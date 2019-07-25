От «Европы» до курорта: история гостиничного квартала в центре Томска

25 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

АВТОР Валентина Бейкова

Когда-то в этих стенах на улице Магистратской останавливались постояльцы всех мастей, играла музыка и кутили состоятельные господа.

Веселье продлилось полвека, но после революции 1917 года здания в центре города национализировали. Началась новая жизнь. В середине 20-х годов прошлого столетия здесь разместился знаменитый Штамовский институт — НИИ курортологии и физиотерапии. Теперь в этих стенах отдыхали и поправляли свое здоровье простые пролетарии.

Здания, о которых идет речь — пять исторических построек на улице Розы Люксембург — № 1, № 2а, № 3, № 5 и № 7. Все они были возведены в разные годы, но при этом пройтись по трем из них сейчас можно, даже не выходя на улицу. В помещениях института сохранились богатая лепнина, предметы интерьера и даже старинное оборудование.

Приглашаем вместе с нами пройтись по историческим зданиям и посмотреть, как они выглядят сегодня.

От Магистратской до «Розочки»

Улица Розы Люксембург — одна из старейших улиц Томска Фото: Вероника Белецкая

Улица Розы Люксембург занимает расстояние от площади Ленина до улицы Пролетарской и является одной из старейших улиц Томска. Она появилась еще в начале XIX века и тогда носила название Магистратская, в честь расположенного на ней первого каменного общественного здания — магистрата (ныне улица Розы Люксембург, 2).

Дом № 1 изначально принадлежал компании столичных дворян-предпринимателей, содержателей питейных откупов Томской губернии Николая Рюмина, Ивана Базилевского и Дмитрия Бенардаки. В 1864 году здание приобрел купец Егор Исаев, который организовал здесь торговлю мукой, крупой и водками собственного производства.

Здесь была первая гостиница «Европейская» Фото: Вероника Белецкая

В 1872 году швейцарец Яков Буоль открыл в нем «устроенный по-европейски заезжий дом с 20-ю нумерами для господ проезжающих». В 1880-х дом сдавался в аренду купцу-виноторговцу Григорию Ицковичу, который устроил в нем гостиницу «Европейская». В 1888 году здесь останавливался известный писатель-народоволец Глеб Успенский.

В 1886 году собственник здания Егор Исаев разорился и был вынужден продать все свое имущество. Дом по улице Магистратской, 1 купил Михаил Самохвалов — управляющий приисками золотопромышленника Ивана Асташева.

В середине 1890-х в Томск из Петербурга приезжает купец Василий Морозов и сразу же заявляет о себе в сфере гостеприимства. В 1896 или 1897 году он выкупает у Ицковича гостиницу «Европейская», расположенную в доме Самохвалова. Содержит концертный зал в ресторане «Европа» в доме Второвых на улице Почтамтской.

В 1901 году гостиница стала именоваться «Европа» и переместилась в дом № 3, который был построен в 1896 году. Владел зданием Ляпунов, приказчик владельца спичфабрики Ворожцова. Затем гостиница переехала в дом № 5, построенным архитектором Константином Лыгиным в 1905 году. Владел каменной постройкой томский купец И.И. Смирнов. В своем доме Самохвалов начал держать «Центральные меблированные комнаты» (гостиница «Центральная»).

В 1905 году гостиница переехала в здание, построенное Константином Лыгиным Фото: Вероника Белецкая

После революции 1917 года здания были национализированы. В 1920 году улица Магистратская была переименована в улицу Розы Люксембург. В 1921 году здесь появились кабинеты и лаборатории физиотерапевтического института.

Штамовский институт — известное многим томичам название НИИ курортологии и физиотерапии. Название происходит от фамилии первого директора учреждения, Якова Захаровича Штамова. Яков Штамов родился в 1885 году в городе Бийске Томской губернии. В 1911 году окончил медицинский факультет Томского Императорского университета, после чего жил и работал в Томске. Развивал курортное дело в Сибири — создал и несколько лет возглавлял физиотерапевтический институт. Первым за Уралом в 1923-м был награжден главной наградой — орденом Трудового Красного знамени. В 1930 году Штамов был вынужден переехать в Иркутск из-за возникших трений с местной коммунистической ячейкой. Там, как и в Томске, он создал новое лечебное заведение — Иркутский физиотерапевтический институт. С 1932 года состоял кандидатом в члены ВКП (б), откуда был исключен сразу после ареста 22 июля 1937 года. Штамов обвинялся в том, что якобы являлся участником контрреволюционной право-троцкистской организации и проводил диверсионно — повстанческую деятельность. Согласно архивной справке Иркутского УФСБ, покончил жизнь самоубийством через повешение 28.12.1939 в тюрьме УГБ при УНКВД Иркутской обл.

Юридически дома №1, 3 и 5 сегодня — это один адрес, улица Розы Люксембург, 1. Но историческая нумерация в виде табличек на зданиях сохранена.

Р. Люксембург, 1: старинная лестница, часы и светильник

Зубцы на крыше крайнего справа здания отсылают к мавританскому стилю, модному 150 лет назад Фото: Вероника Белецкая

Здание №1 выглядит достаточно скромно. Зубчатая форма крыши и оформление оконных проемов делают отсылку к мавританскому стилю, популярному в XIX веке. Изначально на втором этаже были предусмотрены балконы, но до наших дней они не сохранились. Также был переоборудован центральный вход. Главные двери находились с торца и выходили прямо на каменный мост через речку Ушайку. Сегодня он замурован, а помещение за ним переоборудовано в кабинет.

В бывшем здании управляющего золотыми приисками Михаила Самохвалова мало что сохранилось от его прежнего облика. В помещениях сделан относительно свежий ремонт. Кабинеты занимает администрация института и научные сотрудники. Здесь же разместили детское, гинекологическое и урологическое отделения.

Единственное сохранившееся напоминание о почетном возрасте здания — это старинная деревянная лестница с резными перилами.

Деревянная лестница Фото: Вероника Белецкая

И, если присмотреться, местами на стенах видны следы старого дымохода, оставшиеся со времен, когда помещения обогревались печным отоплением.

Остатки дымохода Фото: Вероника Белецкая

— Содержание исторических построек в Томске доставляет много хлопот, — рассказал начальник хозяйственного отдела Виталий Баранов. — Взять, к примеру, это здание. Обратите внимание на его первые снимки со стороны улицы: вы не увидите там трамвайных путей. А сегодня это большая проблема для нас. Постоянная вибрация от проходящих мимо трамваев создает большую нагрузку на фундамент, он не был изначально для этого предусмотрен и пришел в плачевное состояние. Чтобы сохранить несущие стены, силами института в 2014 году мы провели укрепление фундамента практически по всему периметру здания.

Снимок здания из архива НИИ Курортологии Фото: Вероника Белецкая

Еще один враг исторических построек в Томске не только на улице Розы Люксембург, но и на проспекте Ленина, в Татарской слободе и других исторических районах города — вода. Грунтовые воды норовят размыть фундамент зданий, из-за чего могут разрушаться несущие конструкции. Каждую весну в подвалах некоторых зданий работают насосы, откачивающие излишки влаги.

На кирпичной части фасада можно заметить глубокие щели в кладке и разрушенные кирпичи. По словам томского архитектора Николая Рыбакова, это результат работы ветра, который постоянно дует с реки Ушайки — поток воздуха разрушает и выдувает раствор. Со временем, лишившись «прослойки», начинают выпадать и некоторые кирпичи — это общая проблема неоштукатуренных зданий, стоящих в определенных точках города под определенным углом.

Р. Люксембург, 1 со двора Фото: Вероника Белецкая

Сегодня в доме №1 хранится много интересных вещей, доставшихся институту еще в 20-е годы прошлого века от первых владельцев исторических строений: зеркало, тяжелые тумбочки с мраморными столешницами, старинные часы и светильник в виде девушки. Интересно, что некоторые из этих предметов можно отыскать на снимках в старых фотоальбомах.

Старинные предметы Фото: Вероника Белецкая

Р. Люксембург, 3: переходы и противопожарные двери

Улица Розы Люксембург, 3 Фото: Вероника Белецкая

Историческое строение по улице Розы Люксембург, 3 имеет два этажа. Под крышей фасад здания украшен архитектурным декором, отдельно выделено каждое окно на втором этаже. Несмотря на обшарпанный вид, постройка выглядит более нарядной, чем соседняя.

В 1925 году институт получил три дома по улице Розы Люксембург — № 3, 5 и 7. Позднее здания № 1, 3 и 5 были объединены между собой изнутри. Сделано это было для удобства перемещения сотрудников и пациентов. Определить, где заканчивается один дом и начинается другой, можно по массивным металлическим противопожарным дверям. Если в одном из зданий случится пожар, их закроют, чтобы не дать огню распространиться дальше.

Противопожарные двери Фото: Вероника Белецкая

Сегодня отделка внутри ничем не отличается от любого другого медицинского учреждения: навесной потолок, яркие лампы, стены выкрашенные в светлые цвета, линолеум и кафель. Как выглядели интерьеры в XIX веке, представить сложно. Правда здесь, как и в первом здании, сохранилась старинная лестница с коваными перилами.

Лестница Фото: Вероника Белецкая

Сегодня на втором этаже дома находятся кабинеты неврологического отделения института. Первый этаж отведен под лабораторию. На момент съемок там заканчивали ремонтные работы.

Библиотека с ценными архивами

Это отдельно стоящее здание тоже имеет адрес Р. Люксембург, 1 Фото: Вероника Белецкая

Со второго этажа дома №3 можно пройти в двухэтажный флигель с башенкой, узнаваемый фасад из красного кирпича которого выходит на улицу Бакунина. Вы видите эту пристройку каждый раз, когда поднимаетесь на Воскресенскую гору, но отдельного номера у нее нет. Внешне здание может показаться пустующим, но это не так.

Первый этаж пристройки занимает лаборатория, которая вот-вот переедет в новое помещение. На второй этаж ведет крутая лестница с непривычно высокими ступенями. Площадку освещают два небольших окна, из которых можно увидеть улицу Бакунина.

Лестница с высокими ступенями и видом на Воскресенскую гору Фото: Вероника Белецкая

В левом крыле второго этажа разместились кабинеты научных сотрудников института и лекционный зал, в котором еще сохранился полукруглый дымоход, оставшийся от прежнего печного отопления. В помещении, где сотрудники могут пообедать, тоже видны следы от печи.

В правом крыле второго этажа находится библиотека. Она переехала сюда недавно, сделать ремонт и до конца разобрать книги еще не успели. В одной из комнат, где они лежат, тоже сохранились остатки старого дымохода скругленной формы. Для чего изначально предназначалась эта пристройка, нам выяснить не удалось. По старым фотографиям видно, что во времена пребывания здесь института именно в этой комнате находилась перевязочная.

Библиотека — перевязочная Фото: Вероника Белецкая

Библиотека занимает четыре комнаты. Две из них заставлены стеллажами с художественной литературой для пациентов и научными трудами для сотрудников. Научная библиотека начала формироваться с 1922 года, когда институт стал самостоятельным учреждением. К 1935 году общее количество экземпляров составляло 6000, из них 2000 — на иностранных языках. Много монографий и атласов было передано в фонд из личных библиотек известных ученых: профессора Дмитрия Яблокова, профессора Владислава Пирусского и других. Сегодня научный фонд библиотеки составляет около 23000 экземпляров.

Еще одна большая гордость книгохранилища — фотоархив старых снимков НИИ курортологии и физиотерапии, о котором мы рассказывали ранее. Так случилось, что библиотека пережила пожар, и только усилиями сотрудников института удалось сохранить редкие книги и фотографии.

Как выглядели интерьеры НИИ курортологии и физиотерапии на заре работы института можно посмотреть здесь.

Р. Люксембург, 5: коринфские колонны и световая ванна

Р. Люксембург, 5 — самое красивое здание института Фото: Вероника Белецкая

Дом №5 по праву можно назвать самой красивой постройкой среди тех, которыми владеет институт. Трехэтажное здание из красного кирпича уже с улицы поражает своим внешним видом. Кирпичные колонны, балконы, украшенные коваными перилами, архитектурный декор, много интересных деталей свидетельствуют о былой роскоши этого места.

Архитектурные детали, украшающие здание Фото: Вероника Белецкая

Попасть внутрь можно через центральный вход. В холле на потолке сохранилась небольшая розетка, где вероятнее всего, прежде висела люстра.

Потолок в прихожей Фото: Вероника Белецкая

Здесь же можно увидеть старое зеркало в массивной деревянной раме: говорят, досталось институту от «врагов пролетариата».

Зеркало в резной раме Фото: Вероника Белецкая

Справа от входа — гардероб. Там тоже есть старинное зеркало в резной деревянной раме. Рядом два старых металлических сейфа. По словам работников института, стоят они здесь уже давно, но никто не может их открыть. Что в них хранится и хранится ли что-то вообще, так и остается загадкой.

Второе зеркало и сейфы Фото: Вероника Белецкая

Слева от входа находится большой спортивный зал с высоким каталонским сводчатым потолком, украшенным лепниной. Освещают его большие витрины со старыми деревянными рамами. Когда-то давно здесь вероятнее всего, располагался ресторан или магазин.

За стенкой спортзала оборудована водолечебница. Здесь все отделано кафелем, установлено современное оборудование. И только старые деревянные двери, которые ведут в помещение спортзала, намекают на возраст этого места.

Новая водолечебница и старые двери Фото: Вероника Белецкая

На второй этаж можно подняться по широкой лестнице с коваными перилами и ступенями из песчаника. Площадка наверху украшена лепниной с маскаронами, она здесь расположена и на потолке, и по обе стороны от входного проема.

Украшения в стиле ар-деко Фото: Вероника Белецкая

Второй этаж занимает физеобальнеотерапевтическое отделение. Прямо перед лестницей за дверью скрывается необычная палата. Потолок ее украшен богатой лепниной, у одной из стен сохранились две большие коринфские колонны. Убранство комнаты можно увидеть и на снимках в старых альбомах.

Зал с лепниной Фото: Вероника Белецкая

Раньше между колоннами не было стены, помещение было единым залом с соседней комнатой. Что здесь размещалось в гостинице «Европа» неизвестно, а вот на заре работы института это была большая палата.

Палата №6 Фото из архива НИИ курортологии

Во второй части помещения сейчас оборудован конференц-зал. Здесь сохранилась лепнина и потолочные розетки. На полу выложен паркет, его точный возраст тоже неизвестен.

В коридоре на смежной с конференц-залом стене установлены информационные стенды с историей института. За ними можно увидеть закрытые ставнями внутренние окна. На старых фотографиях видно, что раньше через них было видно, что происходит в зале из коридора и наоборот.

В коридоре сохранились внутренние окна Фото: Вероника Белецкая

Справа от лестницы в небольшом лобби оборудована ТВ-зона для пациентов. На потолке и стенах тоже сохранилась лепнина.

Вдоль длинного коридора расположены физиокабинеты. Почти в каждом из них на потолке сохранились лепной молдинг и потолочная розетка. Вероятно, в начале XX века здесь были гостиничные номера.

В каждом кабинете физиотерапии есть лепные украшения Фото: Вероника Белецкая

В одном из кабинетов хранится старинная световая ванна. Она напоминает собой небольшой шкаф, внутри которого установлен стул. В «шкаф» входил пациент, за ним закрывали дверцу и опускали крышку. В крышке сделано отверстие для шеи, чтобы голова пациента находилась снаружи.

Внутри было вмонтировано много лампочек, которые включались разными блоками. Общая световая ванна усиливала обмен веществ, рассеивала воспалительные процессы, успокаивала боли. Поэтому ее назначали при подагре, ожирении, мышечном и суставном ревматизме, гинекологических заболеваниях, хроническом бронхите.

Старинная световая ванна Фото: Вероника Белецкая

Физиопроцедуры Фото из архива НИИ курортологии

На третьем этаже находится терапевтическое отделение. С архитектурным убранством здесь все намного скромнее, видимо, из-за того, что изначально здесь находились только комнаты постояльцев гостиницы.

Терапевтическое отделение Фото: Вероника Белецкая

Говорят, двери и фурнитура здесь остались со времен царской России. Еще одна деталь, указывающая на почетный возраст здания — задвижка от дымохода.

Терапевтическое отделение: коридор и двери Фото: Вероника Белецкая

Задвижка от дымохода на стене второго этажа Фото: Вероника Белецкая

В конце коридора запасной выход, который ранее, вероятно, служил входом для прислуги. Здесь узкая крутая лестница с обычными перилами, никакого декора.

Лестница черного хода Фото: Вероника Белецкая

Столовая и палаты люкс

Эта пристройка скрыта за зарослями кустарника Фото: Вероника Белецкая

Из «лыгинского» здания можно попасть в еще одну двухэтажную кирпичную пристройку. Ее сложно увидеть с улицы. Со стороны улицы Розы Люксембург она спрятана за парадными фасадами зданий, а со стороны улицы Бакунина ее скрывают деревья.

На первом этаже здания находится столовая. Здесь от старого убранства осталась разве что широкая деревянная лестница с массивными резными перилами. К сожалению, по старым фотографиям мы не смогли определить, что находилось здесь ранее.

Лестница в пищеблоке Фото: Вероника Белецкая

В цокольном этаже размещен пищеблок, оснащенный современным оборудованием.

Кухня Фото: Вероника Белецкая

— Работа в исторических зданиях всегда сопряжена с дилеммой. С одной стороны, мы понимаем, что на нас лежит ответственность по сохранению культурного наследия. С другой — особенности учреждения накладывают на нас определенные обязательства со стороны современного законодательства. Тот же пищеблок должен соответствовать всем нормам СанПиНов, поэтому прежнюю отделку помещений тут мы сохранить не можем, — пояснил главный инженер Эдуард Клемайтис.

На третьем этаже пристройки находятся палаты-люкс — ремонт здесь делали совсем недавно.

В палате-люкс Фото: НИИ курортологии

Р. Люксембург, 2а: поликлиника

Здание поликлиники Фото: Вероника Белецкая

Р. Люксембург, 2а — это небольшая одноэтажная историческая постройка с большими витринными окнами, напротив комплекса зданий НИИ. К сожалению, нам не удалось точно установить, когда она была передана институту. Что здесь было изначально, тоже неизвестно, скорее всего, торговая лавка.

Сейчас в здании находится консультативно-поликлиническое отделении НИИ курортологии и физиотерапии. Сюда в первую очередь обращаются томичи для того, чтобы попасть на санаторное лечение в институт.

Внутри помещение выглядит как современный офис. Не сохранилось ничего, что говорило бы об истории этого места.

Р. Люксембург, 7: первая амбулатория института

Ул. Розы Люксембург, 7 Фото: Вероника Белецкая

Здание №7 перешло институту в 1925 году. Подпись к старой фотографии дома говорит о том, что в первые годы работы медучреждения здесь находилась амбулатория. Старые снимки интерьеров этого места нам найти не удалось.

Старое фото здания Фото из архива НИИ курортологии

Сегодня здесь работают сотрудники административной части института. Внутри осталась старая лестница с простенькими металлическими перилами. Никаких архитектурных излишеств либо не сохранилось, либо не было изначально.



Зданиям, которые сегодня занимает НИИ курортологии и физиотерапии, повезло. На протяжении вот уже 90 лет учреждение заботится о сохранности исторических построек, первоначальной отделки, старинных предметов интерьера и редкого оборудования. Благодаря тому, что институт не переезжал с места на место, все это удалось сохранить.

Источники:



История названий Томских улиц / [Г. Н. Старикова, Л. А. Захарова, Е. В. Иванцова и др.; отв. ред. Г. Н. Старикова]. — Томск: Д-Принт, 2012 — 368 с.; Историческая справка Томского НИИ Курортологии и физиотерапии ФМБА России;

Дмитриенко Н.М. Томские купцы: биографический словарь (вторая половина XVIII — начало XX в.) / Н. М. Дмитриенко. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. 336 с.;

Штамов Яков Захарович. Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД».

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