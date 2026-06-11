Власти Кедрового нашли поставщика ГСМ для единственной заправки в городе, где закончилось топливо

11 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко, из архива издания

Администрация города Кедрового (Томская область) принимает меры для возобновления поставок топлива на городскую АЗС после введения ограничения на его продажу, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Ранее сообщалось, что 4 июня власти Кедрового сообщили о временной отмене ряда автобусных рейсов в городе из-за ограничения продажи ГСМ. Перевозчик по данным маршрутам, индивидуальный предприниматель Александра Верхунова, поясняла «Интерфаксу», что АЗС, на которой были введены ограничения, — единственная в городе.

«С момента предупреждения (горожан — прим.ред.) предпринимателем об отсутствии топлива на заправочной станции, администрация сразу подключилась к решению данного вопроса. Сложность заключается в требованиях потенциальных поставщиков предоплаты за поставляемые горюче-смазочные материалы (ГСМ)», — говорится в сообщении.

Тем не менее, отмечается в сообщении, вопрос с определением поставщика бензина в настоящее время решен, ведутся переговоры по оплате поставок. При этом финансовая помощь предпринимателю, осуществляющему продажу ГСМ на коммерческой основе, не предусмотрена законодательно за счет средств местного бюджета, подчеркивается в сообщении.

По данным администрации, несмотря на отмену коммерческого рейса на дачные участки и сокращения межмуниципальных перевозок в связи с отсутствием топлива на АЗС, все социальные и оперативные службы города имеют «определенный» запас ГСМ.

На запрос «Интерфакса» глава Кедрового Нелли Соловьева сообщила, что жители города и индивидуальный предприниматель, осуществляющий рейсы по межмуниципальным маршрутам, используют личные запасы топлива. На дачные участки граждане добираются на личном транспорте, на велосипедах или пешком.

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