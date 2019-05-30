Кабинет франклинизации и биллиардная. Фотохроника жизни НИИ курортологии в ХХ веке

30 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: из архива НИИ курортологии

АВТОР Валентина Бейкова

Каждый раз, когда мы приходим в старые здания Томска, первым делом интересуемся: нет ли у его современных обитателей старого фотоархива? В этот раз мы сорвали двойной куш — смогли найти старые фотографии фасадов и интерьеров, и снимки повседневной работы учреждения, которое занимает эти помещения с 1920-х годов.

На карточках в старых альбомах одни люди изображены возле необычных аппаратов, похожих на тренажеры для космонавтов, другие — в богатых интерьерах с дорогой мебелью и посудой. Все они — пациенты и сотрудники НИИ курортологии, открытого в Томске в 1921 году.

Первые шаги института

НИИ курортологии Фото: Вероника Белецкая

Кабинеты и лаборатории института начали формировать в 1921 году на базе 3-го нейрохирургического военного госпиталя в здании по улице Розы Люксембург, 1. Весной следующего года он стал самостоятельным учреждением. Организатор и первый директор института — врач Яков Захарович Штамов.

Яков Штамов, первый директор института. В 1923 году получил государственную награду, в 1937 году арестован и покончил с собой в тюрьме Фото: Вероника Белецкая. Из архива НИИ курортологии

Перед институтом были поставлены задачи исследовать природные методы и физиотерапию для лечения и реабилитации больных. В короткий срок при институте был открыт стационар на 125 коек, пять физиотерапевтических кабинетов, водо- и грязелечебница, поликлиническое отделение. Учреждение было рассчитано на лечение пациентов всей Сибири.

В библиотеке НИИ Курортологии сохранились диаграммы 1922–1923 годов, в которых отражены первые шаги в работе института. По данным одной из них видно, что сначала пациенты могли обратиться только за хирургической помощью и в нервную амбулаторию. Но уже с декабря начинают работать кожная, гинекологическая, глазная, зубная и детская амбулатории.

Пациенты в то время делились на беспартийных и членов РКП (б). Согласно данным, к апрелю 1923 года лечение в стационаре института прошли 7198 пациентов, из них 4950 были беспартийными, и 2248 — члены партии.

Медицинская статистика 1922-23 годов. То ли ряды ВКП (б) так бурно растут, то ли направлять в институт начинают преимущественно партийных товарищей Фото: Вероника Белецкая. Из архива НИИ курортологии

По данным института, парттоварищи чаще всего страдали от функциональных неврозов. При этом после ноября 1922 года количество больных с этим диагнозом резко увеличилось — очевидно, в связи с общим ростом партийных пациентов. До ноября их количество колебалось от одного до восьми человек, а к февралю 1923 года лечение от функциональных неврозов получали уже 38 больных. Отдельно отмечали страдающих поражением центральной нервной системы от сифилиса, таких среди парттоварищей было немного, всего два-четыре человека.

Групповые снимки больных, 1926–1927 годы Фото: Вероника Белецкая. Из архива НИИ курортологии

На заре работы института членов РКП лечили гидро- и электротерапией, оказывали хирургическую помощь, делали инъекции мышьяка, ртути и вливание «914». Препарат «914» — лекарственное средство, содержащее мышьяк. Было создано немецким химиком Паулем Эрлихом и использовалось для лечения сифилиса. Это было одно из первых химиотерапевтических лекарств направленного действия, полученное человеком.

Графики под названием «Чем болеют парттоварищи» и «Чем лечат парттоварищей» Фото: Вероника Белецкая. Из архива НИИ курортологии

Три здания

Еще один портрет Якова Штамова и копия его письма в Наркомздрав о предоставлении институту дополнительных зданий Фото: Вероника Белецкая. Из архива НИИ курортологии

В 1925 году Сибирский революционный комитет постановил изъять у Томского Губисполкома три дома по улице Розы Люксембург и передать их физиотерапевтическому институту. В акте приемке подробно описывались сами здания и прилегающие к ним хозяйственные постройки:

Выписка из протокола заседания и акт передачи зданий институту Фото: Вероника Белецкая. Из архива НИИ курортологии

«По улице Розы Люксембург, 7 на ней двухэтажный с подвальным помещением каменный дом, к нему пристройка каменная, флигель деревянный, кладовка деревянная, уборная деревянная, две конюшни каменные, два навеса деревянных и четыре каменных складочных помещений, оцененные комиссией по оценке строений при Томском Губфинотделе в 69460 рублей золотом.

По улице Розы Люксембург, 5 каменный трехэтажный с подвальным помещением дом с двумя пристройками, каменное здание под электрическую станцию, каменная кузница, каменный сарай, оцененные той же комиссией в сумме 384290 рублей.

По улице Розы Люксембург, 3 двухэтажный с подвальным помещением дом с двумя каменными пристройками, оцененные той же комиссией в сумме 117940 рублей».

Ул. Р. Люксембург. Здания института Фото: Вероника Белецкая. Из архива НИИ курортологии

Быт пациентов

Великолепие интерьеров сохранилось до наших дней Фото: Вероника Белецкая

Здания, которые были переданы институту, ранее принадлежали именитым томским купцам. На их площадях размещались гостиницы для состоятельных приезжих гостей и магазины. Вместе с помещениями к институту перешло и все добро «врагов пролетариата».

Можно только представить себе изумление пациентов, впервые попавших в стены института. Простые рабочие, служащие и студенты оказывались в просторных помещениях с высокими потолками, украшенными богатой лепниной.

На старых фотографиях можно увидеть в палатах дорогие мебельные гарнитуры, выполненные из кожи и дерева, зеркала в массивных деревянных рамах, умывальники с мраморными столешницами.

В зале отдыха пациенты института могли поиграть в бильярд или шахматы, почитать книгу, сидя за массивным столом, оббитым сукном. Повсюду были расставлены огромные пальмы в глубоких горшках.

Для пациентов был организован собственный кинотеатр и парикмахерская.

Еду больным готовили на большой кухне. В институте даже был собственный колбасный цех. На некоторых фотографиях видно, что блюда подавали в дорогих супницах, видимо, оставшихся от бывших владельцев зданий.

Большое помещение занимала прачечная, где кипятили, стирали и гладили постельное белье и полотенца для пациентов, форму врачей и медсестер, простыни из кабинетов и операционных.

Работу института также обеспечивали собственная электростанция, столярная и слесарная мастерские.

Для обеспечения хозяйственных нужд институт владел собственными лошадьми, которые на телегах перевозили продукты и оборудование. Позднее их заменили автомобили.

Лечебная и научная работа

Страница из альбома Фото: Вероника Белецкая. Из архива НИИ курортологии

В 1926 году учреждение получает статус «Государственного физиотерапевтического института». Стационар увеличился до 220 коек, появились специализированные отделения, в том числе первое в Сибири онкологическое отделение на 40 коек, закуплено электрокардиографическое и другое оборудование, что позволило развернуть в институте первое в Сибири специализированное лечебно-диагностическое подразделение для больных с сердечно-сосудистой патологией. В этом же году на базе института организован первый межобластной санаторий-городок для лечения подростков.

В 1931 году по инициативе Владислава Пирусского — основоположника отечественной климатотерапии и лечебной физкультуры — впервые в СССР были открыты пионерские лагеря санаторного типа на курорте «Озеро Шира» и в Томской области.



Будущие кадры для новых и старых отделений — физиотерапевтов, массажистов, рентгенотехников, физиотехников — готовили на специальных курсах. По инициативе института в поликлиниках и стационарах открывались физиотерапевтические и бальнеологические отделения. Природные методы лечения активно внедрялись во внекурортную практику. Среди подготовленных в институте специалистов были будущие академики Анатолий Нестеров и Дмитрий Яблоков.

В 1932 году при институте была организована кафедра физиотерапии и бальнеологии — отделение Новосибирского института усовершенствования врачей. С 1937 года в клиниках ИФМЛ студенты Томского медицинского института изучали курс физиотерапии.



В 1936 году был организован филиал Центрального онкологического института. Отделение было оборудовано самой современной на тот момент радио-рентгенотерапевтической аппаратурой. Стационар был рассчитан на 90-100 коек.



С конца 1936 года на институт было возложено руководство сетью физиотерапевтических учреждений края.

Лечение током

Страница из альбома Фото: Вероника Белецкая. Из архива НИИ курортологии

В потрепанных фотоальбомах сохранились редкие кадры с изображением оборудования, которое использовалось для лечения и реабилитации пациентов физиотерапевтического института в 20-х годах прошлого столетия.

В то время электротерапия была хорошо изучена наукой. Уже было создано большое количество аппаратов, которые использовали ток разной дозировки для воздействия на разные ткани и органы.

На одной из фотографий в альбоме можно увидеть женщин в металлических клетках. Это аппарат «Дарсонваль». На ткани человека воздействовали быстрозатухающими импульсами тока высокой частоты, высокого напряжения и малой силы. Считалось, что такое лечение способствует расширению кровеносных сосудов, улучшает кровообращение и питание тканей.

Не менее любопытные аппараты находились в кабинете статического электричества. Глядя на фотографии, можно подумать, что люди просто сидят на стульях и смотрят в шкафы со странным оборудованием. Но в это время они принимали головной душ из статического электричества. Стул был установлен на специальной площадке, благодаря этому тело больного заряжалось положительным полюсом, а отрицательный полюс отводился к земле. Этот метод воздействия оказывал успокаивающее действие и применялся в основном при лечении общих неврозов.



В кабинете ультракоротких волн для лечения использовались электрические колебания частоты радиоволн, иначе говоря, это первые аппараты УВЧ. Обратите внимание, какие громоздкие они были и сколько места занимали! Как и сегодня, этот метод оказывал противовоспалительное, рассасывающее, антиспастическое и обезболивающее действие.



В кабинете токов высокого напряжения пациент находился внутри аппарата, внешне напоминающего «Дарсонваль». Ионизированный с его помощью воздух обеззараживал раневую поверхность, да и просто дышать им было полезно.

Светолечение

В институте широко применялось аппаратное светолечение. На фотографии мы видим световую ванну — большой шкаф высотой 120 сантиметров. Человек входил внутрь, садился на установленный там стул. Медработник закрывал дверцу, и опускал крышку сверху. В крышке шкафа был сделан круглый вырез для шеи, поэтому голова больного находилась снаружи. Вокруг шеи укладывалась простыня, чтобы не выходило тепло.

Внутри было вмонтировано большое количество белых или синих лампочек накаливания. Блестящие белые или зеркальные стенки шкафа, отражали свет на пациента. Лампы включались отдельными группами, нагревая воздух внутри.

Общая световая ванна усиливала обмен веществ, рассеивала воспалительные процессы, успокаивала боли. Поэтому ее назначали при подагре, ожирении, мышечном и суставном ревматизме, гинекологических заболеваниях, хроническом бронхите.

Аппарат Финзена генерировал искусственные ультрафиолетовые лучи. Одновременно на нем могли проходить лечение сразу четыре пациента. Прибор использовали для лечения волчанки (туберкулеза кожи).

В кабинете общего кварцевания использовались ртутно-кварцевые лампы Иезионека. Установка сразу нескольких давала возможность облучать группу пациентов. Оборудование использовали в курортных целях при общем упадке питания, вялости, отсутствии аппетита, повышенной нервозности.



Для диагностики пациентов в институте применяли рентгеновское облучение. На одной из фотографий изображена процедура рентгеноскопии, когда врач получал изображение на специальном экране, без печати снимка. Из-за особенности работы аппарата облучение получал не только пациент, но и доктор с ассистентом, которые находились в непосредственной близи от источника излучения. Именно поэтому медработники изображены на снимке в защитных фартуках, шапочках и перчатках.



Для получения рентгеновских снимков использовали аппарат «Титанос». Судя по сохранившейся фотографии, пульт управления оборудованием был очень массивным и занимал много места.

В институте даже существовал свой рентгеновский музей, где хранилось большое количество снимков пациентов.

Грязе- и водолечение



Для лечения пациентов на базе института активно применяли природные методы. Так, при артритах, заболеваниях кожи и проблемах с пищеварительной системой использовали грязелечение.

При нарушении обмена веществ, болезней опорно-двигательного аппарата и неврозах на базе института применяли душ Шарко, когда струя воды подавалась под большим давлением.

Еще один метод лечения природным фактором — минеральные ванны. Они оказывают расслабляющее, общеукрепляющее и успокаивающее действие, стимулируют повышают иммунитет, могут оказывать антисептическое действие, способствовать ускорению регенерации кожи, улучшению кровообращения и нормализации работы эндокринной системы.

Популярным методом водолечения были ванны Гауффе. Раздетый больной помещал ноги и руки в специальные ванночки с водой, подогретой до 37 градусов. Пациента укутывали простыней или одеялом и постепенно подогревали воду до 42 градусов.

Ванны Гауффе назначали пациентам с гипертонической болезнью, пороками сердца, неврозами, периферическими сосудодвигательными расстройствами и некоторыми формами радикулитов.

Лечебная физкультура и трудотерапия



Для общего укрепления здоровья больных в институте был оборудован гимнастический зал со шведской стенкой, велотренажером и небольшими спортивными снарядами для индивидуальных занятий, по утрам пациенты проводили зарядку.

В зимнее время было организовано катание на лыжах и коньках.



Для скорейшей реабилитации больных и возвращению их к здоровому и активному образу жизни в институте применяли трудотерапию. Специально для пациентов была оборудована столярная мастерская.

Институт в годы войны и послевоенное время



В годы Великой Отечественной войны на базе института был организован эвакогоспиталь № 2432, а затем больница восстановительной хирургии. Здесь прошли лечение и реабилитацию более 50 тысяч раненых солдат и офицеров. В этот период томскими учеными разрабатывались и внедрялись в практику методы физической реабилитации после ранений и травм.

О том, что в годы войны здесь размещался госпиталь, свидетельствует табличка на фасаде Фото: Вероника Белецкая

В 1947 году вновь был открыт Научно-исследовательский институт физических методов лечения. В этот период институтом руководил В. А. Дьяков.

В структуре медучреждения действовали клиническое и санаторное отделения, возобновились научные исследования, были восстановлены и начали работать биохимическая, патофизиологическая и электрофизиологическая лаборатории.

В 50-е годы основным направлением научной работы института стало изучение лечебного воздействия минеральных вод и электромагнитных полей при различных заболеваниях. В 1956 года институт становится одним из четырех научных учреждений подобного профиля в России. Перед ним была поставлена задача по формированию научно-методического центра Сибири и Дальнего Востока по вопросам курортологии и физиотерапии.

В 1961 году на базе института было развернуто детское отделение на 50 мест, помимо лечебных и оздоровительных процедур для маленьких пациентов была организована игровая комната, учебные занятия и общеукрепляющая гимнастика. В летнее время дети много гуляли и играли в спортивные игры, зимой — катались с горки.

Как сегодня выглядят интерьеры НИИ курортологии и физиотерапии, что удалось сохранить и какие интересные вещицы дошли до наших дней, расскажем в следующем материале.



Источники:

Историческая справка Томского НИИ Курортологии и физиотерапии ФМБА России

Саркизов-Серазини, Иван Михайлович. Основы закаливания. — Москва: Физкультура и спорт, 1953

Большая медицинская энциклопедия

Энциклопедический Словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона

История светолечения

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