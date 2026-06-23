До 60 выросло количество лесных пожаров в Томской области

23 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Три лесных пожара ликвидировано за сутки в Томской области, при этом в регионе действует 60 лесных пожаров, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные областного департамента лесного хозяйства.

«За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано три лесных пожара на территории Верхнекетского, Каргасокского и Колпашевского лесничеств. Действует 60 лесных пожаров. Из них пять локализованы на территории Асиновского, Александровского, Парабельского, Кедровского и Каргасокского лесничеств», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро понедельника в регионе было зафиксировано 58 лесных пожаров.

В регионе действует режим ЧС из-за ухудшения лесопожарной обстановки.

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