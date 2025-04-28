Томичей приглашают послушать «Несерьезные рассказы»

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2025 // Фото: vk.com/chitka1010

В субботу, 17 мая, томские актеры Екатерина Мельдер и Данила Дейкун представят в Доме искусств программу «Несерьезные рассказы» Саши Черного. Об этом сообщила организатор вечера, театральный критик и постоянный автора «Томского Обзора» Мария Симонова.

— Саша Черный — не только поэт, но и писатель, точно чувствующий время, один главных авторов культового в начале ХХ века журнала «Сатирикон». В своих прозаических текстах он дает емкие ироничные советы поэтам и художникам, учит рекламе и саморекламе, и просто подсказывает, как пережить трудное и непредсказуемое время, — рассказывает Мария Симонова. — Рассказы, написанные более 100 лет, сегодня звучат очень актуально. Саша Черный умел передать чувства ребенка, показать, как зарождается сильное чувство. Одним своим героям он искренне сочувствует, других — жестко высмеивает.

Гостей ждут как сатирические тексты автора, так и лирические.

Мероприятие пройдет в субботу, 17 мая, в Доме искусств на ул. Шишкова, 10. Стоимость билетов 650 рублей.

Начало в 18.00.

Подробности можно узнать в группе «ВКонтакте».

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