Афиша Томска.

Выходные: 13 и 14 июля 2019 года

12 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В эти жаркие выходные нас ждет опен-эйр «Макушка лета» в старинном саду, загородный мастер-класс по акварели от Бориса Перцева, первая встреча Клуба юных исследователей и многое другое.

Еще больше кинофильмов, концертов, выставок и мероприятий для детей — в Афише «Томского Обзора».

Open air «Макушка лета»

Восемь часов живого звука в разных жанрах популярной музыки, интеллектуальная игра «Черная кошка» в летнем лайт-формате, фуд-корт от ресторана Velvet, номера от известных театральных актеров, необычные семейные настольные игры, познавательные активности, арт-мастер-классы для взрослых и детей, чайная и кофейная зоны, welcome-угощение от организаторов мероприятия, и даже астро-мета-бутик. Планируется также квест «В поисках клада купца Голованова».

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Когда и где: 13 июля во дворе Российско-немецкого дома

Время и стоимость билетов: 14.00, 1000 — 2000 рублей

Аудитория: 0+

Фестиваль мороженого

В программе праздника – барабанное шоу от участников проекта «Минута Славы» Percussion Project, выступление кавер-группы «Алые парусы» (г. Кемерово) и зажигательные танцы от ЮДИ Junior.

На площади будут работать фотозоны и игровые площадки с веселыми аниматорами, а среди посетителей разыграют главный приз — 500 эскимо.

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Когда и где: 14 июля на площади Ново-Соборной

Время и стоимость билетов: 13.00 — 17.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Вечеринка The good cider vibes

Знаменитый новосибирский бар The Rooks откроется на один день в Томске! Баскский сидр + бар-друг из Новосибирска + славный Hall = любовь!

Известные сибирские гедонисты The Rooks выезжают к нам кортежем авантюристов и рокеров, под завязку набив багажники топовым сидром с берегов Бискайского залива The Good Cider.

Hale De Mars, The Restless, Mister Dickson выступят в холле 13 июля в субботу, в рамках большой сидровой вечеринки GOOD CIDER VIBES.

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Когда и где: 13 июля в Hall Bar

Время и стоимость билетов: 18.00, 200 рублей

Аудитория: 18+

Выставка «Молчание равнин»

С 5 июля в Томском областном художественном музее начинает работать выставка одного из ведущих российских художников Владимира Дайбова — мастера современного пейзажа, лауреата премии им. Дейнеки, заслуженного художника РФ.

На выставке представлено около пятидесяти работ художника последних лет, тематически связанных с Петербургом, Уралом, Волгой — левитановским Плёсом, российской провинцией.

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Когда и где: до конца июля в художественном музее

Время и стоимость билетов: 11.00 — 19.00, 50 — 70 рублей

Аудитория: 6+

Триллер «Анна»

История Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшей наемной убийцы в мире.

В главных ролях: Саша Лусс, Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мёрфи, Лера Абова, Александр Петров, Никита Павленко, Анна Криппа, Алексей Маслодудов, Эрик Годон.

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Когда и где: с 11 июля в «Киномаксе», Goodwin Cinema, «Киномире» и Fакел

Аудитория: 18+

Авторский мастер-класс по валянию броши из шерсти «Арбуз»

Создаем сочный, яркий и по-настоящему летний набор аксессуаров для настоящих модниц и ценителей hand made творчества! На мастер-классе сотворим в технике сухого валяния брошь в виде дольки спелого арбуза! Все материалы будут предоставлены (иглы, шерсть, основы для изделий, заготовка — форма).

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Когда и где: 13 июля в музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 14.00, 330 рублей

Аудитория: 12+

Полнокупольная программа «Фантом Вселенной»

Полнокупольный фильм «Фантом Вселенной» расскажет о темной материи — от Большого взрыва до попыток ее открытия на Большом адронном коллайдере CERN (Европейский центр ядерных исследований).

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Когда и где: 13 июля в Томском планетарии

Время и стоимость билетов: 14.00, 150 — 300 рублей

Аудитория: 6+

Клуб юных исследователей

Первая встреча состоится на Воскресенской горе, где для детей устроят стилизацию под раскопки. Во время работы они узнают, кто такие археологи, какие тайны хранит наша земля и каким был мир миллионы лет назад.

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Когда и где: 13 июля в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 14.00, 200 рублей

Аудитория: 6+

Постановка «Деревья не слышат слов»

Хроники глобального тренинга коммуникации: когда слова становятся способом личной демонстрации; когда слова заменяют реальную сущность человека; когда слова оказываются средством манипуляции — тогда они не приближают нас к п о н и м, а н и ю...

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Когда и где: 14 июля в школе «Виртуозы»

Время и стоимость билетов: 20.00, 200 рублей

Аудитория: 16+

Велоквест BearsOnBike 2019

— Участников, подавших заявку, поделят на команды по 6 человек. Каждая команда двигается по лучшему индивидуальному маршруту (скорость движения от точки до точки не учитывается). На чек-пойнтах необходимо выполнять фановые задания. На финише чаепитие, подведение итогов, награждение.

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Когда и где: 14 июля от велопроката «Велодрайв»

Время и стоимость билетов: 12.00, 300 рублей

Аудитория: 18+

Мастер-класс Бориса Перцева «Акварель»

Нежные, летние акварели с мастером Борисом Перцевым в новой локации «Еловый ручей». Выразительная река, пруд, поросший кувшинками, столетние ели и молодые травы, все это вы сможете запечатлеть под руководством мастера.

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Когда и где: 14 июля в коттеджном поселке «Еловый ручей»

Время и стоимость билетов: 10.00, 1500 рублей

Аудитория: 12+

Экскурсия «Прогулки по Томску с писателем»

Томский поэт Владимир Крюков познакомит ее участников с судьбами Григория Потанина и Александра Адрианова, в том числе расскажет про годы жизни в Томске, проведет по памятным местам.

Экскурсия начнется на Обрубе. На этой старинной томской улице стоял когда-то доходный дом, в котором снимал одну из комнат Григорий Потанин. Далее в Университетской роще группа посмотрит памятник Потанину и посетит его могилу.

На обратном пути гости остановятся у здания СФТИ на площади Новособорной и узнают о нем интересные подробности. На пересечении улицы Гагарина и переулка Нахановича увидят здание, где располагалась газета «Сибирская жизнь», областным отделом которой заведовал Адрианов. Об этом сегодня напоминает мемориальная доска, установленная на стене.

После прогулки в Доме искусств за кружкой чая с шишковскими пирогами участники экскурсии смогут поделиться впечатлениями и поговорить с писателем.

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Когда и где: 14 июля от Дома искусств

Время и стоимость билетов: 11.00, 350 рублей

Аудитория: 12+

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