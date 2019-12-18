В томском «списке 701» заменят два дома: «новые» планируют сдать в аренду по программе «Дом за рубль»

18 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Александр Мазуров

Из списка подлежащих сохранению деревянных домов исчезнут два — по адресам: ул.Октябрьская, 13 и пер.Кононова, 9. Их место займут строения по Московскому тракту, 7 и пер.Батенькова, 11. Также изменения произойдут и внутри самого списка — уточнят адреса ряда зданий и исключат некоторые из перечня объектов культурного наследия.

По словам председателя комитета по сохранению исторического наследия Томска Никиты Кирсанова, один из домов «ошибочно» считался таким объектом — Белинского, 27.

— Я напомню, что «список 701» стал своеобразным символом гражданского консенсуса, — сообщил на заседании комитета по градостроительству Думы Томска Никита Кирсанов. — Ему предшествовало длинное гражданское противостояния в 2004–2005 годах, а после утверждения этого списка наступил своеобразный гражданский мир. Несмотря на то, что там всего лишь треть деревянных зданий, построенных до революции.

Председатель комитета отметил, что добавил бы еще сотню домов в список, но пытается «соблюдать паритет».

Почему убирают «старые»?

Дом на Октябрьской, 13 — новодел. По словам Никиты Кирсанова, он компрометирует весь список.

— Внешний вид говорит за себя, — пояснил председатель комитета по сохранению исторического наследия. — В 80-е был проект МЖК «Старый Томск», им восстановлено около 15 деревянных зданий. Есть удачные проекты, а есть восстановленные, как Октябрьская, 13. Новодел утратил свою историческую ценность. Ошибка возникла, потому что все объекты, которые восстанавливались по программе «Старый Томск» включили в «список 701».

Тем не менее исключение из списка не освобождает территорию под застройку, «установлен достаточно жесткий регламент».

Дом на Кононова, 9 «затесался в программе из-за сдвижки адресов». Здание построено в советские годы и не представляет исторической ценности.

— Проблема в том, что один адрес был включен в список дважды, — пояснил Никита Кирсанов. — Это Кононова, 9 и Кононова, 11а.

Первый дом оказался лишним.

Заголовок 3-го размера, подчеркнутый линией с листочком

Дома на пер. Батенькова, 11 и Московском тракте, 7 заинтересовали инвесторов в рамках программы «Дом за рубль».

Также здания представляют историческую и градостроительную ценность. Дом на Батенькова построен в 1917 году.

— Батенькова, 11 — один из немногих томских «ромбовидных» домов. Таких с десяток по городу. Фасадом и фронтоном дом повернут на переулок Кононова. С Батенькова выглядит ровно, а когда на него смотришь с Кононова, видно, что он повернут. Такой дом-раскладушка. Понятно, что это не просто курьез, хотя курьезы тоже интересны, а это особенность, которая подчеркивает градостроительное значение дома.

Бывает, что у здания есть архитектурная ценность, историческая ценность, и эта ценность у этого объекта есть по определению. А бывает еще ценность градостроительная — когда здание является акцентом, поддерживает периметр застройки. В данном случае это одна из древних улиц — самая древняя часть города, где сохранилась дорегулярная застройка. Это здание как раз поддерживает периметр дорегулярной застройки и акцентирует перекресток.

Дом сгорел в 2019 году в ночь с 12 на 13 апреля. В течение пяти лет он пустовал, жильцов расселили.

— Дом пострадал при пожаре очень сильно. Вполне возможно, что это будет уже новодел. Очень жалко на самом деле, потому что он долго держался. Все-таки его пытались как-то заколачивать своевременно, следить за ним. Я всегда любовался тем, как бревна там были подобраны. Сама пластика сруба, целлюлоза серебром отливает на солнце, бревно не гниет, видно, что оно крепнет и серебрится. Наличники там тоже были хорошие.

Дом на Московском тракте, 7 пострадал из-за строительства.

На сайте мэрии жители жаловались: «Здравствуйте! С болью в сердце пишут Вам жильцы домов, проживающие по адресу: Московский тракт, 7. Приблизительно в 2005 году было начато строительство многоквартирного дома по адресу: Московский тракт, 5. Тем самым был нанесен значительный ущерб фундаменту наших домов. Застройщик ООО „Квадрат“ Краковский В.А., собрав всех жильцов, уверил нас в том, что он решит вопрос о расселении, и строительство продолжилось. Дом сдан, а по соседству выстроен очередной дом. „А воз и ныне там“!!! На наши просьбы провести ремонт в наших домах управляющая компания „Мое жильё“ дает неопределенные ответы, либо отказ, так как дома старые и ремонт нецелесообразен. В данный момент тем же Застройщиком начато строительство гаражей — опять же вблизи наших домов. Это разрушит и без того ветхий фундамент, поставив под угрозу всех жильцов. Как жить? Подскажите выход из сложившейся ситуации, ведь на все наши просьбы мы не получили ни одного положительного ответа! С уважением жильцы дома».

— В свое время там было два дома, и они всегда рассматривались парой, но второй дом снесли для строительства семиэтажки, — рассказал Никита Кирсанов. — Здание на Московском тракте, 7 можно ставить на госохрану. Классический двухэтажный доходный дом на высоком цоколе. На доме был солярный знак, который, к сожалению, утрачен, но его можно воссоздать. Также кто-то поснимал у дома наличники. Мародеры на самом деле понимают, что представляет ценность — на черном рынке продается томский декор в Новосибирске и Кемерово. У меня есть такая информация.

Градостроительное значение этого дома связано с меняющимся окружением.

— У нас Татарская слобода от города сегодня отрезана, застроены все ее подходы. И это здание — последний деревянный дом со стороны Московского тракта, который сохранился и что-то из себя представляет. Сейчас работаем с Центром татарской культуры. Они там хотят кафе сделать на «входе» туристического маршрута.

Пластиковые окна и антенны

На заседании градостроительного комитета также обсуждали разработку дизайн-кода и захламленность фасадов зданий. Депутаты заметили почти на каждом снимке деревянных домов кондиционеры, антенны, пластиковые окна.

— Я когда вижу пластиковые окна в здании деревянном, все-таки принимаю во внимание положение, в котором находятся люди, и ту помощь, которая может быть оказана администрацией города Томска, — ответил Никита Кирсанов на замечание. — Для себя — я на некоторые вещи могу смотреть сквозь пальцы. Там живут люди, и это уже защищает дом. Людям уже за это можно сказать спасибо.

При этом на слишком наглые нарушения приходится реагировать. По словам Никиты Кирсанова, сейчас в доме на Кузнецова, 29 расширили оконные проемы, что изменило фасад и может привести к проблемам с устойчивостью конструкции.

В Финляндии, отметил он, с «пластиком» борются компенсацией разницы между покупкой обычного стеклопакеты и деревянного окна.

Дом за рубль

— Когда мы включаем дом в «список 701», это создает условия для включения в проект «Дом за рубль». На объект на Московском тракте, 7 имеются две заявки со стороны инвесторов. Также есть желающий восстановить дом на Батенькова.

«Дом за рубль» реализуется в городе с 2016 года. Инвесторы ремонтируют старинные дома и получают льготы по арендной плате — до рубля в год.

Сегодня в рамках проекта восстановлено три дома, и еще 10 находятся в работе.

Текст, фото: Александр Мазуров

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