Обмен опытом. Евгений Стрелков. Как центры современного искусства создают в исторических зданиях

23 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В этом году на арт-фестивале «мУкА.Склады искусства» в Томске побывал российский художник и куратор Евгений Стрелков.

На лекции в рамках программы фестиваля он рассказал об опыте запуска в Нижнем Новгороде центра современного искусства в историческом здании Арсенала и о других проектах. Публикуем наиболее интересные фрагменты его выступления.

Наследие индустриальной культуры

- В Томске я не первый раз, и в прошлый свой приезд специально сходил к Гороховским складам - посмотреть, что же это такое. Конечно, задача перед вами стоит серьезная (по восстановлению памятника архитектуры «Склады купца Горохова» - прим.ред) и я не вполне уверен, что реальная, но попробовать-то надо.

Я буду вам рассказывать об удачных примерах, необязательно о складах, это и водокачки, и цеха, и Арсенал... Общим является то, что речь пойдет о наследии индустриальной культуры.

Мой интерес к этому родился достаточно случайно, я не архитектор, не историк и не художник, я радиофизик по образованию, но давно уже работаю в области культуры. Поняв, что в Нижнем Новгороде есть объекты индустриального наследия, и главное - что само индустриальное наследие является нашей структурообразующей темой. Потому что Нижний Новгород – это давно уже не купеческий город и не какой-то там православный паломнический центр, это всегда был техногенный полигон. Нижний Новгород не дал великих художников, но он дал замечательных инженеров, физиков и конструкторов.

Главное, с чего мы решили начать – выиграли грант и решили разобраться, что же, все-таки, у нас есть. Мы сделали отдельный путеводитель по промышленной архитектуре: что-то сами ходили фотографировали, что-то находили в архивах, привлекли очень квалифицированных исследователей. Здесь и завод Курбатова - один из первых судостроительных заводов на Волге, и паровая мельница, Молитовская льняная мануфактура, и пищевые заводы советского времени...

Фестиваль «Пойма времени»

Один район привлек наше особенное внимание. Именно здесь в 1896 году состоялась Всероссийская художественно-промышленная выставка. Эта выставка до того времени проходила обычно в столицах, а тут она прошла в Нижнем Новгороде, и город получил из-за этого очень много всевозможных инноваций. У нас появился театр, который открывал Шаляпин своей партией «Жизнь за царя»; у нас появился музей, у нас появилась электростанция, фуникулеры на гору; первые в империи (если взять за скобки Киев) трамваи; чуть позже Ромодановский вокзал, паровые мельницы и водокачка.

Стало ясно, что этот небольшой кусок набережной Оки был когда-то таким техногенным полигоном (и это продолжалось довольно долго). В 1920-х годах там появилась одна из подстанций программы ГОЭЛРО. И мы решили, что это место – мы нашли хорошее слово с коллегами - пауперизированно. То есть, совершенно выброшено из городской среды, хотя находится в самом центре города просто биометрически. И надо было что-то с этим сделать.

Мы решили, что позовем современных художников и хотя бы на несколько дней снова превратим это место в центр инноваций. Но теперь уже инноваций не техногенных, а художественных. Мы сделали фестиваль и назвали его «Пойма времени», привязываясь к той истории столетней давности. Там были и какие-то средовые инсталляции, и перформанс… Например, работа московского скульптора Ольги Хан под названием «Игрушки для ветра» - объекты из легкого полиэтилена. Валентина Флорис делала инсталляцию с рентгеновскими снимками людей, где были вживлены металлические детали, проводя аналогию между человеческим телом с металлическими интервенциями и телом этой водокачки.

Публики на вернисаж пришло человек около сотни – для 2000-го года это было конечно достаточно много.

Арсенал

Арсенал – это один из инфраструктурных проектов Николая I. Он был построен в 1842 году именно как склад военной техники, инженерных вещей, ранцевого, шанцевого инструмента. И любопытно, что он дошел до нашего времени именно в такой функции, потому что в советское время там был склад карт территорий вероятного противника. И даже когда Арсенал был передан современному искусству, когда мы ходили по этим заброшенным пространствам, мы находили карты - в основном, немецкие.

Проект был немного странный с точки зрения архитектуры, потому что задняя - кремлевская - стена оседала. Стена была построена в 1500 году, а остальное здание - в 1842, решили сэкономить, поэтому «пошла» земля.

В Арсенале еще велись археологические раскопки, но уже были и постоянно сменялись художественные выставки. В частности, моя выставка «Сиренада» (симбиоз слов «сирена» и «серенада» - прим.ред.) в специально вырытом подвале, которого не было изначально (но архитектор решил, что подвал пригодится).

Все делалось своими силами, потому в штате тогда состояло несколько человек и не было даже смотрителей. Например, на моей выставке дежурили моя мама и жена по очереди - но это была настоящая выставка со зрителями, с прессой! И надо отдать должное мужеству администрации Арсенала, они на это шли, хотя, вообще-то говоря, если бы они пригласили надзирающие службы, то никогда бы не получили разрешения на выставки в таком здании.

Открытий Арсенала было несколько, и это было не очень хорошо для всех. Но в Арсенале как раз все работали не как хорошо, а как возможно. И конечно, шли на очень нетривиальные решения. Например, Арсенал резался, как колбаса, по кускам - он открывался частями. И поэтому, когда года три-четыре назад он открылся полностью, то конечно, это стало проблемой – соединить все нарезанные в разное время кусочки.

Тем не менее, благодаря вот такой системе, Арсенал начал работать довольно быстро. Это большое пространство , там 7000 кв.метров, из них 2000 – это экспозиционная площадь. Когда еще там подвал копали, где-то укрепляли стены, а в другой части здания уже проходили концерты, лектории и выставки.

Сейчас мы смотрим и удивляемся: «Это же было маленькое пространство!» и непонятно, как мы могли там делать большую выставку!

Деревянные колонны архитектор Асс (Евгений Асс, архитектор, автор проекта реконструкции Арсенала - прим. ред.) убрал и был вынужден заменить их стальными трубами. И конечно, это создает некоторые проблемы для современных экспозиций. Но с другой стороны, нам удается это обыгрывать.

Конечно, Арсенал преобразился и сейчас это действительно культурный центр, который занимается не только современным искусством - современной культурой в целом. И сейчас трудно представить Нижний Новгород без Арсенала. Потому, что здесь у нас проходят фестивали современной музыки, литературные фестивали “Нижегородская стрелка”, театральные фестивали, на 2 000 метров постоянно идут сменяющиеся выставки, ну и плюс специальные события.

Одно из самых ярких - это Фестиваль текстов об искусстве “Вазари”, который откроется в конце сентября. Я вас приглашаю, потому, что это удивительная возможность в течении трех-четырех дней помимо книжной ярмарки посетить очень интересную параллельную программу с лучшими московскими, питерскими и другими лекторами на тему современной культуры.

Одна из выставок - это выставка “Иллюзион”. Она была в партнерстве с Политехническим музеем, вошла потом в список финалистов премии “Инновации”. Суть в том, что мы на фоне экспонатов Политехнического музея - старых кинопроекторов, всевозможных волшебных фонарей, заитропов, синускопов - показывали современное искусство.

Это стратегическая линия Арсенала. Он редко когда показывает чистое современное искусство, он пытается его соединять с другими артефактами культурными, прежде всего, с каким-то наследием. Будь то индустриальное, медианаследие или еще какое угодно.

Сейчас Евгений Стрелков руководит программой “Графический кабинет” в Арсенале, являясь его внештатным сотрудником. Фото: Владимир Дударев



Арсенал - это нижегородский филиал государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. Изначально, это был государственный центр современного искусства, который создавался в Москве усилиями нескольких людей. В какой то момент они решили, что современное искусство должно идти в регионы. И на сегодняшний день открыто восемь филиалов по всей стране. Несколько лет назад государственный Дом современного искусства был реорганизован с другой организацией как РОСИЗО. Была выработана такая стратегия - открывая филиалы в регионах, отдавать памятник архитектуры для создания центра современного искусства. То есть, реставрируя памятники, заниматься современной культурой.

И вот нижегородский филиал, пожалуй, единственный положительный пример, где это удалось реализовать. Это делалось в течение 10 лет. Это была очень непростая ситуация. Чтобы это произошло, нужны были совсем другие активности. Например, вот это здание, где в Кремле сидели военные (и военным это было очень неудобно) в каком то смысле, это был подарок тогдашнего полпреда Президента РФ по Приволжскому округу Сергея Кириенко Анне Марковне Гор и ее коллегам за программу “Культурная столица Поволжья”, которая делалась несколько лет (и тоже имела неоценимое значение для некоего апгрейда традиционных институций) в Чебоксарах, Ульяновске ,Перми, Кирове - это была большая сложная программа.

Это было очень сложно - надо было перевести сооружение из военного ведомства в гражданскую структуру, да еще отдать адресно. Тогда, конечно, многие люди помогали. Насколько я знаю, большую роль сыграл тогдашний министр культуры Швыдкой. Огромные усилия приложили московские коллеги во главе с Михаилом Нидлинным. И конечно, нижегородская команда работала с энтузиазмом. Было потрачено много усилий. Это, как правило, такой небольшой подвиг.

В качестве анекдота расскажу такой случай. Например, когда уже реставрировался Арсенал, то нижегородские сети попросили денег. Не то, что бы это была взятка, но они хотели сделать какую-то работу по очень высоким неадекватным ценам, и руководство Арсенала отказалось оплачивать эту навязанную услугу. А электрики не давали электричество. И Арсенал уже работал, приходили посетители, а во дворе стояло два военных агрегата, генератора тока, и тарахтели, и давали ток.

Пока энергетики не убедились, что с этими людьми ничего не сделаешь и не пошли на попятную и отказались от этого предложения. Вот так это все делается - ценой неимоверных усилий, чтобы вы понимали. И если вы хотите что-то сделать с Гороховскими складами, то это будет вот только так. Иначе у нас не получается. Но это того стоит.

Финансирование реконструкции Арсенала: Это была целевая федеральная программа. Миллиард рублей. Фото: Владимир Дударев

Гороховские склады, на мой взгляд, гораздо более простая история, чем Арсенал, в десятки раз. В Арсенале Кремль. И это проблема. Как только отремонтировали, так кремлевские начальники захотели это забрать себе. Была развязана совершенно отвратительная кампания по дискредитации Арсенала. Но вот вам вариант реального успеха: теперь это большой центр с выставочными залами, с медиатекой, с концертным залом, с оборудованием и все у нас в шоколаде. У нас мало денег на выставки, оборудование - но мы выкручиваемся и Арсенал работает.

Напомним, арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства» прошел в Томске в конце мая-начале июня. А 2 сентября в галерее «В Главном» (пр.Ленина, 36) состоялось открытие одноименной выставки, посвященной памятнику архитектуры федерального значения «Склады купца Горохова».

По замыслу организаторов, выставка является продолжением одноименного арт-фестиваля, который прошел в Томске с 31 мая по 2 июня. Основу выставки составляют произведения современных томских художников, которые специально для арт-фестиваля создали работы в разных жанрах и техниках — от живописи и фотографии, до инсталляции и стрит-арта.

Выставка проработает до 2 ноября. В ее рамках 28 сентября в 16.00 пройдет экскурсия куратора проекта Анастасии Куклиной. Кроме того, 28 сентября в 16.30 состоится встреча с организаторами Мурашев Центра на тему «Дом, который любят. Как вдохновить людей беречь историю?».

Фото: Владимир Дударев

Тэги/темы: