Шлейф от лесных пожаров в Красноярском крае добрался до Томска

18 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Утренняя дымка над Томском является шлейфом от лесных пожаров, которые действуют в Красноярском крае. Их очаг находится недалеко от границы с Верхнекетским районом.

Как уточняют в пресс-службе Правительства региона, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в областном центре не зафиксировано.

В самом Верхнекетском районе, по данным на сегодняшнее утро, действует 11 лесных пожаров.

Шлейф от пожаров на космоснимке Фото: пресс-служба Правительства Томской области

Напомним, ранее в Томской области для борьбы с лесными пожарами применили самолет, вызывающий осадки.

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