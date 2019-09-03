Мебель для профессора. Как обставляют новый музей в Томске

3 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Как мы уже писали, в Томске готовится к открытию частный музей «Профессорская квартира», в котором будет воссоздан быт интеллигентной томской семьи начала ХХ века.

Основа коллекции — ценная антикварная мебель, в том числе буфет, который в качестве реквизита снимался в фильме «Собачье сердце» В. Бортко. Как разгружали и заносили в квартиру старинные предметы интерьера — в фоторепортаже Владимира Дударева.

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