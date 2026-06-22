В Томске откроется выставка современной китайской живописи Сун Кэ «В стране облаков»

22 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: картина художника Сун Кэ

В пятницу, 26 июня, в Томском областном художественном музее откроется выставка современного китайского художника Сун Кэ «В стране облаков. Поднебесная».

В экспозиции представят более 50 картин. Выставка полностью погружает зрителя в атмосферу китайской эстетики, где природа, миф и человек существуют в едином художественном пространстве.

На открытии будет присутствовать сам автор.

Посетители увидят традиционные пейзажи шань-шуй («горы и воды»), цикл фантазийных женских образов «Знаки зодиака», фей граната, клубники и личи, а также изображения цветов и экзотических птиц.

Сун Кэ сочетает традиционные каноны китайской живописи с современными материалами и техниками. Работы выполнены на рисовой бумаге органическими и минеральными красками.

Автор — один из ярких представителей современной живописи Китая, стипендиат Академии живописи Китая, профессор Колумбийского и Хайнаньского университетов, лауреат «Премии за выдающийся вклад в китайскую живопись» 2018 года.

Открытие выставки состоится 26 июня в 17.00. Посмотреть экспозицию можно будет до 30 августа.

Стоимость билетов: взрослый — 400 рублей, пенсионеры, студенты и держатели Пушкинской карты — 300 рублей, дети — 220 рублей. Семейный билет на трёх человек стоит 800 рублей.

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