рождественская елка: вкусная и пожароопасная

Эти Деды Морозы под елкой родом из 70-80-х годов Фото: Максим Бейков

Чаще всего рождественские елки (а до революции елка была именно рождественским атрибутом), украшали красиво оформленными конфетами, пастилой, орехами и яблоками, бумажными флажками, фигурками из ваты. Причина в том, что долгое время стеклянные елочные игрушки привозили из-за рубежа, их могли позволить себе только очень зажиточные горожане. Позднее производство елочных украшений наладили и в России, но они по-прежнему были удовольствием не из дешевых.

Уже до революции появляется блестящий «дождик», а верхушку праздничного дерева украшала Вифлеемская звезда с восемью лучами. Все это соседствовало с небольшими восковыми свечами, которые зажигали по вечерам. Так что рождественские елки до революции смело можно назвать блестящими, «вкусными» и пожароопасными.

Начало века: картон вместо стекла

Картонаж: дешевый и симпатичный Фото: Максим Бейков

Еще до революции на рождественских елках можно было увидеть бумажные флажки или фигурки ангелочков.

В советское время бюджетными игрушками стали картонажи — фигурки с тиснением, изображавшие птиц, животных, сказочных персонажей. Они вырезались и склеивались из двух половинок картона, часто под золото или серебро. Их можно было купить в магазине или на почте. Иногда детальки печатали в журналах, и их можно было вырезать дома самостоятельно.

Картонажные елочные игрушки выпускали очень долго, вплоть до 80-х годов прошлого века Фото: Максим Бейков

30-е годы: Ленин, Сталин, Черномор

Красная звезда стала венчать советскую елку именно в 30-е годы Фото: Максим Бейков

Празднование Рождества в Советской России сохранялось вплоть до середины 1920-х годов. Позже в стране с новой идеологией развернулась борьба с религиозными предрассудками, и Рождество было запрещено.

Праздничные елки вернулись в дома советских граждан 1 января 1936 года, но уже как атрибут празднования Нового Года, который стал торжеством нового пролетарского общества.

На елке появляются игрушки с советской символикой и шары с портретами Ленина и Сталина. Фигурки овощей стали символом колхозного изобилия. Верхушку дерева украсила советская звезда.

Главным гостем праздника в 1936 году стал Дед Мороз. Спустя год к главному волшебнику присоединилась Снегурочка.

В конце 30-х стали популярны игрушки с героями сказок и персонажей новой детской литературы: Черномор из поэмы «Руслан и Людмила», Звездочет из «Сказки о золотом петушке», Кот в сапогах, доктор Айболит и другие.

После войны: танки и гранаты

Военная тема на елке: вместо фонариков — парашюты Фото: Максим Бейков

В послевоенные годы в Советском Союзе начинается массовое производство игрушек на военную тематику. Помимо шаров со звездой, серпом и молотом на елках появляются танки, гранаты, парашюты, броневики.

Серпы и молоты, звезды — символы эпохи Фото: Максим Бейков

50-е годы: продуктовый бум

В 50-е годы елка вновь становится мирной Фото: Максим Бейков

При Хрущёве главными украшениями ёлки вновь становятся продукты земледелия. Теперь на праздничном дереве растет все: перцы, яблоки, виноград, свекла, редис, огурцы, помидоры. Их делали не только из стекла, но и из пенопласта и ваты. Позднее на каждой елке появляется «царица полей» — кукуруза.

Овощата Фото: Максим Бейков

В это же время на заводах выпускают фигурки человечков в национальных костюмах как символ дружбы народов. В обиходе появляются игрушки на прищепках.

Зайчик на прищепке: не висит, а «сидит» на веточке Фото: Максим Бейков

60-е годы: ближе к космосу

Футуристическая тема была в моде во времена покорения космоса Фото: Максим Бейков

В начале 60-х в Советском Союзе активно ведется программа по освоению космоса. Поэтому в качестве украшений появляются космические корабли и космонавты. Вместо привычных шаров на елке сверкают игрушки необычной формы, символизирующие звезды, а на верхушке красуются пики или шпили. Ёлка приобрела образ ракеты, устремленной в космос.

70-80-е: с небес на землю

И вновь земные мотивы Фото: Максим Бейков

В 70-е и 80-е елочные игрушки стали более «земными». Популярность приобрели блестящие шишки, заснеженные домики, колокольчики, всевозможные сосульки. Соседями сказочных героев по елке стали персонажи новых мультфильмов — Карлсон, Умка, Винни-Пух.

Появляются первые игрушки из пластмассы. Этому материалу проще придать нужную форму и стоит он дешевле.

С 70-х годов на елках соседствуют уютные домики, сказочные герои, символы зимы и праздника Фото: Максим Бейков



Сегодня советские елочные игрушки стали предметом коллекционирования. Их собирают не только в России, но и за границей. На просторах интернета можно увидеть объявления о продаже игрушек от 20 рублей за штуку до 500 тысяч рублей за коробку.

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