Северные районы области приняли участие в проекте «Стенограффия»

В селах Парабель и Каргасок появились два современных арт-объекта благодаря крупнейшему российскому фестивалю уличного искусства «Стенограффия». Известные художники-граффитисты впервые приехали в эти населенные пункты, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Фестиваль «Стенограффия» существует с 2010 года. Три года назад при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть-Восток» этот фестиваль пришел в Томск. В прошлом году в рамках проекта было расписано четырехэтажное здание у новой школы «Перспектива» на улице Никитина.

Работа над проектами в Парабели и Каргаске длилась месяц. За это время художники разработали идеологию рисунков. Они подчеркнули уникальность объектов, на которые были нанесены изображения, и украсили районные центры новыми достопримечательностями.

В Каргаске художник использовал авангардный стиль для оформления стены районного дома культуры. Главная задача, стоявшая перед автором, — создать визуальный контент, который бы одновременно привлекал и рассеивал внимание, не позволяя взгляду фокусироваться на несовершенстве поверхности, включающей двери, выходы, пристройки. Работа называется «Артист». Площадь изображения — 600 квадратных метров. Для нанесения нестандартного рисунка использовалась автовышка.

«Благодаря проекту, серая стена районного Дома культуры превратилась в арт-объект, преобразив центральную площадь Каргаска, и сделав традиционное место отдыха ярким и современным. Реакция жителей на работу художника была разной, но равнодушным не остался никто», — прокомментировал глава Каргасокского района Андрей Ащеулов.

В Парабели для нанесения граффити была выбрана стена детско-юношеской спортивной школы, расположенная за трибуной реконструированного в этом году местного стадиона.

«Рисунок видно с главной дороги: на нем изображены фрагменты футбольной игры и спортсмены, несущие факел. Сразу становится понятно, что это территория здоровья, успехов и побед», — глава Парабельского района отметил Александр Карлов.

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