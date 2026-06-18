Томские предприятия и учреждения получили фейковый указ о защите инфраструктуры от атак БПЛА

18 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 18 июня, в Томской области руководители ряда предприятия и учреждений получили электронные письма с «Указом» губернатора об обеспечении вооруженной защиты объектов критической инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов.

Как уточняют в пресс-службе Правительства региона, данный документ не соответствует действительности и вводит в заблуждение.

Жителей региона просят доверять только официальным источникам. Со вступившими в силу нормативно-правовыми актами можно ознакомиться на официальном сайте.

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