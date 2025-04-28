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Завтра томичей ждут грозы, ливни и ветер

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Завтра, 29 апреля, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Так, во вторник днем, и в среду ночью, 30 апреля, прогнозируются дожди, грозы, ливни, град, шквалистые порывы ветра 25-27 м/с.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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