Афиша Томска.

Выходные: 7 и 8 сентября 2019 года

6 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Грядет один из главных городских праздников Томска. Однако, помимо обширной программы Дня томича, горожан ждет еще масса других событий.

Среди них — премьера спектакля по пьесе Водолазкина, закрытие сезона у велосипедистов-экстремалов, «трудовая» ботаническая экскурсия и многое другое. Подробности — в афише на выходные.

Премьера спектакля «Микрополь»

В эти выходные состоится первая премьера Томского театра драмы в новом, 169-м сезоне. Томичам представят спектакль по пьесе «Микрополь» известного петербургского романиста Евгения Водолазкина. Литературная основа постановки совсем свежая, она была закончена в конце мая, а у томичей уже есть возможность познакомиться с ней на сцене.

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Когда и где: 7 и 8 сентября в театре Драмы

Время и стоимость билетов: 18.30, 200 — 700 рублей

Аудитория: 18+

«Территория джаза» в Музейном саду

Прогрессивный рок, традиционная музыка и джазовый авангард — все это гитарист из США Дэннис Рэй. Вместе джаз-оркестром «ТГУ-62» он выступит в саду Томского областного краеведческого музея им.М.Б.Шатилова.

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Когда и где: 7 сентября в саду краеведческого музея

Время и стоимость билетов: 19.00, вход свободный

Аудитория: 12+

День томича 2019

Один из главных городских праздников стартует в 12.00 на Воскресенской горе, затем продолжится на Ново-Соборной площади, где традиционно будут выступать творческие коллективы (в числе которых и известный ВИА «Ариэль» и шоу-группа «Доктор Ватсон»), работать множество тематических площадок.

Вечерняя программа праздника стартует в 19.30 на нижней террасе Лагерного сада. На концерте выступят томская кавер-группа «СНОК», поп-певица Мари Краймбрери и популярный российский музыкант Александр Маршал. Завершении праздника томичей ждет праздничный фейерверк.

Когда и где: 7 — 8 сентября на разных площадках города

Время: открытие в 12.00 на Воскресенской горе

Аудитория: 0+

Фильм ужасов «Оно»

Долгожданное продолжение культовой истории Стивена Кинга выходит на большие экраны. События сиквела разворачиваются спустя 27 лет после встречи героев с демоническим Пеннивайзом. Дети выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе.

В главных ролях: Билл Скарсгард, Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Финн Вулфард, Джек Дилан Грейзер, София Лиллис, Билл Хейдер, Джейк Вири, Джей Райан, Джейден Мартелл

Когда и где: с 5 сентября в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 18+

Виниловые Танцы Х

Юбилейные Виниловые танцы приглашают на юбилейную вечеринку. На этот раз она пройдет в пространстве FLAT. Хэдлайнером станет Karina Saakyan (Belgorod, RU), в числе приглашенных артистов также Lazyman и ЗОВ (Smart/Wjr/Katan).

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Когда и где: 7 сентября в пространстве Flat

Время и стоимость билетов: 23.00, 350 рублей

Аудитория: 18+

Закрытие летнего сезона по ВМХ

На нижней террасе Лагерного сада соберется огромное количество райдеров из сибирских городов. Профессионалы и любители покажут свое мастерство в произвольной программе, прощаясь с уходящим сезоном.

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Когда и где: 8 сентября на нижней террасе Лагерного сада

Время и стоимость билетов: 14.00, вход свободный

Аудитория: 0+

#Простогитарник

Любителей душевных посиделок ждет чай и групповое пение под гитару.

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Когда и где: 8 сентября в гостиничном комплексе «Союз»

Время и стоимость билетов: 17.00. 200 — 250 рублей

Аудитория: 16+

Фестиваль деревянного зодчества

Любители деревянного Томска смогут послушать истории, легенды и мифы о томских домах, рассказанные жильцами, жившими в них аж в позапрошлом веке. А еще гости смогут разобраться в истории и особенностях резных деревянных окон. Фестиваль пройдет в соответствующем антураже — в зоне исторических зданий на ул.Дзержинского.

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Когда: 8 сентября

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 0+

«Трудовая» ботаническая экскурсия

На экскурсию лучше приходить не с пустыми руками — желательно взять колышки и лопаты. Во время прогулки по роще предстоит покопать ямы и поразмечать места для будущих деревьев. В качестве бонуса — экскурсия по роще.

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Когда и где: 7 сентября в Михайловской роще, сбор у парковки «МебельПарка» (ул.Пушкина, 59/1)

Время и стоимость билетов: 09.30, вход свободный

Аудитория: 0+

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