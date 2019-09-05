Томичи разметят ямы для посадки новых деревьев в Михайловской роще

5 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу утром, 7 сентября, в Михайловской роще Томска пройдет «трудовая» ботаническая экскурсия.

«Ландшафтная комиссия пока нам не согласовала посадку ореха и других орехов под предлогом того, что у нас конкретных точек не было намечено, однако есть и плюс: мы как раз собираемся в 9.30 в субботу 7 сентября на парковке „МебельПарка“ (ул.Пушкина, 59/1), чтобы наметить колышками и выкопать ямы под деревца», — сообщают организаторы.

Участников акции просят приходит с 5 колышками (их можно приобрести в садовом отделе «Стройпарка» как колышки для томатов по 15 рублей за штуку). Мужчин просят брать с собой лопаты. Работой волонтеров будет руководить специалист Ботанического сада, дендролог Ада Баранова. В конце мероприятия всех собравшихся ждет экскурсия по Михайловской роще.

Сбор в субботу, 7 сентября, в 9.30 у здания по ул.Пушкина, 59/1.

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