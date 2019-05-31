Томичей приглашают на ночь открытых дверей на «ФЛЭТЕ»
В пятницу и субботу, 31 мая и 1 июня, пространство «ФЛЭТ» (Карла Маркса, 23А) приглашает томичей на ночь открытых дверей, в рамках которой пройдут кинопоказы, концерты и вечеринки, сообщают организаторы.
«Как показали первые две недели работы пространства, „ФЛЭТ“ заинтересовывает людей. Мы даже не ожидали такого колоссального отклика аудитории. Кажется, мы создали пространство, где встречаются, веселятся и знакомятся — знакомый чьего-то знакомого становится твоим другом, — говорится в сообщении. — Мы хотим, чтобы как можно больше жителей города познакомились с новым форматом культурного отдыха. Поэтому на этой неделе вход на вечеринки в пятницу и субботу — бесплатный».
Сейчас в пространстве есть галерея LOCUS, зал для просмотра кино с креслами-мешками, бар и танцпол.
Пятницу, 31 мая, гостей ждет мероприятие «ФЛЭТ» Х КЕДРОСАУНД
Кедросаунд — это томская промо-группа, музыкальные и культурные селекторы со стажем. Они играют музыку, большей частью в Томске не звучащую и не ограничивают себя ни стилистическими, ни форматными рамками. От эмбиента, трип-хопа и даунтемпо до psychedelic, dub, surf и kraut электроники. Кедросаунд — это всегда волшебство и непредсказуемость.
19.00 — показ фильма «Круглосуточные тусовщики» (дубляж)
концерт:
22.00 — НЕМОЙ (dark jazz/ post-rock)
23.00 — SHOCKY (indiepop/ electronic)
лайнап вечеринки:
00.00 — GJB (dub / trip-hop)
01.00 — VIAROMA (leftfield house)
02.00 — SOU (disco / house)
03.00 — FUTUROX (cosmic disco)
04.00 — NIFIGA NE URBAN (oriental house)
В субботу, 1 июня, гостей ждет умная танцевальная музыка в первый день лета!
Вечерняя программа:
19:00 — просмотр и обсуждение документальных фильмов «Музыка на рёбрах» и «Переверни пластинку» с Александром Арляповым.
21.00 — публичное обсуждение первых впечатлений от арт-фестиваля «мУкА.Склады искусства». К обсуждению активно приглашаются зрители и участники фестиваля! Модерируют беседу Саша Цайзер и Катерина Маас.
Лайнап диджей-сетов:
22:00 — AL PO (deep house / minimal)
00:00 — IZ (deep house / dub)
01:00 — THEDUSCHA (minimal techno)
02:00 — BAZIL (tech-house)
04:00 — IGOR NOS (tech-house)