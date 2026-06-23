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В Томске перекроют движение на участке ул. Герцена

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На этой неделе в Томске перекроют движение по ул. Герцена на участке от ул. Тверской до ул. Дзержинского.

Как уточняют в пресс-службе АО «ТомскРТС», ограничение связано с работами на участках теплосетей. Ресурсники запланировали точечный капремонт 150 метров трубопроводов на участке между улицами Тверской и Дзержинского. В планах также сплошная реконструкция 220 метров теплосетей на участке между улицами Новгородской и Киевской. Работы на этом участке стартуют в начале июля после закупочных процедур.

В сообщении уточняется, что капремонт теплотрасс на участке от улицы Тверской до улицы Дзержинского начнется уже на текущей неделе. На время его проведения подрядчику потребуется перекрыть движение транспорта по части улицы Герцена до 23 июля.

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