Власти Томска считают нецелесообразным разрабатывать для города дизайн-код по примеру других городов России

17 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В городской администрации считают, что дизайн-код города Томска уже разработан и присутствует в паспортах фасадов зданий, разрабатывать отдельный документ — нецелесообразно, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Паспорт фасада здания и сооружения сегодня включает чертежи, технологическую схему окраски, колерный бланк, образцы цветов и материалы, также есть архитектурно-колористическое решение фасада, рекламно-информационное оформление. А если мы посмотрим на дизайн-код, который разработан, к примеру, в Саратове, то видим, что это все и есть у нас, „зашито“ в паспорта фасадов, которые у нас разработаны», — сообщил глава городского департамента по архитектуре и градостроительству Алексей Макаров на заседании комитета гордумы.

По его словам, разработка дизайн-кода имеет смысл на локальных исторических территориях города после утверждения границ исторического поселения.

«Сегодня переименовывать эту нормативную документацию в модное название „дизайн-код“ не совсем разумно. У нас правила содержания разработаны. Другое дело, что не все арендаторы и собственники зданий придерживаются правил благоустройства, ключевой частью которых и являются паспорта фасадов», — прокомментировал заммэра Томска Михаил Ратнер.

Ранее вопрос разработки дизайн-кода города поднимали общественники и урбанисты, поясняя, что именно этот документ, свод правил и требований, определяет то, как должна выглядеть наружная реклама, каким будет облик улиц и общественных пространств.

По мнению вице-губернатора Томской области Евгения Паршуто, дизайн-код должен быть создан для каждой улицы Томска.

«Этим должны заниматься отдельные люди, художники и главный архитектор города. Что касается архитектуры и градостроительства, сейчас нет закона об архитектурной деятельности, а это важный документ, потому что у людей, которые этим занимаются в регионе и муниципальных образованиях, нет никаких действенных рычагов. Этот документ на выходе», — заявлял ранее Паршуто.

Принятие федерального закона об архитектурной деятельности томские власти ожидают в начале следующего года.

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