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В Правительстве Томской области произошли структурные изменения

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С сегодняшнего дня, 15 июня, в Правительстве Томской области переподчинены два департамента и один комитет, чью работу ранее курировал замгубернатора по правовым вопросам Максим Филиппов. Он покинул должность 11 июня.

Как уточняют в пресс-службе Правительства Томской области, теперь Департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности, а также Департамент ЗАГС переданы в сферу ведения заместителя губернатора по управлению делами.

Работу Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Томской области будет курировать заместитель губернатора по вопросам безопасности.

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