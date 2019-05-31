Афиша Томска. Ожидаемые мероприятия июня — 2019

31 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Нгуен Хай Минь

Лето в Томске начинается фестивалями: «мУкА», «Ночь с книгой» и фестиваль волшебных шаров ждут горожан. Кроме того, в июне состоятся гастрольные выступления известных артистов и несколько кинопремьер.

Об этих и других событиях читайте в традиционной афише на месяц.

Спектакли

«Закрой глаза и смотри» — прямая передача чистой, новой, не успевшей осесть в формы, эмоции. Зритель оказывается в иной реальности, где не важны зрительные эффекты и видимые формы. В сознании каждого происходит собственное театральное действо, и возникает совершенно новый жанр — спектакль в голове. Постановка «включает» экран внутри каждого зрителя, создавая нечто вроде кино с закрытыми глазами. Актерская игра запускает механизм внутреннего видения, и каждый зритель видит свое собственное, уникальное шоу!

Когда и где: 3 июня в ЦК ТГУ

Время и стоимость билетов: 19.00, 800 — 2800 рублей

Аудитория: 16+

Присутствующие на «Тайнах кулис» — больше, чем зрители, у них есть возможность принять участие в мастер-классах и тренингах. Артисты театра покажут, как правильно делать речевую гимнастику и продемонстрируют упражнения по технике речи. А самые смелые зрители даже смогут принять участие в репетиции спектакля.

Когда и где: 4 июня в Театре драмы

Время и стоимость билетов: 11.00, 200 рублей

Аудитория: 12+

У Вари и Кати, главных героинь спектакля, непростая и для многих узнаваемая ситуация: нужно пережить невзаимные чувства, справиться с внутренней тоской по любимому человеку. Как принять, что ты больше не нужен, как вернуть себя прежнюю, как снова ощутить радость, особенно если за окном вечно темно и идет снег? Девушки делятся своими историями, не пытаются сдержать эмоций и вместе ищут силы для дальнейшей жизни.

Когда и где: 13 июня в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 19.00, 450 рублей

Аудитория: 18+

Мюзикл-шоу — это яркая, динамичная и театрализованная программа, в потрясающем великолепном «живом» исполнении признанных звезд московских мюзиклов! Авторские костюмы и удивительный свет дополняют слаженную и прекрасную актерскую игру звездного состава.

Артисты знакомы зрителям по мюзиклам «Нотр Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Кабаре», «Три мушкетера», «Монте Кристо», «Маммамия», «Метро» и др.

Когда и где: 18 июня в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1400 — 2200 рублей

Аудитория: 12+

Герои спектакля — жители российской глубинки, и добрые соседи, и соперники, живущие рядом. Все у всех на виду. Вся история спектакля разворачивается вокруг деревенского изобретателя Диогена, который вынашивает планы своих дивных проектов и, волей случая, получает возможность воплотить их в жизнь.

И вот появляется единственная в мире ППМ... А что это — вы узнаете, посмотрев спектакль. На презентации была вся деревня! Вот шуму то было! Спектакль добрый, смешной, трогательный, как фильм «Любовь и голуби» и телесериал «Сваты». Этот спектакль про нас с вами!

Когда и где: 25 июня в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 800 — 2500 рублей

Аудитория: 16+

Концерты

В рамках Международного музыкального фестиваля «Классическое лето» Томская филармония подарит новую жизнь замечательной истории про Карлсона. Ее на воде нарисует художник эбру Полина Лебедева, оркестр наполнит сказку звуками, а актер Андрей Колемасов прочтет сказочные строчки, написанные Астрид Линдгрен.

Когда и где: 1 июня в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 12.00, 300 — 500 рублей

Аудитория: 0+

Здесь всегда звучат хорошие шутки, участники талантливы, и, конечно, всегда на сцену выходят новые приглашенные звезды. 4 июня отметить шестилетие шоу «Так себе театр» приедет актер и телеведущий Михаил Шац. Сценария традиционно не будет, только импровизация в режиме реального времени!

Когда и где: 4 июня в ЦК ТГУ

Время и стоимость билетов: 19.00, 400 — 1000 рублей

Аудитория: 16+

Программа концерта-закрытия 73-го концертного сезона Томской филармонии — дань памяти и уважения великому мастеру Геннадию Рождественскому. Она отражает традиции композитора в представлении самых неординарных и интригующих программ.

Солистами в программе выступят музыканты мировой величины — вдова Г. Рождественского пианистка Виктория Постникова и её сын — Александр Рождественский, один из ярчайших и талантливейших молодых скрипачей XXI века.

Когда и где: 6 июня в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 500 — 1500 рублей

Аудитория: 12+

Абсолютно новый материал от резидента проекта Stand Up на ТНТ.

Когда и где: 17 июня в ЦК ТГУ

Время и стоимость билетов: 19.00, 1000 рублей

Аудитория: 18+

Величественный и прекрасный Собор Парижской Богоматери — сердце и символ французской столицы. Должность титулярного органиста собора Нотр-Дам де Пари считается одной из самых престижных в музыкальном мире. Этот пост занимают лучшие из лучших. В их числе — Венсан ДЮБУА.

Когда и где: 22 июня в театре «Версия»

Время и стоимость билетов: 19.00, 400 — 600 рублей

Аудитория: 12+

Кино

Фантастика «Люди Икс: Тёмный Феникс»

Джин Грей обретает невероятные суперспособности, которые меняют её и превращают в Темного Феникса. Теперь Людям Икс придется решить, что важнее для них — жизнь члена команды или всех людей, живущих в мире.

В главных ролях: Софи Тернер, Джеймс МакЭвой, Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн, Николас Холт, Майкл Фассбендер, Эван Питерс, Тай Шеридан, Коди Смит-МакФи, Александра Шипп.

Когда и где: с 6 июня в «Киномаксе», Goodwin Cinema, «Киномире» и Fакел

Аудитория: 16+

Мюзикл «Рокетмен»

История превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона.

В главных ролях: Тэрон Эджертон, Брайс Даллас Ховард, Ричард Мэдден, Стивен Грэм, Джейми Белл, Джесс Радомска, Чарли Роу, Тейт Донован, Джемма Джонс, Виктория Фэйт.

Когда и где: с 6 июня в «Киномаксе», Goodwin Cinema и «Киномире»

Аудитория: 18+

Фантастика «Люди в черном: Интернэшнл»

Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять — шпион в их рядах.

В главных ролях: Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Ребекка Фергюсон, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Кумэйл Нанджиани, Рейф Сполл, Джесс Радомска, Виктория Фэйт, Энди Беквит

Когда и где: с 12 июня в «Киномаксе», Goodwin Cinema и Fакел

Аудитория: 16+

Драма «Боль и слава»

Талантливый кинорежиссер на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Всё это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве — боли и славе…

В главных ролях: Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Леонардо Сбараглиа, Сесилия Рот, Асьер Эчеандиа, Рауль Аревало, Нора Навас, Rosalía, Ева Мартин, Суси Санчес.

Когда и где: с 12 июня в «Киномаксе»

Аудитория: 18+

Комедия «Та еще парочка»

Шарлотта Филд — одна из самых влиятельных бизнесвумен планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски — талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист. У них нет ничего общего кроме того, что она — его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для всех (и для самой себя) нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании… Их воссоединение запускает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба.

В главных ролях: Сет Роген, Шарлиз Терон, О’Ши Джексон мл., Энди Серкис, Джун Рафаэль, Александр Скарсгард, Рави Патель, Боб Оденкёрк, Рэндолл Парк, Тристан Д. Лалла.

Когда и где: с 27 июня в «Киномаксе» и Goodwin Cinema

Аудитория: 18+

Выставки

Что ждёт посетителей выставки? Конечно же — отреставрированные предметы: живописные полотна, иконы, археологический металл, деревянные и бумажные раритеты… Но не только экспонаты, прошедшие непростой путь музейной реставрации, предстанут перед посетителями выставки, но и «реставрационное музейное закулисье».

Когда и где: до конца года в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 20 — 100 рублей

Аудитория: 6+

Молодые художники и дизайнеры — участники выставки — обращаются не только к логике эко-идеализма классических дизайн-утопий и визионерским стратегиям утилизации мусора как основного сырья для города-будущего, печатающего самого себя, но и проектируют технические интерфейсы для общения с растениями, создают ироничные модели «защиты» от потребительства и заглядывают в пост-человеческий мир, где искусство производят нейронные сети.

Когда и где: до 30 июня в ИИК ТГУ

Время и стоимость билетов: 10.00 — 19.00, вход свободный

Аудитория: 14+

Выставка «Творчество без границ» — это одно из направлений социально-культурного, инклюзивного, образовательного проекта «Творческая инверсия», который проходит в Томске уже два года.

Работа выставки включает в себя две зоны: пассивную и активную. «Пассивная зона» — это пространство, где каждый из посетителей музея может продолжить картину, которая уже начата авторами, приобщаясь, таким образом, к коллективному творческому процессу. «Активная зона» — это проведение мастер-классов, с привлечением детской и семейной аудитории.

Когда и где: до 14 июня в Музее деревянного зодчества

Время и стоимость билетов: 10.00 — 17.30, 50 рублей

Аудитория: 6+

Общество

Арт-фестиваль соберет более десятка томских современных художников, которые в разных жанрах и техниках (от живописи до инсталляции и граффити) исследуют прошлое и будущее памятника архитектуры федерального значения. Выставка современного искусства будет сопровождаться лекторием. Приглашенные эксперты (журналисты, художники, краеведы, активисты) из Москвы, Челябинска, Нижнего Новгорода и Томска расскажут о том, как сохранять культурное наследие, не теряя связи с глобальными арт-трендами. В рамках мастерских взрослые и дети смогут поучаствовать в фотокроссе, в создании анимационного мультфильма и арт-объекта, смастерить открытку и приобщиться к практикам современного искусства. В программе фестиваля саунд-перформансы, экскурсии и площадка «Арт-пикник» от партнеров проекта. В завершении фестиваля все зрители смогут поучаствовать в демонтаже арт-инсталляции.

Когда и где: с 31 мая по 2 июня на набережной реки Томи

Стоимость билетов: вход свободный

Аудитория: 6+

В пятницу и субботу, 31 мая и 1 июня, пространство «ФЛЭТ» (Карла Маркса, 23А) приглашает томичей на ночь открытых дверей, в рамках которой пройдут кинопоказы, концерты и вечеринки.

В пятницу гостей ждет мероприятие «ФЛЭТ» Х КЕДРОСАУНД. Кедросаунд — это томская промо-группа, музыкальные и культурные селекторы со стажем. Они играют музыку, большей частью в Томске не звучащую, и не ограничивают себя ни стилистическими, ни форматными рамками. От эмбиента, трип-хопа и даунтемпо до psychedelic, dub, surf и kraut электроники. Также состоится показ фильма «Круглосуточные тусовщики» (дубляж).

В субботу, 1 июня, гостей ждет умная танцевальная музыка, просмотр и обсуждение документальных фильмов «Музыка на рёбрах» и «Переверни пластинку» с Александром Арляповым.

Когда и где: 31 мая и 1 июня в пространстве «ФЛЭТ»

Стоимость билетов: вход свободный

Аудитория: 18+

Концерт-дефиле Натальи Нелюбовой

Окунитесь в древний кулайский мир благодаря неповторимому вокалу Натальи Нелюбовой и мелодиям современных музыкальных инструментов. Музыкальную фантазию представят томские музыканты Валерий Городецкий, Наталья Нелюбова и Борис Еремеев.

Когда и где: 6 июня в саду Томского областного краеведческого музея

Время и стоимость билетов: 19.00, 400 рублей

Аудитория: 12+

По следам сказок братьев Гримм. В программе: конкурсы, игры и мастер-классы.

Когда и где: 1 июня в Российско-немецком доме

Время и стоимость билетов: 11.00, вход свободный

Аудитория: 6+

Вместе с инопланетным космическим кораблём, найденным на нашей планете, в течение 40 минут пассажиры взлетят с Земли и исследуют всю Солнечную систему и пространство за её пределами. Для этой программы выбран абсолютно экспериментальный визуальный стиль, который не подвергался редакции. В шоу вы находитесь внутри инопланетного корабля, в котором голос искусственного интеллекта сопровождает вас и делает путешествие интересным и захватывающим, представляя информацию о происходящем на экране. Шоу представляет собой восхитительную компиляцию художественности, философии, науки и кинематографии, являясь уникальным продуктом среди других полнокупольных шоу.

Когда и где: 2 июня в Томском планетарии

Время и стоимость билетов: 16.00, 150 — 250 рублей

Аудитория: 6+

Настоящее волшебство окутает Городской Сад 8 июня: в этот вечер здесь пройдет сказочный фестиваль, на котором сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, создав вокруг особую завораживающую атмосферу.

Кроме волшебных шаров с заходом солнца жителей города ждет захватывающее световое представление и выступление музыкальных виртуозов с чарующими композициями.

Когда и где: 8 июня в Городском саду

Время и стоимость билетов: 21.00, вход свободный

Аудитория: 0+

В спортивной и культурной программе много новшеств: 10 благотворительный турнир по стритболу впервые состоится на террасе летнего сада 2 июня, в конкурсе ветеранов-волейболистов примут участие команды Томского НИМЦ и АО «Томская генерация», в концерте на летней эстраде «зажгут» энергетики во главе с Владимиром Бондарюком, зам. генерального директора ТомскРТС и по совместительству ведущим артистом Маленького академического театрика Дома учёных Академгородка.

Когда и где: 9 июня на летней эстраде Академгородка

Время и стоимость билетов: 10.00, вход свободный

Аудитория: 6+

Фестиваль «Ночь с книгой» соберет жителей и гостей города на масштабный социально-культурный праздник с участием образовательных учреждений, волонтерских организаций, благотворительных фондов, библиотек, театров, музеев, предпринимательских сообществ и творческих коллективов г. Томска. В программе: конкурсы, поэтические квартирники, чтения, книгообмен, квиз и многое другое.

Когда и где: 15 июня на площади Ново-Соборной

Время и стоимость билетов: 17.00, вход свободный

Аудитория: 0+

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