Томичей приглашают на ночь открытых дверей на «ФЛЭТЕ»

31 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В пятницу и субботу, 31 мая и 1 июня, пространство «ФЛЭТ» (Карла Маркса, 23А) приглашает томичей на ночь открытых дверей, в рамках которой пройдут кинопоказы, концерты и вечеринки, сообщают организаторы.

«Как показали первые две недели работы пространства, „ФЛЭТ“ заинтересовывает людей. Мы даже не ожидали такого колоссального отклика аудитории. Кажется, мы создали пространство, где встречаются, веселятся и знакомятся — знакомый чьего-то знакомого становится твоим другом, — говорится в сообщении. — Мы хотим, чтобы как можно больше жителей города познакомились с новым форматом культурного отдыха. Поэтому на этой неделе вход на вечеринки в пятницу и субботу — бесплатный».

Сейчас в пространстве есть галерея LOCUS, зал для просмотра кино с креслами-мешками, бар и танцпол.

Пятницу, 31 мая, гостей ждет мероприятие «ФЛЭТ» Х КЕДРОСАУНД

Кедросаунд — это томская промо-группа, музыкальные и культурные селекторы со стажем. Они играют музыку, большей частью в Томске не звучащую и не ограничивают себя ни стилистическими, ни форматными рамками. От эмбиента, трип-хопа и даунтемпо до psychedelic, dub, surf и kraut электроники. Кедросаунд — это всегда волшебство и непредсказуемость.

19.00 — показ фильма «Круглосуточные тусовщики» (дубляж)

концерт:

22.00 — НЕМОЙ (dark jazz/ post-rock)

23.00 — SHOCKY (indiepop/ electronic)

лайнап вечеринки:

00.00 — GJB (dub / trip-hop)

01.00 — VIAROMA (leftfield house)

02.00 — SOU (disco / house)

03.00 — FUTUROX (cosmic disco)

04.00 — NIFIGA NE URBAN (oriental house)

В субботу, 1 июня, гостей ждет умная танцевальная музыка в первый день лета!

Вечерняя программа:

19:00 — просмотр и обсуждение документальных фильмов «Музыка на рёбрах» и «Переверни пластинку» с Александром Арляповым.

21.00 — публичное обсуждение первых впечатлений от арт-фестиваля «мУкА.Склады искусства». К обсуждению активно приглашаются зрители и участники фестиваля! Модерируют беседу Саша Цайзер и Катерина Маас.

Лайнап диджей-сетов:

22:00 — AL PO (deep house / minimal)

00:00 — IZ (deep house / dub)

01:00 — THEDUSCHA (minimal techno)

02:00 — BAZIL (tech-house)

04:00 — IGOR NOS (tech-house)

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