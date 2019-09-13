Эльф, мопс и трицератопс. Финальный аккорд фестиваля STENOGRAFFIA в Томске

13 сентября 2019 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

На главном городском празднике День томича на площади Ново-Соборной при поддержке «Газпромнефть-Восток» развернулась живописная площадка арт-фестиваля STENOGRAFFIA.

О том, как проходило финальное мероприятие фестиваля в Томской области, — рассказываем в нашем материале.

До праздника

Фото: Артем Мишенин

STENOGRAFFIA начала работу в Томской области еще задолго до Дня томича. Традиционно её участники преображают городские пространства, наносят на фасады зданий различные изображения, буквально меняя их геометрию. В этом году художники украсили своими работами здание стадиона в Парабели и районного дома культуры в Каргаске. Ребята ответственно подошли к вопросу и около месяца готовились к тому, чтобы преобразить ключевые инфраструктурные объекты районных центров севера Томской области.

Фото: Артем Мишенин

В итоге на стадионе в Парабели появились изображения спортсменов, несущих факел, и фрагмент футбольного матча. Стену дома культуры украсило полотно в авангардном стиле под названием «Артист», оно занимает аж 600 квадратных метров. Чтобы нарисовать его, художникам пришлось использовать спецсредства, в частности, автовышку.

Несмотря на масштаб работы, организаторы ими не ограничились. И фестиваль отправился на главный городской праздник.

Фото: Артем Мишенин

«В этом году мы в Томске не разрисовывали поверхности. Закончить фестиваль STENOGRAFFIA в Томской области хотелось какой-то яркой нотой. День томича показался для нас самым удачным вариантом», — рассказал куратор площадки Илья Харебин.

Илья Харебин, куратор площадки Фото: Владимир Дударев

Кубы и динозавр

Фото: Артем Мишенин

В организации площадки STENOGRAFFIA художникам традиционно помогла компания «Газпромнефть-Восток». Работы на Ново-Соборной начались за день до главного городского праздника. Локация фестиваля располагалась в северо-восточной части площади. Здесь установили четыре двухметровых белых куба, которые на глазах у томичей должны были превратиться в произведения уличного искусства. Кроме того, московский художник Максим Поторженов ночью перед праздником подготовил для томичей специальную 3D-фотозону с огромным трицератопсом.

Почему именно динозавры? Выглядит эффектно. А еще Томская область на нефтяной карте России хорошо известна своей «трудной» нефтью палеозойского горизонта. А где поздний палеозой, там, недалеко, и динозавры, — объясняет Илья Харебин.

Во время праздника желающие могли сфотографироваться с живописным динозавром на установленный рядом профессиональный фотоаппарат и тут же распечатать снимки. Все, кто выложил свое фото с трехрогим гигантом в социальные сети с хэштэгами #РодныеГорода и #STENOGRAFFIA, могли рассчитывать на призы от фестиваля.

Фото: Артем Мишенин

Помимо этого, на площадке обустроили зону для буккроссинга — специальный брендированный книжный шкаф с вращающимися полками, наполненными различной литературой, как технической, так и посвященной современному искусству. Почитать книги можно было на специально расставленных по площадке кубах.

Фото: Артем Мишенин

«Есть познавательные книги на нефтегазовую тематику — как добывают нефть в Арктике. Там же книги по импрессионизму, авангардным течениям, по тому, как в принципе понимать современное искусство», — рассказал Илья Харебин.

Фото: Владимир Дударев

Еще одну фотозону художники STENOGRAFFIA создали из восьми двухсотлитровых бочек. За утро, еще до официального открытия площадки, их также превратили в произведения искусства и точку притяжения.

Фото: Владимир Дударев

Напротив бочек располагалась большая баннерная зона STENOGRAFFIA. А в специальном шатре транслировали хронику о том, что делается в рамках фестиваля и программы «Родные города» на всех территориях присутствия «Газпром нефти».

Фото: Владимир Дударев

Праздник начался

Фото: Владимир Дударев

С началом праздника шесть художников из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Томска приступили к работе, чем привлекли внимание проходящих мимо томичей. На первоначальных этапах не все художественные замыслы были очевидны. Однако к концу праздника неясные порой мазки обещали превратиться в настоящие произведения искусства.

Фото: Артем Мишенин

«Газпром нефть» и «Родные города» — наши партнеры, мы с ними работаем уже много лет. Эта площадка создана совместно с ними» — рассказывает куратор от фестиваля STENOGRAFFIA Ирина Завьялова.

Ирина Завьялова, координатор площадки STENOGRAFFIA в Томске Фото: Владимир Дударев

Тем временем на одном кубе начала проступать симпатичная мордочка мопса, на другой — не менее очаровательная, но более суровая фэнтезийная героиня с огненными волосами. Рядом оживали рыбы и птицы.

Фото: Владимир Дударев

«Мы рассказали художникам, которые рисуют в различных стилях, о формате и пригласили поучаствовать в фестивале. Это интересно, потом можно будет посмотреть на кубы, насколько у разных художников разное видение и разные стили», — рассказала Ирина Завьялова.

Каждый художник получил по одной грани куба, кроме одного — гостя из Екатеринбурга Никиты Кородовского. Он взялся сразу за 4 грани куба, именно таким он видел воплощение своего художественного замысла.

Фото: Владимир Дударев

«Я пытаюсь совместить японский стиль и элементы своего фирменного шрифта граффити. Просто пытаюсь создать что-то новое, красивую картинку, чтобы людям нравилось, чтобы они интересовались этим движением. Целостного нет эскиза, фактически это экспромт», — рассказывает Никита Кордовский.

Художник Никита Кордовский Фото: Владимир Дударев

Ближе к 18.00 все кубы обрели свой окончательный вид, окончательно раскрыв замысел художников. К этому времени все больше томичей подходили к площадке. Многие уже успели сделать фотографии с динозавром и бочками и теперь «сэлфились» на фоне разукрашенных кубов. А некоторые общались с художниками.

Мне нравятся все направления — и животные, и абстрактные решения. Я как председатель кооператива жильцов даже пригласил бы этих ребят фасад нашего дома разрисовать. Даже краску купил бы, чтобы сделали такое. И кубы эти тоже бы поставил во дворе, например, — рассказал посетитель выставки Владимир Александрович. Очень приятно посмотреть, как работают ребята. А потом они оставляют после себя такие произведения искусства! Я за красивое граффити, — оценила происходящее на площадке томичка Ирина.

Особой популярностью на площадке пользовалась книжная зона. Томичи всех возрастов с интересом разглядывали представленные там книги.

Фото: Артем Мишенин

«У Газпромнефть-Востока получилась очень чистая, комфортная, понятная и стильная локация. Ничего лишнего, только суть с точки зрения искусства и творчества, — рассказал главный режиссер управления культуры Администрации г. Томска Иван Юрчук — я до сих пор под впечатлением от Динозавра в 3D. Видел подобные вещи в других городах, но в Томске такое впервые».

С завершением первого дня фестиваля созданные уличными художниками произведения переехали на пл.Ново-Соборную, ближе к ее центру, чтобы порадовать томичей во второй день праздника.

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